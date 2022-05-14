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Эпическая битва за Донбасс проиграна: что дальше будет делать Путин

Гела Васадзе

эксперт Грузинского центра стратегического анализа

14 мая 2022, 13:17

Война в Украине вступила в самую опасную фазу и по уровню опасности приблизилась к первым дням вторжения.

Путин
Путин упустил момент отговорить Запад от помощи Украине / Reuters

Война в Украине вступила в самую опасную фазу и по уровню опасности приблизилась к первым дням вторжения. И дело не в ходе боевых действий - слава Богу, ВСУ заставила "непобедимую и легендарную" в очередной раз обломиться, превратив широко анонсированную Москвой эпическую битву за Донбасс в эпический пшик.

И вот сейчас, а это видно по многим признакам, запускается этап - Путин ферштейн. На самом деле все давно ждали этого варианта и его запуск через неделю после начала боевых действий наверняка позволил бы России выйти сухой из воды. Не ну а чо? Попробовали захватить соседнее государство, не получилось, положили как трогали.

Правда линию фронта на юге передвинули. Дальше могли бы начать торговаться. И в тех условиях у Путин ферштейн были бы весьма неплохие перспективы. Из-под Киева и Харькова ушли, а на юге оставили бы себе все. Никаких перспектив на получение тяжелого вооружения Украиной тогда не просматривалось. Более того, сам Киев тогда об этом даже не заикался. Так что начать переговоры а-ля Минск-3 числа 4 марта было бы идеальным вариантом для Путина.

Но вместо этого он как капризный, избалованный и очень жестокий карлик начал войну методами военных преступлений. Иначе говоря, решил напугать украинцев и весь мир отсутствием тормозов у себя любимого. Что из этого вышло, мы все увидели. Дальше реконструкция курской битвы и вот вам этап - Путин ферштейн.

Но Путин и тут прое... удобный момент. Последний раз у него такой момент был недели две назад, когда от войны все устали (речь не про Украину, а про коллективный Запад).

Читайте такжеПередышка для оккупантов: как Запад пытается выторговать паузу бункерному фюреруСейчас там к войне все привыкли и более того, даже наметили план "стратегического поражения России", так что Путин ферштейн вполне может не пройти. Украина на него не пойдет, а коллективный Запад, даже при большом желании любителей поговорить по телефону, вряд ли сможет развернуться на 180 градусов. Но риск есть и очень большой.

Верим в ВСУ и слава Украине!

viber
война в Украине Владимир Путин Гела Васадзе
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