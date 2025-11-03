Эмоциональные качели Трампа

При Путине Трамп чувствует себя великим человеком, нужным Америке и России и которым не нужна, ни Европа, ни Китай.

https://opinions.glavred.info/emocionalnye-kacheli-trampa-10711685.html Ссылка скопирована

Трамп может просто бояться Путина / Колаж Главред, фото: скриншоти

А может Трамп просто трус или боится Путина? Трамп готов начать военные операции в Венесуэле и Нигерии, готов защитить Тайвань, остановить все войны и конфликты в мире, но он стесняется оказать своевременную кардинальную военную помощь Украине. Понято, что ему страшно не нравится Зеленский- они оба вышли из шоу-бизнеса и Зеленский в два раза моложе Трампа. Это портит Трампу настроение, но не лишает его аппетита.

Другое дело общение Трампа с Путиным. При Путине Трамп чувствует себя великим человеком, нужным Америке и России и которым не нужна, ни Европа, ни Китай.

Поэтому нам надо опасаться, когда маятник настроения Трампа опять качнется в другую сторону и он опять бросится спасать загибающего мирового агрессора Путина. И "окно возможностей" для Украины опять захлопнется в самое неподходящее время.

видео дня

Источник

О персоне: Виктор Небоженко Виктор Сергеевич Небоженко (род. 14 февраля 1953, Жмеринка) — украинский политолог, социолог. Директор социологической службы "Украинский барометр". Кандидат философских наук, пишет Википедия. Работал в Институте философии Академии наук Украины, Институте социологии Академии наук Украины. В 1994-м участвовал в первой президентской кампании экс-премьер-министра Украины Леонида Кучмы. С 2003-го-руководитель социологической службы Национального института стратегических исследований при Президенте Украины, директор социологической службы "Украинский барометр".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред