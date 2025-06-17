Если бы Путин был умнее, он бы соблазнял и покупал Украину, а не бомбил. Но длительная жизнь в бункере разрушает способность к рациональному мышлению.
Когда каждый раз после ужасного ночного обстрела, который почти наверняка бы сломал волю к сопротивлению большинства европейских правительств, я вижу, как мой город отвечает на ракетные обстрелы, я понимаю: своими ракетами и шахедами Путин на самом деле получает обратный желаемому результат.
Каждый обстрел, призванный нас сломать, закаляет. Мы встаем невыспавшиеся и злые. И бежим дальше жить. Разбирать завалы, залечивать раны, работать, донатить, волонтерить, учиться, любить.
С каждым ударом мы немного умираем - чтобы утром встать с осознанием: сегодня была не моя очередь. Значит надо жить. Бороться. Сцепить зубы - и идти вперед.
И невольно вспомнить Голду Меир "Мы хотим жить. Наши соседи хотят видеть нас мертвыми. Это оставляет не слишком много пространства для компромиссов".
Разрушить нас можно только изнутри - каждый удар извне делает нас только крепче.
Соболезнования родным и близким всех погибших, тем, кого ранило, - скорейшего выздоровления и восстановления. Тем, кто потерял жилье, - крыши над головой и искренних друзей.
Кто такой Геннадий Друзенко?
Геннадий Друзенко - украинский юрист, общественный активист. Председатель правления Центра конституционного моделирования. Ветеран российско-украинской войны, соучредитель и руководитель Первого добровольческого мобильного госпиталя им. Николая Пирогова (ПДМГ).
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред