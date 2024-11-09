Единственное спасение Украины и самой Европы

Придется самим брать ответственность за безопасность на континенте - помогать Украине не вслед за США.

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Выборы в США и победа Трампа / Коллаж: Главред, фото: Википедия, ua.depositphotos.com

Единственный выход.

Ну попричитали и хватит, пора переходить к конструктивной повестке. Сейчас нужно срочно, не дожидаясь неизбежных проблем, создавать европейскую коалицию по поддержке Украины, автономную от США.

У старушки Европы деньги есть и оружие тоже. И она кровно заинтересована в том, чтобы Украина выстояла, иначе следующей будет сама Европа. Есть особо мотивированные богатейшие страны - Норвегия, например.

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Раньше европейцы привычно надеялись на США. Сейчас надеяться не на кого.

Придется самим брать ответственность за безопасность на континенте - помогать Украине не вслед за США, а играть в этом деле первую скрипку.

Только в этом спасение Украины и самой Европы.

Кто такой Игорь Эйдман Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы. С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова. С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ). В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти". В 2011-м году переехал в Германию.

Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"

Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

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