glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Если бы не героизм украинской нации, Запад бы принял поражение

Гарри Каспаров

13-й чемпион мира по шахматам, российский политический деятель

10 февраля 2023, 09:10
Путин ставил перед собой задачу денонсации НАТО. Увы, всё могло бы этим и закончиться, если бы не Украина.
ВСУ, война, украинские военные
Украинские военные / 36-я ОМБП имени контр-адмирала Михаила Белинского

Совершенно очевидно, что своевременная адекватная реакция Запада заставила бы Путина задуматься о том, готов ли он платить цену за совершение агрессии. Диктаторы никогда не задаются вопросом "Почему?", они задают вопрос "А почему бы и нет?". Тот факт, что аннексия Крыма не вызвала серьёзного ответа от Запада, привело Путина к мысли о том, что можно двигаться дальше и дальше. Мы же помним, как после захвата Крыма в отношении РФ принимались незначительные меры.

Если бы тогда ввели санкции, сопоставимые по объему хотя бы с половиной нынешних, то Путин бы подумал дважды. Кроме того, за 8 лет можно было предоставить Украине необходимое современное оружие. На самом деле, Запад мог бы остановить войну, если бы грамотно оценивал угрозу, исходящую от России, и дал бы Путину понять, что за его действиями последует расплата. Но все агрессии и авантюры Путина сошли ему с рук, что сделало его очень самоуверенным к 24 февраля.

Если бы не героизм украинской нации, Запад бы принял поражение, и переговоры шли бы о том, как на маленьком кусочке территории сохранить очаг украинской государственности. Путин и на этом бы не остановился — он пошёл бы на Польшу и страны Балтии по методике Сталина.

Путин ставил перед собой задачу денонсации НАТО. Увы, всё могло бы этим и закончиться, если бы не Украина, которая показала всему миру, что есть ценности, за которые надо сражаться и даже умирать.

Источник

ВСУ Генштаб ВСУ
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

09:10

Если бы не героизм украинской нации, Запад бы принял поражение

09:06

"Будет цвести жасмин": экстрасенс объяснил, когда стоит ждать конца войныВидео

09:05

Второе полугодие или конец 2023-го: у Зеленского сделали прогноз о получении Украиной боевой авиацииВидео

08:45

Гороскоп на сегодня 10 февраля 2023: Ракам – энергичность, Рыбам – разочарования

08:27

Военный эксперт спрогнозировал, смогут ли россияне захватить Донецкую областьВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

08:02

Украина готова ударить по войскам РФ в Крыму дальнобойными ракетами Британии – The TimesВидео

07:39

Новая атака россиян: удары по Харькову, Запорожью и ДнепруВидео

07:05

Почему нельзя стирать перед сном: этой приметы придерживались еще наши предки

06:20

Психическая атака на Путинамнение

Реклама
05:10

Будут пышные и румяные: как приготовить самые вкусные оладьиВидео

04:00

Как за 2 минуты почистить огромного карпа от чешуи и не испачкать всю кухню: балдежный трюкВидео

03:20

Зачем натирать зеркала картошкой: этот секрет перевернет представление об уборке с ног на голову

02:04

Тина Кароль блеснула грудью без белья в шелковом платье-комбинации

01:35

Мурлыка предупреждает об опасности: как понять, что кошка уловила дома негатив

00:51

Зачем 10 февраля нужно перестирывать все вещи в доме: приметы и что нельзя делатьВидео

00:42

Лежа на диване ждут манны небесной: лишь 3 знака зодиака являются величайшими лентяямиВидео

09 февраля, четверг
23:59

В Бердянске расцвела "бавовна": ВСУ попали в аэродром и одним махом ликвидировали сотню оккупантовВидео

23:39

"Я раньше пукал непроизвольно, теперь же - только вспомнив вас": звезда Кухни подколол россиян

23:28

"Нам завидуют": Путин объяснил, почему "все лезут к России"Видео

23:25

Современный маникюр на День святого Валентина: 5 неповторимых вариантов, чтобы выразить чувстваФото

Реклама
23:16

"Мы готовы к такому сценарию": Данилов заявил, что РФ может атаковать пути поставок оружия УкраинеВидео

23:06

Украина предупредила Молдову, что РФ планирует взять ее под контроль: в Кишиневе отреагировалиВидео

22:52

"Мы вас посадим!": Макаревич рассказал жизненный анекдот о судьбе "невозвращенцев" в РФ

22:30

Зачем класть лавровый лист в кошелек: деньги будут течь к вам рекой

22:21

"Обострение уже началось, ситуация тяжелая": Гайдай сообщил о наступлении россиян на ЛуганщинеВидео

22:09

Зачем сыпать соль в обувь: очень действенный совет, который многих удивит

22:08

За паспортом: популярную российскую телеведущую застукали в посольстве ИзраиляВидео

22:01

Почему 11 февраля нельзя разбивать яйца: приметы и что нельзя делатьВидео

21:41

"РФ перешла из "огневого вала" на "мясной"": оккупанты уже практически не воюют техникой – АндрусивВидео

21:16

"Год назад никто бы не поверил": Резников намекнул на возможность получения боевых кораблейВидео

21:07

"Они все нам отдали": Подоляк рассказал, какие страны пошли ва-банк ради победы Украины в войнеВидео

21:06

Зачем в воду для пельменей добавляют 1 секретный ингредиент: становятся в 10 раз вкуснее - рецептВидео

20:32

"Хотят бороться против НАТО": Пригожин придумал новый фейк об американцахВидео

19:52

Зеленский удивил подробностями об отношениях между Украиной и ГерманиейВидео

19:32

Стальной пресс украинской сцены: Анна Кошмал засветила "кубики" в белом топе

19:24

Потери сумасшедшие: РФ потеряла более 20 генералов на войне в Украине - японская разведкаВидео

19:20

Путин должен немедленно уволить Шойгумнение

19:02

Резников откровенно ответил, есть ли риск захвата Одессы с моря или сушиВидео

18:38

"Есть альтернатива": Британия не будет немедленно поставлять истребители Украине – УоллесВидео

18:22

"Ничего плохого в этом не вижу": военнослужащий ВСУ оценил переспективу сдачи БахмутаВидео

Реклама
18:17

Мустафа Джемилев поддержал Резникова: критически важно сохранять монолитность

18:10

"Там активные боевые действия": наступление России уже началось - ПодолякВидео

18:05

Почему кошка спит на человеке: мистика, приметы и наука объясняют поведение любимца

18:00

Чтобы "лицо кухни" сияло чистотой: 5 простых способов, как отмыть стекло в духовке

17:45

"Можем ударить собственным оружием": Украина может уничтожать цели на территории РФ – ДаниловВидео

17:43

"Мы наложим вето": Болгария не поддерживает ядерные санкции против РФВидео

17:11

"Я устала говорить, что у меня все хорошо": Ризатдинова рассказала о маме, которая осталась в КрымуВидео

17:11

Шесть человек под завалами, их слышно: появились первые фото и видео последствий взрыва в КиевеВидео

16:56

Сколько дают денег за декретный отпуск: как государство помогает матерямВидео

16:49

"Много странных вещей происходило": Виталию Козловскому регулярно снится Путин

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Олег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк Фейгин
Праздники
Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023Календарь 2023
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Синоптик
Прогноз погодыПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять