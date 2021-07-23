УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Энергетический терроризм: зачем в Украине снова пытаются повысить тарифы на электроэнергию

Александр Скубченко

глава Жилищного союза Украины

23 июля 2021, 06:10

За счет подорожания производители электроэнергии снова пытаются закрыть свои "хотелки".

Электроэнергия
Электроэнергия с 1 августа может снова подорожать / Reuters

Уже два года в Украине нет отдельных тарифов для населения и промышленности – как и в случае с газом, у нас все это время действует рынок. Соответственно, и цена электроэнергии определяется рынком. Более низкая стоимость для населения связана с действующим ПСО (механизмом спецобязательств) – благодаря ему украинцы сейчас платят 1,68 гривен за 1 кВт-ч.

С 1 августа ПСО собираются пересмотреть, зафиксировав в нем более высокую стоимость электроэнергии с учетом градации потребления.

Мы с вами думаем, что пересмотр ПСО – это необоснованное повышение "пальцем в небо", но наверняка у предприятий имеется некая статистика – они знают, сколько людей потребляет до 100 кВт-ч в месяц, а сколько – до 300 кВт-ч и выше. И пересмотр ПСО – это по сути, работа с калькулятором по выбору лучшей для них модели для покрытия всех аппетитов. Потому так или иначе, они выйдут на конечную цифру, которая им нужна.

Какими будут тарифы пока точно не может сказать никто – все это пока модели. Есть несколько моделей, которые поддерживают те или иные производители энергии и окончательный вариант пока не утвержден Кабмином. Если этого не произойдет до 1 августа, то тогда процесс подорожания могут вовсе отсрочить до сентября (а возможно, и позже). Ведь Кабмин должен был принять решение по ПСО еще 1 июля, но предыдущий вариант якобы заблокировали в Офисе президента и заставили Кабмин искать лучший вариант.

Читайте также"Тариф на свет для украинцев повысят по-любому": в Нацкомиссии по энергетике объяснили, почемуПодорожание, как и рынок (который, кстати, по факту ни одного дня не работал из-за ПСО), необходим определенным людям. В Украине действует энергетический терроризм - иначе назвать то, почему некоторые лица останавливают целые генерации ради принятия необходимых решений, просто нельзя. Тем более, что у нас нет власти, которая может хоть на что-то влиять и наводить порядок.

При этом в Украине действует модель, при которой трейдеры, у которых есть компьютер и ручка, сами могут обваливать цены, тем самым удешевляя электроэнергию для промышленности. Но с населением это не работает, поскольку это никому не выгодно. В конце концов, должен же кто-то покрывать убытки.

Александр Скубченко, глава жилищного Союза Украины, специально для Главреда

тарифы на электроэнергию Александр Скубченко новости Украины
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на август 2021 для всех знаков Зодиака: роман с соседом, повышение по службе или депрессияГороскоп на август 2021 для всех знаков Зодиака: роман с соседом, повышение по службе или депрессия Электронная очередь в детский сад: как она работает в УкраинеЭлектронная очередь в детский сад: как она работает в Украине Холостячка Злата Огневич шаловливо подразнила мужчин невероятной фигуройХолостячка Злата Огневич шаловливо подразнила мужчин невероятной фигурой "Закрывайте срочно окна": под Ровно произошел мощный взрыв на химзаводе"Закрывайте срочно окна": под Ровно произошел мощный взрыв на химзаводе Газовый кризис в Европе: Газпром взвинтит поставки топлива по ГТС УкраиныГазовый кризис в Европе: Газпром взвинтит поставки топлива по ГТС Украины

Последние новости

06:35

Лунный календарь на август 2021: энергетические вампиры, вдохновение и самые удачные дни

06:10

Энергетический терроризм: зачем в Украине снова пытаются повысить тарифы на электроэнергию мнение

05:44

Лунный календарь стрижек на неделю 26 июля - 1 августа: наилучшие дни

05:05

Иммунолог оценил опасность бразильского штамма коронавируса "Гамма"

04:58

США нельзя подключать к Нормандским переговорам: экс-секретарь СНБО назвал неожиданную причину Видео

Реклама
04:11

Финансовый гороскоп на неделю 26 июля - 1 августа: кого ждет успешный шоппинг, а кого режим экономии

03:50

Провоцируют старение: диетолог объяснила, чем опасны июльские арбузы и дыни Видео

