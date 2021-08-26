УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Экоцид по-русски: зачем Путин дал указание открыть дело против Украины

Юрий Шулипа

Директор Института Исследования Российской Агрессии

26 августа 2021, 06:37

Фабрикация уголовного дела была необходима России для усиления доказательной базы против Украины для жалобы в ЕСПЧ.

Крым вода
СК РФ возбудил дело против Украины из-за прекращения воды в Крым / УНИАН

На днях Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Экоцид" из-за прекращения подачи днепровской воды в Крым с территории Украины.

Россия решает этим две задачи. Во-первых, так она отвечает на Крымскую платформу, поскольку неспроста о наличии дела стало известно именно на следующий день после ее проведения в Киеве.

Во-вторых, эту правовую агрессию со стороны РФ можно считать частью гибридной войны против Украины. С правовой точки зрения, Россия не добьется никаких результатов - она уже давно требует от Украины пустить воду в оккупированный Крым. Сейчас Крым превратился в самую крупную в Европе милитаризованную базу. Из-за того, что Россия свозит граждан во временно оккупированный Крым, население полуострова (по разным оценкам) выросло уже более чем на 300 тысяч человек, там строятся военные объекты, жилье, проводятся бесконечные военные учения и все это, безусловно, требует воды.

Россия около месяца назад подала крайне смешное заявление в ЕСПЧ против Украины, согласно которому Украина якобы должна на свою же, врагом оккупированную территорию, подать воду. Хотя статья 55 Женевской конвенции о защите населения во время войны четко гласит, что оккупант полностью обеспечивает население всем необходимым. То есть это обязательство, которое возлагается на Российскую Федерацию и любой суд – Международный или ЕСПЧ – таких требований никогда не удовлетворит.

Но поскольку у РФ других аргументов и возможностей заставить Украину подать воду в оккупированный Крым нет, потому и был придуман этот способ.

Реклама

Читайте также"Водная война": РФ открывает новый фронт в борьбе за Крым – Financial TimesКроме того, эта фабрикация уголовного дела была необходима России для усиления доказательной базы против Украины в ЕСПЧ. Дескать, Украина перекрыла воду, а значит это – преступление. По сути, это, говоря юридическим языком, жалоба России против Украины. А поскольку всей внешней политикой, как и СК РФ, руководит одно лицо – Владимир Путин, то за счет этого дела Россия попыталась усилить свои позиции.

Но, несмотря на то, что перспектив у этих дел нет, Украина не должна подобные вещи пускать на самотек – государством должны быть предприняты ассиметричные меры. Во-первых, МИД Украины должен немедленно внести ноту протеста в МИД России по факту вмешательства во внутренние дела Украины (который таковым и является) – таким образом Украина может усилить свои международные позиции по противодействию агрессии РФ. Во-вторых, прокуратура АР Крым и соответствующее управление СБУ должно открыть уголовное производство в отношении всех должностных лиц СК РФ их руководителя Александра Бастрыкина по факту незаконного вмешательства во внутренние дела Украины и в деятельность соответствующих органов исполнительной власти и начать проводить по нему расследование.

В целом эта ситуация интересна тем, что когда СК РФ фабрикует подобного рода уголовные дела, Россия позднее выходит сама на себя – то есть, с одной стороны, отрицает Украину и ее органы государственной власти как субъект международного права и как государство, а с другой – подтверждает вмешательство во внутренние дела Украины.

Юрий Шулипа, директор Института исследования российской агрессии, специально для Главреда

viber
ЕСПЧ СК РФ аннексия Крыма Шулипа Александр Бастрыкин новости Украины Северо-Крымский канал
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Холостячка Злата Огневич без белья свела с ума шикарным телом в дерзкой фотосессииХолостячка Злата Огневич без белья свела с ума шикарным телом в дерзкой фотосессии Убивает миллионы бактерий и яйца глистов: как правильно мыть зелень и ягодыУбивает миллионы бактерий и яйца глистов: как правильно мыть зелень и ягоды Яркое шоу независимостиЯркое шоу независимости "Русские лучше ё**ных украинцев": студентка из Сум угрожала сжечь украинские флаги"Русские лучше ё**ных украинцев": студентка из Сум угрожала сжечь украинские флаги В Киевской области мужчина зверски изнасиловал 16-летнюю девушку и выбросилВ Киевской области мужчина зверски изнасиловал 16-летнюю девушку и выбросил

