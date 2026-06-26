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"Эффект Ормуза" исчез: как разблокировка танкеров лишила Кремль сверхприбылей

Владислав Власюк
26 июня 2026, 19:10
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Пока мировой рынок сбивает цены на сырье, Кремль вынужден тратить две трети налогов на войну.
Власюк, санкции против РФ
Экономика РФ оказалась в тупике — Владислав Власюк / Коллаж: Главред

На фоне стабилизации ситуации в мировых логистических узлах финансовая система страны-агрессора теряет временные сверхприбыли от экспорта сырья. Уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк оценивает реальное состояние российского бюджета под давлением международных ограничений. В своей колонке чиновник подробно анализирует критическое падение нефтегазовых доходов Кремля, стремительный рост внутреннего долга РФ и объясняет, почему заложенные на войну триллионы рублей неизбежно разрушают гражданскую экономику оккупантов. Подробнее о финансовом тупике врага — в материале.

Главный фактор, определяющий текущее состояние российской экономики, — это сокращение ее источника финансирования, а именно нефтегазовых доходов. За январь-май эти доходы российского бюджета остаются на 30% ниже, чем год назад. Даже благоприятная внешняя конъюнктура и временные скачки цен не помогли.

Действительно, блокировка Ормуза спровоцировала скачок мировых цен и подняла экспортные доходы РФ до более чем $20 млрд в месяц. Однако, как только судоходство начало восстанавливаться, этот эффект мгновенно исчез. Данные MarineTraffic показывают, что танкеры уже активно "поехали": если 17 июня через пролив не прошло ни одного судна, то уже 22 июня вышло 10 и зашло 11 танкеров, а 25 июня из Персидского залива вышло сразу 17 танкеров.

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Такое разблокирование логистики сразу же спровоцировало снижение цен на нефть, сняв напряжение на рынке. По состоянию на 26.06.2026 цены на российский Urals стабилизировались на уровне 58,83$.

В бюджете на 2026 г. Кремль закладывал цену как раз в $59/баррель, но это было слишком оптимистично. Бюджетный дефицит за первое полугодие 2026 г. достиг 6 трлн рублей, что на 60% превышает весь годовой план. Военные расходы фактически вытесняют все остальные приоритеты: в первом квартале они достигли 5,9 трлн рублей (48% госбюджета), а в целом в этом году могут вырасти до 18 трлн рублей. Около 75% налоговых поступлений направляются на оборону.

Чтобы покрывать эти дыры, Россия все дороже заимствует средства внутри страны. Внутренний госдолг уже вырос до 32,4 трлн рублей, размещение государственных облигаций ОФЗ увеличилось на 54% в годовом исчислении, при этом ажиотажного спроса нет (последний аукцион даже отменили). Доходность подняли уже до около 16%. Тот факт, что государство вынуждено брать кредиты под столь высокие проценты, свидетельствует о серьезном дефиците ликвидности и высоких рисках, которые несет даже внутренний рынок. Международные санкции делают невозможным обращение к внешним источникам заимствований.

Все это свидетельствует о том, что российская экономика фактически оказалась в тупике. Финансирование войны происходит исключительно за счет истощения внутренних ресурсов и разрушения гражданского сектора, а финансовая устойчивость на местах стремительно тает — уже 56 регионов РФ являются дефицитными. Кремль по-прежнему поддерживает военную машину, но делает это ценой необратимого разрушения собственной финансовой системы. В таких условиях дальнейшее ограничение нефтяных доходов является наиболее эффективным инструментом, ведущим экономику агрессора к неизбежному коллапсу. Единственный способ стабилизации экономики — это прекращение расходов на войну.

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