03:11

В Украине валюту будут продавать по новым правилам: эксперт спрогнозировал, обвалится ли гривня

02:26

Удар по COVID-19: Комаровский перечислил ключевые факторы профилактики коронавируса

02:10

Почти голая супермодель Victoria's Secret в мокрой ночной рубашке произвела фурор

01:15

Ученые пояснили, опасно ли употребление кофе для сердца

00:40

Как организовать пространство в холодильнике, чтобы продукты дольше оставались свежими Видео

22 июля, четверг
23:54

Плохой сон и тревога: названы 5 вещей, которые вы должны убрать из спальни Видео

23:19

Украина не получила гарантий: в Кабмине рассказали о соглашении Германии и США по Северному потоку-2 Видео

23:18

Чем занят мозг, когда человек спит - ответ ученых Видео

22:48

"Люди взлетели": смерч ворвался на футбольное поле и разогнал футболистов Видео

22:47

Варенье из черной смородины: самый простой и популярный рецепт Видео

22:46

"Один подсадил другого": появились интересные подробности о побеге 4-летних близнецов из Фастова Видео

22:26

Папа купил петарды и спрятал в доме: под Львовом 6-летнему мальчику из-за взрыва оторвало пальцы Видео

22:17

В Харькове подросток устроил стрельбу на детской площадке: есть жертвы

Реклама
21:55

В Украину ворвется невероятно аномальная жара Видео

21:50

"Отпуск удался": в Сети похвастались чистыми украинскими пляжами Видео

21:27

Гороскоп богатства: какие знаки Зодиака рискуют лишиться всех своих накоплений Видео

21:02

"Ось катастроф": почему планета Земля содрогается от катаклизмов Видео

20:59

Стала известна судьба человека, унесенного в Одессе потоком воды Видео

20:44

"Проклятое место": в Кирилловке на смену нашествию медуз пришли огромные пауки-гиганты Видео

20:27

"Игра не закончена": в Украине отреагировали на соглашении по Северному потоку-2 Видео

20:01

"Зря потраченное время суда": в МИД прокомментировали упреки России против Украины в ЕСПЧ Видео

19:32

В КГГА прокомментировали ситуацию с больными штаммом коронавируса "Дельта" Видео

19:30

Налог на недвижимость - лишь верхушка айсберга: чем опасно повышение налогов от депутатов мнение

19:23

Сезон варенья под угрозой срыва: цены на сахар бьют рекорды Видео

19:14

До Герберта и Линча далеко - вышел трейлер Дюны от Дени Вильнева Видео

19:02

Приметы на 23 июля: что нельзя делать в день Антония и как не навредить себе Видео

18:59

Как выбрать место в самолете – чтобы не укачивало и где безопасней всего

18:28

В России назвали условие продолжения транзита газа через Украину Видео

18:16

"Пистолет к голове": в Киеве водитель угрожал соседу оружием из-за места для парковки Видео

18:03

"Хороший шаг, но не без разногласий": Меркель оценила соглашение с США по Северному потоку-2 Видео

17:58

"Обнаженные покатушки": в Черкассах на крыше авто катался "голый" парень Видео

17:58

Звезды Крепостной до и после - как меняются актеры в сериале

17:56

В Украине резко изменится погода и придет новая опасность Видео

Реклама
17:24

Эксперт: отставка главы НБУ Шевченко нанесет непоправимый урон макрофинансовой стабильности Украины

17:14

В Россию вворвался опасный штамм "Гамма" Видео

17:12

Обновленный Центральный автовокзал в Киеве открыли после приватизации

17:09

Мендель рассказала, какие проблемы ей принесла работа на Зеленского Видео

16:58

Эпидемиолог рассказала об опасности для украинцев из-за штамма Дельта Видео

16:44

Симптомы рака кожи: пять отличий между нормальной и злокачественной родинкой Видео

16:34

"Зрада" пришла, откуда не ждали: на сайте Олимпийских игр Крым отделили от Украины рубежом Видео

16:16

Пока все спали: на Киевщине 4-летние близнецы посреди ночи устроили "побег" из дома Видео

16:05

На Запорожскую область обрушился мощный ураган и смерч с торнадо Видео

15:42

Самый полезный ужин: вкусный и быстрый рецепт из кабачков Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять