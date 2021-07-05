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Если бы Гиркина не выпустили из Славянска

Юрий Касьянов

волонтер, блогер

5 июля 2021, 19:40

Славянск мы не брали. Славянск Гиркин оставил - организованно и спокойно, пустив для отвода глаз бронегруппу на верную смерть.

Гиркин, Стрелок
Касьянов убежден, что Славянск Гиркин оставил / Reuters

Надоело повторяться. Из года в год празднуют "освобождение" Славянска. Из года в год я, как свидетель событий, пишу одно и то же. Это написано было в прошлом году:

"Освобождение" Славянска Пётр Алексеевич назвал "блестящей наступательной операцией". Осталось только наградить Гелетея орденами Кутузова и Александра Невского. И орденом Красной Звезды за многократное поднятие флага над "взятым" городом. И непременно дать Золотую медаль неизвестному пока еще герою, победившему правду на скрижалях новейшей истории Украины.

Славянск мы не брали. Славянск Гиркин оставил - организованно и спокойно, пустив для отвода глаз бронегруппу на верную смерть.

Все знали, что Гиркин уходит. Доносила разведка, сообщали местные, говорили в прямом эфире боевики.

Собирались долго, уходили не спеша. Когда срочно прилетевший Гелетей поднимал знамя победы в Славянске, отряды боевиков еще стояли в Краматорске.

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Читайте такжеГиркин предрек разгром "ЛДНР" и перенос фронта на границу КрымаВсегда, везде, в любой момент их можно было уничтожить - артиллерией, авиацией, спецназом. Но этого сделано не было. Потому что - договорняк.

Выход Гиркина из кольца - первое большое поражение Украины в этой войне. И первая большая ложь. Потом был расстрелянный сектор "Д", была "взятая" Саур-Могила, был Иловайск, Шахтёрск, Луганск, гибель ИЛ-76, два аэропорта, Дебальцево...

Всего этого могло не быть, если бы Гиркина не выпустили из Славянска. Если бы его уничтожили на марше. Если бы не дали ему собрать разрозненные силы сепаратистов в один кулак. Если бы не предали...

Если бы... - И тогда мы бы отмечали не "освобождение" Славянска, а окончание войны.

Славянск Юрий Касьянов Игорь Гиркин
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