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Джонсон предложил Зеленскому Антанту ХХI века: плюсы и минусы

Павел Усов

Белорусский политолог, доктор политических наук

27 мая 2022, 13:18

Страны восточной и центральной Европы, за исключением Венгрии, наиболее остро осознают угрозу РФ - у них нет иллюзий о том, что с Кремлем можно договориться.

Зеленский, Джонсон
Борис Джонсон, по данным СМИ, предложил Зеленскому присоединиться к европейскому альянсу - альтернативе ЕС / Офис президента

Новый военно-политический союз, предложенный Борисом Джонсоном, - это модернизированный подход Маккиндера. На сегодняшнем этапе, вполне логическое продолжение сложившейся геополитической ситуации на континенте.

В новый союз, "Антанту ХХI века", должны войти: Великобритания, страны Балтии, Польша, Турция, возможно Румыния, Чехия и Словакия.

Плюсы:

1. Союз антироссийской направленности, цель которого максимальное ослабление России, вплоть до её геополитической деконструкции. Страны восточной и центральной Европы, за исключением Венгрии, сегодня наиболее остро осознают угрозу России, в том числе и в долгосрочной перспективе. В отличие от старой Европы, у них нет иллюзий относительно того, что с Кремлем можно договориться.

2. Мощный военно-стратегический рубеж навсегда делает Россию геополитической периферией, превращает её в азиатское государство, лишённое возможности влиять на европейские дела. Большая периферия.

З. Союз в некоторой степени является продолжением польских инициатив: Люблинский треугольник, Триморье. Восстанавливается цивилизационное единство на этом пространстве: Великое Княжество Литовское и Речь Посполитая, как консолидированный антимосковский проект, претендующий на объединительный цент восточного славянства.

4. Возвращение Британии в континентальную Европу как самостоятельного геополитического игрока. Это в определённой степени исторический успех Лондона;

5. В процессе реализации этого проекта, на мой взгляд, должна быть создана и как можно скорее, региональная объединённая военная группировка, (как параллельную НАТО, самостоятельная и самодостаточная единица, реагирующая на все возможные угрозы).

6. Великобритания + Польша + Турция заполняют геополитический вакуум, компенсируя слабость ЕС как геополитического субъекта.

7. Вызов такого характера должен подтолкнуть Брюссель для собственной активности в этом направлении.

Читайте такжеЕсли Украина уступит Юг и Донбасс Кремлю, Запад этого не проститМинусы:

1. Идеологическое и политическое противопоставление ЕС;

2. Конфликт интересов, особенно с Германией, может ослабить внутреннее единство ЕС и усилить дезинтеграционные процессы.

3. Россия может использовать "европейский пацифизм" для укрепления своих позиций, намекая Германии, Франции и другим друзьям, что Британия стремиться разрушить единую Европу, принести напряжение, поэтому нужно быстрее договариваться. Чем дольше война, тем сильнее влияние и авторитет Великобритании.

Как мне кажется, новая Антанта должна создаваться не как противопоставление политике ЕС, а как её военно-стратегическое продолжение, как новый импульс общего развития, только так можно укрепить и развивать цивилизационное единство Европы.

Павел Усов, белорусский политолог, кандидат политических наук

война в Украине Владимир Зеленский Борис Джонсон
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