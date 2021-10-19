Еще один локдаун Украина не потянет

Жесткий локдаун Украины необходим, но он будет стоить нам очень дорого / УНИАН

Глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что правительство пока не намерено вводить общенациональный карантин.

Поскольку в Украине изначально избрали неверную тактику, в вопросе преодоления эпидемии мы сейчас превратились в африканскую страну. Стоит отметить, что весной 2020 года жесткий карантин вообще ввели "с перепугу", а все последующие - исходя из политической целесообразности. Ведь тот же карантин выходного дня использовали как политтехнологию для снижения явки избирателей на местных выборах.

Потому прогнозировать дату введения очередного локдауна в Украине - неблагодарное дело, учитывая то, что власть использует этот инструмент, исходя из своих политических нужд, а не эпидемиологических показателей.

С точки зрения эпидемиологии, жесткие карантинные мероприятия эффективны, но Украина как государство сейчас не может позволить себе локдаун, поскольку его введение наносит значительный экономический ущерб - его могут себе позволить только богатые и экономически развитые страны. Собственно, это - единственная причина, по которой его до сих пор не ввели.

Тем не менее, профилактические мероприятия с каждым днем усиливаются. Однако Минздрав не дает разъяснений, какими критериями руководствуется. Причина на это всего одна - никаких жестких критериев нет, это все делается в ручном режиме. По этой же причине неизвестно, чем именно руководствуются власти, когда вводят новые усиления карантина.

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Читайте такжеКовид не закончится никогда: нужен ли Украине локдаунЧто же касается внедрения обязательной вакцинации для отдельных профессий, на которую уповают в Минздраве как на способ сдерживания распространения инфекции, то это на самом деле действенный инструмент по сдерживанию заболеваемости. Более того, это далеко не первый в Украине прецедент - в 2015-2016 году обязательная вакцинопрофилактика уже вводилась для медработников от пандемических штаммов гриппа.

Но отличие той практики от нынешней в том, что тогда обязательную вакцинацию вводила Санитарно-эпидемиологическая служба, которая имела такие полномочия. Но сейчас для этого нет правового механизма, не говоря уже о том, что никто в Украине не может внести вакцинацию от коронавируса в календарь прививок, поскольку все используемые в Украине вакцины зарегистрированы как вакцины "для экстренного применения", что создает еще одну правовую коллизию с действующим законодательством. Ведь согласно закону, вносить в календарь прививок можно лишь те вакцины, которые прошли три фазы испытаний, чем не может похвастаться ни одна вакцина от коронавируса в Украине, что ставит под сомнение введение обязательной вакцинопрофилактики.

Сергей Кравченко, врач-эпидемиолог, директор Института вакцинологии и иммунобиопрепаратов, специально для Главреда