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Еще один либеральный огурец проквасился окончательно

Аркадий Бабченко

Российский журналист, военный репортер

30 октября 2021, 19:46

Не может русский либерал радостно не запрыгать и не захлопать в ладоши, когда другой русский либерал говорит, что украинцев не существует. Это у них в крови.

Россия,флаг
В России еще один либеральный огурец проквасился окончательно / УНИАН

Лев Новожёнов на теме фашистов-бандеровцев уже лет пять, как головой поехал - два года, правда, все же держался - но вот чувака прорвало окончательно. Не могу, говорит, молчать. 404хлов не существует!!! Бандеровская, говорит, военщина. Как мать, говорит. И как женщина. Это вас австрийский штаб придумал. Вам внушають.

Вино переходит в уксус, Мюнхгаузен в Феофила, Новожженов в Хрюна Моржова.

Это ж его цитата.

"Внушаить".

Они вообще превратились в тех персонажей, которых ещё лет пятнадцать назад сами же и презирали.

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Пару лет назад, кстати, я написал пост, в котором спрашивал: а что, мультик про свинью в ушанке с водкой, которую зовут Хрен Моржовый - это правда так смешно, высококультурно и познавательно?

Меня тогда с дерьмом сожрали. Гений, либерал, талант, ты ничего не понимаешь!

А, ну да, ну да.

Еще один либеральный огурец проквасился окончательно. Прям как по учебнику. Именно на украинском вопросе.

Читайте такжеПутин превращается в посмешищеИ три с половиной тысячи лайков. Три с половиной тысячи ***нутых. Которых с виду, в общем-то, от нормальных и не отличишь. Ходят по улицам, разговаривают, надевают штаны. Г*вно не едят. Но как увидят какое-нибудь чужое г*вно про украинцев, которых не существует, и которые такие же как и мы, лаптеногие, а остальное вам внушают - так не могут мимо пройти, рука сама тянется к лайку! Казалось бы - вот, старый человек в полумаразме прилюдно нагадил. Ну промолчи ты, пройди мимо. Но нет. Радостно бегут вляпываться. Не может русский либерал радостно не запрыгать и не захлопать в ладоши, когда другой русский либерал говорит, что украинцев не существует. Это у них в крови.

Дуст, ров, пулеметы, огонь на шорох.

Мы же русские, за что вы нас так не любите.

Читайте такжеПочему истерика русских из-за "коренных народов Украины" - это удар в штангуКстати: "Полутора лет в Украине, в этом котле свободных наций, мне хватило, чтобы вообще перестать понимать вопрос национальности. Я - еврей. Я - украинец. Прабабка у меня Бахтиярова. Чеченцы через одного заговаривают со мной на нохчи. И? И что?

Я совершенно свободно говорю об этом, и всем как-то плевать. Кырымлы ты, болгарин, еврей, русин, венгр - да плевать всем. Если не ведешь себя, как мудак, конечно. А если ведешь - то тогда тоже плевать всем, какой ты национальности. Этого вопроса в "фашисткой бандеровской Украине" вообще не существует. Его просто нет. Россиянам это очень сложно понять.

Но не дай бог не быть в России русским!

И уж совсем не дай бог произнести слово "еврей".

А ведь когда-то же я всем этим инженерам душ лаптеногих реально в рот смотрел. Встречая в коридорах Останкино, прижимался к стенке. Обозревал снизу вверх. Гуру идет. Мудрец. Философ. Учитель.

А оказывается - обычный имперский долб***б.

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Аркадий Бабченко россияне
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