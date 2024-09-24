Экономический план Харрис: что там и за что его критикуют?

Харрис хочет снизить расходы американцев на лекарства, особенно для инсулинозависимых и других категорий, для кого употребление лекарств является вопросом выживания.

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Выборы в США / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, facebook.com/KamalaHarris

Если экономические декларации Трампа сосредоточены на возвращении производства в США, экономической изоляции и обуздании инфляции (эти вещи немного противоречат друг другу), то план Харрис сосредоточен на поддержке среднего класса, а также на сокращении экономического неравенства, которое подрывает и политическую стабильность страны.

Ее приоритеты - расширение доступа к жилью и уменьшение стоимости базовых товаров и услуг. Стимулирование экономики должно быть достигнуто через инвестиции в жилье, социальные программы, здравоохранение и финансовые инструменты для малых бизнесов и общин.

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Ключевая часть плана Харрис - обеспечение доступа к жилью. Она предлагает строительство 3 млн новых единиц жилья для борьбы с дефицитом и предоставление налоговых льгот для застройщиков, которые строят доступные дома для первого жилья. Также предусматривается финансирование региональных строительных проектов. Это должно уменьшить дефицит жилья и снизить цены, и - соответственно - социальное напряжение. Кроме того, ее план включает предоставление налоговых льгот на сумму $25к для первого взноса тем, кто впервые покупает жилье.

Харрис также планирует бороться с завышенной арендой и монополизацией этого рынка. Это предполагает отмену налоговых льгот для инвесторов, владеющих более чем 50 жилыми единицами для аренды. Она также предлагает ограничить возможность корпорациям скупать недвижимость для сдачи в аренду.

Критики утверждают, что попытка контроля арендных цен может ограничить инвестиции в жилой сектор из-за уменьшения заинтересованности застройщиков. Это может помешать уменьшить цены и даже привести к обратному эффекту.

Налоговые изменения и борьба с неравенством доходов. Харрис планирует уменьшить налоги для семей со средним и рабочим доходом. Ее программа включает налоговые льготы для семей с новорожденными детьми, а также снижение налогов на доходы от чаевых (да, это существенная часть расходов работников в США).

Она также предлагает повысить корпоративный налог с 21% до 28%, что частично компенсировать расходы на эти программы. До 2017 года этот налог составлял 35%, при Трампе его уменьшили. Критики Харрис указывают что намерение отменить часть льгот для корпораций может снизить инвестиционную активность в определенных секторах.

Медицинская и социальная политика. Харрис хочет снизить расходы американцев на лекарства, особенно для инсулинозависимых и других категорий, для кого употребление лекарств является вопросом выживания.

Харрис выступает за запрет спекулятивного повышения цен в продуктовых сетях и введение дополнительных регулирований для обеспечения справедливых цен на продукты питания. Эти предложения напоминают политику контроля над ценами в 1970-х годах: тогда контроль за ценами в США был внедрен администрацией президента-республиканца Никсона. В результате экономика испытала новые скачки инфляции и дефицит некоторых товаров.

Кроме того, для несостоятельных общин будет внедрена поддержка через финансовые учреждения развития общин (CDFI). Она будет работать над обеспечением доступа к капиталу для малых предприятий и созданием новых рабочих мест в депрессивных районах США.

Все эти шаги Харрис направлены на поддержку покупательной способности среднего и рабочего класса. Что и обеспечить сбалансированный экономический рост.

Но есть одно но. Программа Харрис очень дорогая и неизбежно ведет к увеличению бюджетного дефицита и государственного долга. Давление долгов и инфляция ставят под угрозу эффективность всей программы в долгосрочной перспективе.

Собственно, это и объединяет программы обоих кандидатов: их экономические программы следуют не по логике экономики, а по логике политического популизма. Это естественно для страны, которая расколота из-за неравенства и кучи социальных факторов. Но может стать большой проблемой, когда ожидания встретятся с реальностью.

Для решения накопившихся проблем экономики и общества США нет готовых рецептов, которые точно сработают. Все, как и всегда, будут нащупывать эмпирически. Простых решений не существует.

Кто такой Юрий Богданов Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

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