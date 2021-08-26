Экоцид по-русски: зачем Путин дал указание открыть дело против Украины

СК РФ возбудил дело против Украины из-за прекращения воды в Крым / УНИАН

На днях Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Экоцид" из-за прекращения подачи днепровской воды в Крым с территории Украины.

Россия решает этим две задачи. Во-первых, так она отвечает на Крымскую платформу, поскольку неспроста о наличии дела стало известно именно на следующий день после ее проведения в Киеве.

Во-вторых, эту правовую агрессию со стороны РФ можно считать частью гибридной войны против Украины. С правовой точки зрения, Россия не добьется никаких результатов - она уже давно требует от Украины пустить воду в оккупированный Крым. Сейчас Крым превратился в самую крупную в Европе милитаризованную базу. Из-за того, что Россия свозит граждан во временно оккупированный Крым, население полуострова (по разным оценкам) выросло уже более чем на 300 тысяч человек, там строятся военные объекты, жилье, проводятся бесконечные военные учения и все это, безусловно, требует воды.

Россия около месяца назад подала крайне смешное заявление в ЕСПЧ против Украины, согласно которому Украина якобы должна на свою же, врагом оккупированную территорию, подать воду. Хотя статья 55 Женевской конвенции о защите населения во время войны четко гласит, что оккупант полностью обеспечивает население всем необходимым. То есть это обязательство, которое возлагается на Российскую Федерацию и любой суд – Международный или ЕСПЧ – таких требований никогда не удовлетворит.

Но поскольку у РФ других аргументов и возможностей заставить Украину подать воду в оккупированный Крым нет, потому и был придуман этот способ.

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Читайте также"Водная война": РФ открывает новый фронт в борьбе за Крым – Financial TimesКроме того, эта фабрикация уголовного дела была необходима России для усиления доказательной базы против Украины в ЕСПЧ. Дескать, Украина перекрыла воду, а значит это – преступление. По сути, это, говоря юридическим языком, жалоба России против Украины. А поскольку всей внешней политикой, как и СК РФ, руководит одно лицо – Владимир Путин, то за счет этого дела Россия попыталась усилить свои позиции.

Но, несмотря на то, что перспектив у этих дел нет, Украина не должна подобные вещи пускать на самотек – государством должны быть предприняты ассиметричные меры. Во-первых, МИД Украины должен немедленно внести ноту протеста в МИД России по факту вмешательства во внутренние дела Украины (который таковым и является) – таким образом Украина может усилить свои международные позиции по противодействию агрессии РФ. Во-вторых, прокуратура АР Крым и соответствующее управление СБУ должно открыть уголовное производство в отношении всех должностных лиц СК РФ их руководителя Александра Бастрыкина по факту незаконного вмешательства во внутренние дела Украины и в деятельность соответствующих органов исполнительной власти и начать проводить по нему расследование.

В целом эта ситуация интересна тем, что когда СК РФ фабрикует подобного рода уголовные дела, Россия позднее выходит сама на себя – то есть, с одной стороны, отрицает Украину и ее органы государственной власти как субъект международного права и как государство, а с другой – подтверждает вмешательство во внутренние дела Украины.

Юрий Шулипа, директор Института исследования российской агрессии, специально для Главреда