Последние новости

06:52

Генсек НАТО не исключает теракта в аэропорту Кабула

06:52

Победительница Холостяка без трусиков взбудоражила откровенным образом

06:37

Экоцид по-русски: зачем Путин дал указание открыть дело против Украины мнение

05:21

"Ад на земле": в ООН предрекли Афганистану кризис и голод Видео

05:10

Переговоры по Донбассу в ТКГ сорваны: у Кравчука раскрылии цель Путина Видео

Реклама
04:41

Приметы на 26 августа: что нельзя делать в Максимов день и как не попасть в беду Видео

04:01

Украине грозят периоды засухи и мощных ливней со шквалами - климатолог Видео

03:46

Можно ли во сне "сжигать" лишний вес - ответ диетолога

03:10

Гороскоп на 26 августа для всех знаков Зодиака: зависть, необычайная удача и финансовый бонус

03:05

Вся проблема в дискриминации: в Индии девушка сожгла себя в прямом эфире

02:59

Ницой поведала, должна ли Украина претендовать на российские земли

02:22

Календарь магнитных бурь на сентябрь 2021: кто и когда почувствует симптомы Видео

02:19

"Натуральные": у Ксении Собчак грудь выпрыгнула из слишком маленького бикини

01:33

Украину ждет новая климатическая аномалия: эксперт дала неожиданный прогноз Видео

01:22

Сколько воды нужно выпить за сутки: диетолог раскрыл метод подсчета

00:40

Лариса Ницой объяснила, почему украинцам обязательно нужно "спуститься на землю"

00:20

Как правильно замораживать продукты на зиму: секреты и правила Видео

00:07

Призерке Олимпиады, которая подарила квартиру тренеру, вручили еще одно жилье Видео

25 августа, среда
23:58

Каким будет сентябрь: синоптики дали прогноз на первый месяц осени Видео

23:18

Навальный впервые дал интервью в СИЗО и оценил вероятность его убийства

Реклама
22:49

Детей лечить будет некому: врач дал тревожный прогноз по поводу медицины в Украине Видео

22:34

"Слышны взрывы": в Киеве на Позняках вспыхнул пожар в частном доме Видео

22:30

МВФ предоставил Украине помощь на восстановление экономики Видео

22:18

Пить или не пить: стало известно, как очищают воду для киевлян

22:11

Ученые выяснили, что нужно делать школам, чтобы противостоять коронавирусу Видео

22:07

В страшном ДТП в Запорожской области погибла целая семья

21:47

"В нашей стране тренеров оставляют без внимания": призерка Олимпиады-2020 отдала квартиру наставнику Видео

21:41

Ученые узнали, риск каких неизлечимых заболеваний повышает хроническая боль Видео

21:12

Руслана выступила в кожаном наряде, в котором победила на Евровидении

21:09

Харьковский бармен надругался над украинским языком, заявив, что он "русский" Видео

20:39

Искали 11 дней: в Хмельницкой области пропавшего парня нашли мертвым у "собачьего острова" Видео

20:19

Ницой о "монстре-Путине": почему нельзя уничтожить этого "карлика"

19:58

Жадан і Собаки подорвали Сеть новым клипом Автозак

19:34

"Слава Украине" и гимн: украинцы отмечали День независимости на борту самолета

19:33

Выплаты до 7000 гривен: кто из украинцев сможет получать по две пенсии Видео

19:20

Девочка, которая растрогала песней Зеленского до слез: стало известно, кто эта маленькая звезда Видео

19:06

"Огромная трагедия": Меркель раскритиковала реакцию мира на события в Афганистане

18:32

Дьявол кроется в деталях: когда Украина по-настоящему станет субъектной мнение

18:23

Оператор Северного потока-2 проиграл суд в Германии Видео

18:20

Чехия открыла границу для украинцев: кто может попасть в страну и что нужно знать

Реклама
18:12

"Захлебнемся от агрессии": Ницой назвала огромную проблему из-за возвращения Крыма и Донбасса Видео

18:11

"Конспирация потерпела фиаско": Мишину с Эллертом застукали вместе на отдыхе

18:10

Началась самая сильная магнитная буря августа 2021: что делать Видео

18:07

Ирина Билык спела три песни на концерте ко Дню независимости на Олимпийском - реакция украинцев Видео

18:00

Высокое кровяное давление: удивительный напиток, который может снизить показатели Видео

17:43

Синоптик рассказала, когда в Украину вернется жара до +33 Видео

17:28

У Вакарчука родился сын - артист рассекретил его имя

17:15

Адвокат покойного мэра Кривого Рога заявил, что накануне смерти Павлова над его домом летали дроны Видео

17:14

В Украине могут исчезнуть целые города: экологи бьют тревогу Видео

17:07

Новолуние в сентябре 2021: что нельзя делать и как провести день

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять