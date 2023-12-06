Экономическая безграмотность: новая и огромная проблема Украины

Для свободной рыночной конкуренции необходимо большое количество покупателей и продавцов.

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Гривны / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, RFE/ RL

Экономическая безграмотность ... вы даже не представляете насколько это огромная проблема Украины.

Вот например, каждый раз когда заходит речь о производстве оружия, то обязательно найдется тот кто скажет: А В США нет государственных компаний производителей оружия и все оружие производят частные компании.

Причем, озвучивая этот факт, комментатор как правило подразумевает, что частный бизнес эффективнее. И лучше ему не мешать, потому что он сам все сделает лучше.

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Однако, из-за низкой экономической грамотности, такие комментаторы не знают, что для эффективного функционирования, этот рынок должен соответствовать минимальным условиям свободной рыночной конкуренции) а для свободной рыночной конкуренции необходимо большое количество покупателей и продавцов. Это главное условие для функционирования любого свободного рынка!!

Если же на рынке доминирует лишь один покупатель, то это уже не свободный рынок! Это монопсония!!! Явление противоположное монополии.

В чем главный недостаток монопсонии? Что любой производитель должен производить только то, что необходимо только этому одному клиенту. Технически он может эксперементировать, но любая самодеятельность может привести к тому, что он потратит кучу времени, средств на разработку и производство продукта, но в конечном случае этот продукт будет ненужен заказчику!!!

Поэтому даже в США чтобы свести к минимуму финансовые риски производителей оружия, государство в лице заказчика - Министерства обороны - устанавливает четкие требования к разработкам. В виде государственных программ с четким технико-эксплуатационными требованиями. Молчу о том, что такие требования это лишь вершина айсберга. Потому что вместе с тем в США существует куча инструментов и институтов, созданных как на базе Министерства обороны, так и касательных структурах и сферах экономики, чтобы минимизировать все риски со стороны производителя и для более эффективного использования ресурсов!!!

Однако, так глубоко в этот вопрос у нас даже не хотят погружаться. Потому что для чего, если есть простой ответ: оружие производят частные производители…

Кто такой Павел Вернивский? Павел Вернивский - экономист, аналитик. Специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Capital Times. Эксперт Института им. Александра Поля. Специализируется на макроэкономике, истории экономики.

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