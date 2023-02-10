Путин ставил перед собой задачу денонсации НАТО. Увы, всё могло бы этим и закончиться, если бы не Украина.

Украинские военные / 36-я ОМБП имени контр-адмирала Михаила Белинского

Совершенно очевидно, что своевременная адекватная реакция Запада заставила бы Путина задуматься о том, готов ли он платить цену за совершение агрессии. Диктаторы никогда не задаются вопросом "Почему?", они задают вопрос "А почему бы и нет?". Тот факт, что аннексия Крыма не вызвала серьёзного ответа от Запада, привело Путина к мысли о том, что можно двигаться дальше и дальше. Мы же помним, как после захвата Крыма в отношении РФ принимались незначительные меры.

Если бы тогда ввели санкции, сопоставимые по объему хотя бы с половиной нынешних, то Путин бы подумал дважды. Кроме того, за 8 лет можно было предоставить Украине необходимое современное оружие. На самом деле, Запад мог бы остановить войну, если бы грамотно оценивал угрозу, исходящую от России, и дал бы Путину понять, что за его действиями последует расплата. Но все агрессии и авантюры Путина сошли ему с рук, что сделало его очень самоуверенным к 24 февраля.

Если бы не героизм украинской нации, Запад бы принял поражение, и переговоры шли бы о том, как на маленьком кусочке территории сохранить очаг украинской государственности. Путин и на этом бы не остановился — он пошёл бы на Польшу и страны Балтии по методике Сталина.

Путин ставил перед собой задачу денонсации НАТО. Увы, всё могло бы этим и закончиться, если бы не Украина, которая показала всему миру, что есть ценности, за которые надо сражаться и даже умирать.

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