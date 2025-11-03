Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Эмоциональные качели Трампа

Виктор Небоженко
3 ноября 2025, 06:32
36
При Путине Трамп чувствует себя великим человеком, нужным Америке и России и которым не нужна, ни Европа, ни Китай.
Путин Трамп
Трамп может просто бояться Путина / Колаж Главред, фото: скриншоти

А может Трамп просто трус или боится Путина? Трамп готов начать военные операции в Венесуэле и Нигерии, готов защитить Тайвань, остановить все войны и конфликты в мире, но он стесняется оказать своевременную кардинальную военную помощь Украине. Понято, что ему страшно не нравится Зеленский- они оба вышли из шоу-бизнеса и Зеленский в два раза моложе Трампа. Это портит Трампу настроение, но не лишает его аппетита.

Другое дело общение Трампа с Путиным. При Путине Трамп чувствует себя великим человеком, нужным Америке и России и которым не нужна, ни Европа, ни Китай.

Поэтому нам надо опасаться, когда маятник настроения Трампа опять качнется в другую сторону и он опять бросится спасать загибающего мирового агрессора Путина. И "окно возможностей" для Украины опять захлопнется в самое неподходящее время.

видео дня

Источник

О персоне: Виктор Небоженко

Виктор Сергеевич Небоженко (род. 14 февраля 1953, Жмеринка) — украинский политолог, социолог. Директор социологической службы "Украинский барометр". Кандидат философских наук, пишет Википедия.

Работал в Институте философии Академии наук Украины, Институте социологии Академии наук Украины.

В 1994-м участвовал в первой президентской кампании экс-премьер-министра Украины Леонида Кучмы.

С 2003-го-руководитель социологической службы Национального института стратегических исследований при Президенте Украины, директор социологической службы "Украинский барометр".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Дональд Трамп Владимир Путин Виктор Небоженко
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В российском Саратове - взрывы: дроны атаковали НПЗ

В российском Саратове - взрывы: дроны атаковали НПЗ

06:54Мир
Есть результаты в уничтожении россиян: Зеленский о ситуации вокруг Покровска

Есть результаты в уничтожении россиян: Зеленский о ситуации вокруг Покровска

22:45Украина
"Без света" продолжается: Укрэнерго объявило график отключений на 3 ноября

"Без света" продолжается: Укрэнерго объявило график отключений на 3 ноября

21:49Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Россияне выводят часть войск из-под Покровска - что произошло

Россияне выводят часть войск из-под Покровска - что произошло

Карта Deep State онлайн за 2 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 2 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

По-украински или по-русски: раскрыто, на каком языке говорили князья Киевской Руси

По-украински или по-русски: раскрыто, на каком языке говорили князья Киевской Руси

Бои обостряются, россияне могут открыть путь к большим городам - CNN

Бои обостряются, россияне могут открыть путь к большим городам - CNN

Гороскоп Таро на неделю с 3 по 9 ноября: Тельцам - новое, Ракам - важное решение

Гороскоп Таро на неделю с 3 по 9 ноября: Тельцам - новое, Ракам - важное решение

Последние новости

06:54

В российском Саратове - взрывы: дроны атаковали НПЗ

06:32

Эмоциональные качели Трампамнение

05:30

"Без овечек и козочек никуда": Анна Asti решила кардинально менять жизнь

04:45

Любовь постучится в дверь: трех знаков зодиака ждут сюрпризы и встречи

04:09

Штраф до 8500 гривен: когда менять шины, чтобы избежать наказания по законуВидео

Деньги уходят из "Лукойла", никто не захочет ссориться с Трампом - Максим ГардусДеньги уходят из "Лукойла", никто не захочет ссориться с Трампом - Максим Гардус
03:30

