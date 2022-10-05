Если бы у русских осталась хоть крупица разума

Владимир Путин / Фото УНИАН

Как могли бы развиваться события после начавшегося разгрома оккупантов в Украине, если бы российская правящая верхушка сохранила, если не разум (на то надежды нет), хотя бы инстинкт самосохранения.

1. Российская верхушка отстраняет Путина от власти. Его объявляют сумасшедшим, сообщают о том, что он готовил ядерную войну и задерживают.

2. По конституции президентом становится Мишустин, который назначает премьером, предположим, Собянина.

3. Объявляется немедленный отвод войск из Украины.

4. Политзаключенных выпускают из тюрем, с ними подписывается что-то вроде пакта Монклоа о переходе к демократии.

5. Делегации во главе с бывшими оппозиционерами и противниками войны вылетают в Киев, Берлин (Навальный), Вашингтон (Кара-Мурза) договариваться о условиях репараций Украине, отмене санкций и мирных соглашениях.

В этом случае страна возможно и выжила бы. Но вряд ли российская элитка на такое способна. Видимо, история приговорила этот Карфаген к полному разрушению.

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