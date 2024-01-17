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Эпизод нового этапа войны в Украине и разбор полётов

Александр Коваленко
17 января 2024, 19:10
Благодаря этому самолёту российские оккупационные войска узнавали о пусках ракет с украинской стороны.
Российский самолет ДРЛО А-50, взрыв
Российский самолет ДРЛО А-50 / Википедия, pixabay.com

Уничтожение А-50 и повреждение Ил-22 – очередной эпизод нового этапа войны в Украине и разбор полётов… пике

Вечером 14 января около 22:30 по Киеву поступило первое сообщение о потере связи с российским самолётом ДРЛО А-50. Некоторое время спустя, около 23:30 появилось аудио-подтверждение того, что пункт управления/самолет-ретранслятор Ил-22 заходит на аварийную посадку в аэропорту в Анапе, после получения повреждений.

Практически сразу же в украинском информационном пространстве появились сообщения о том, что над Азовским морем был сбит российский А-50 и повреждён Ил-22. После непродолжительного ступора эту информацию стали подтверждать российские площадки, но с акцентом на том, что эти самолёты были сбиты российской же ПВО.

видео дня

15 января, в 11:40 по Киеву, Генеральный штаб ВСУ, а так же командование ВС ВСУ подтвердили уничтожение А-50 и повреждение Ил-22, по результатам проведённой в воздушном пространстве Азовского моря спецоперации, подробности которой не раскрывались. И это не удивительно.

Дело в том, что 14 января случился действительно, уникальный в мировой истории войн и конфликтов случай. Одновременно были уничтожен и повреждён самолёты, настолько важного функционала, к тому же, в глубоком тылу оккупированных территорий. Ещё никогда такого не случалось. Но уникальность этой ситуации даже не в том, что сразу два самолёта были выведены из боеспособного состояния, а то, что в теории, такое вообще было не возможно. И, чтобы понимать почему, стоит понимать, что же это за самолёты и где они оперировали.

А-50 и Ил-22.

Самолёт А-50 это самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления, обеспечивавший контроль воздушной обстановки и управления оперативно-тактической авиацией.

Благодаря этому самолёту российские оккупационные войска не только получали информацию о присутствии в воздушном пространстве Украины тактической авиации ВС ВСУ, но и узнавали о пусках ракет с украинской стороны, получали целеуказание для своей тактической авиации и ракетных ударов и даже повышали дальность поражения комплексов ПВО ЗРС С-400.

Эти самолёты производились с 1985 года, но по состоянию на сегодня в России их производство отсутствует. Всего таких самолётов в составе ВКС РФ – 9, но 1 из них на бесконечной модернизации, 2 требуют ремонта, 1 получил повреждения ударным дроном радиотехнического комплекса "Шмель" в Беларуси.

Фактически, до 14 января полностью боеспособными были только 5 самолётов А-50. Стоимость одного такого самолёта оценивается в среднем в $400 млн, но с учётом их редкости и невозможности производства, она намного больше и если я скажу, что её можно увеличить в раза 2, то вряд ли ошибусь.

Самолёт Ил-22 – это воздушный командный пункт со спецсвязью, самолёт-ретранслятор радиосвязи армейского (фронтового) уровня обеспечивающий стабильность управления войсками. Производился в модификации "М" с 1971 года, с последующими модернизациями. В настоящее время их производство в России невозможно, поскольку прекращено было ещё в далёком 1978 году.

Всего, функционабельных Ил-22 разных модификаций в составе ВКС РФ – 14 бортов.

Оба эти самолёта играют очень важную роль как в управлении подразделениями РОВ на всём театре боевых действий в Украине, так и получении своевременной разведывательной информации. И самое интересное это то, что именно А-50 отвечает за обнаружение ракетных угроз, которые могли бы быть опасны для этих самолётов.

Что же тогда, выходит, российские площадки правы, когда пишут, что это российское же ПВО сбило свои же самолёты из-за якобы не работающей системы "свой-чужой"?

Нет.

Российское ПВО сбило А-50 и Ил-22?

На протяжении 2023-го года российское ПВО, особенно в зоне БД в Украине и вправду демонстрировало феноменальную некомпетентность.

Только за прошлый год российское ПВО не единожды сбивало свои же боевые самолёты над левобережной Херсонской и Запорожской областями. Так же они отмечались уничтожением и своих же ударных вертолётов Ка-52. Но эти инциденты происходили вблизи ЛБС, где и вправду ошибки возможны.

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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война в Украине Александр Коваленко
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