Секрет "старой школы": зачем водители зимой берут в машину пакет с водой

03:00

Улыбнется удача: какие знаки зодиака получат денежный импульс от Вселенной

02:30

"Чувствовал, что что-то будет": Бедняков высказался о воссоединении с Короткой

01:30

Бездонный запас воды из космоса: ученые ошеломили невероятным открытием

Реклама
01:27

Машину Коляденко разбили в Киеве - детали

02 ноября, воскресенье
23:48

Максим Галкин покинул Кипр - где сейчас находится шоумен

23:43

Трамп нашел рычаг давления на РФ в обход Китая: неожиданный прогноз

22:45

Есть результаты в уничтожении россиян: Зеленский о ситуации вокруг Покровска

21:49

"Без света" продолжается: Укрэнерго объявило график отключений на 3 ноября

21:26

Мощные удары по россиянам: Силы обороны затормозили наступление РФ в Купянске

21:00

Неправильная обрезка "ворует" размер: как подрезать гортензию для пышного цветенияВидео

20:26

Без отопления и сушильной машины: как высушить белье за считанные минутыВидео

20:25

Путин так подставился впервые в своей президентской карьеремнение

20:13

Забарный под новым испытанием: французский клуб планирует новую покупку

20:06

Перевернет представление о нем: кем на самом деле были родители Степана БандерыВидео

Реклама
19:27

В терминале были три судна: детали мощных прилетов по порту в Туапсе

18:51

"Зато не ТЦК": РФ начала мобилизацию на оккупированных территориях - кого призовут

18:50

Подобно Покровску: военный раскрыл, какой еще город оказался под угрозой

18:28

Когда в Кремле "скинут Путина": Эйдман назвал главное условие переворота в РФ

18:10

Где в Украине находится город, названный в честь Хрущева - чем он уникаленВидео

17:40

"Преодолеть страх смерти нереально": у Павла Табакова диагностировали онкологию

17:23

Подразделения 125 ОТМБр пропали на Запорожском направлении, связи с бойцами нет

17:08

Враг ударил по Днепропетровщине, погибли военные: что известно

17:07

Какие шапки в моде 2025: эти головные уборы не испортят стильный образВидео

16:57

Украина существенно усилила свою ПВО - Зеленский раскрыл детали

16:29

В разгар церемонии появилась незнакомка: на похоронах всплыла невероятная правда

16:13

Почти тысяча гривен сверху: кто из пожилых украинцев получит прибавку к пенсии

16:07

"У них есть комплекс": Могилевская раскрыла проблему своих дочерей

15:44

Путин поставил дедлайн для захвата Покровска - генерал назвал сроки

15:36

Кому стоит перейти на бензин А-92 зимой: автомеханик раскрыл важный секрет

15:22

Сменил 17 имен и создал тысячи картин: как сирота со Львовщины стал легендойВидео

14:55

Трамп послал сигнал Путину после переговоров с Си Цзиньпином - чего ждать

14:46

"Не бойся": бывший якудза стал на защиту участницы "Холостяка"Видео

14:43

Финансовый гороскоп на неделю с 3 по 9 ноября

14:34

Украина может заставить Кремль сдаться: названо главное условие

Реклама
14:34

Одна из главных задач российско-украинской войнымнение

14:09

Смертельное ДТП на Ивано-Франковщине: судья совершила наезд на пешеходов, деталиФото

14:06

Кто на самом деле написал Библию - ученые раскрыли скрытые подсказки в тексте

14:02

Китайский гороскоп на завтра 3 ноября: Тиграм -разочарование, Драконам - долги

13:27

Загорелся корабль и не только: Украина нанесла массированный удар по порту РФ

13:25

Слышали все, но знают единицы: что на самом деле означает фраза "кіно і німці"Видео

13:24

России приготовиться: американцы собрались по-настоящему взяться за Венесуэлумнение

13:23

Любовный гороскоп на неделю с 3 по 9 ноября

12:58

Гора рогаликов за 33 гривны: рецепт, который удивит всех

12:53

Лежала на обочине: дочь Веры Брежневой появилась на провокационном фото

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонПотапАлла ПугачеваСофия РотаруМаксим ГалкинОльга СумскаяНастя КаменскихФилипп КиркоровВиталий КозловскийЕлена Зеленская
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять