Дырка от бублика, или Что получит Украина после подписания ЗСТ с Турцией

Украина и Турция подписали соглашение о создании зоны свободной торговли / Скриншот Офис президента

Украина и Турция подписали соглашение о Зоне свободной торговли. Подписание этого договора - это, по сути, проявление порочной внешней политики, когда мы думаем, что раздавая свой экономический суверенитет и куски своего экономического потенциала, мы будем выменивать его на некую стратегическую поддержку в секторе безопасности.

Турция четко уловила слабость Украины, сначала фактически обменяв на Томос газопровод Турецкий поток, который ей абсолютно ничего не стоил, но принес дополнительный доход за транзит газа, в то время как Украина потеряла на этом примерно 500 миллионов долларов в год. В результате Турция сейчас превращается в южноевропейский газовый хаб, тогда когда Украина из газового хаба превратилась в страну-газовый тупик.

Точно также и здесь - подписание договора о ЗСТ, скорее всего, было обменяно на участие Турции в Крымской платформе в минувшем году, возможно, на какие-то совместные оборонные проекты вроде Байрактаров.

Однако ничего полезного для нас в этом нет, и в результате Украина получит лишь дырку от бублика.

Украина - это сырьевая страна, а для сырьевой страны нужно сначала выполнить домашнее задание по усилению своей экономической сложности, то есть сначала создать (а говоря про Украину - восстановить) более высокие уровни добавочной стоимости промышленности и только потом, с помощью зон свободной торговли, попытаться искать для этой промышленности рынки сбыта. Потому что в данном случае от подписания ЗСТ выигрывают исключительно те страны, у которых более высокий уровень государственной поддержки промышленности.

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Ведь сырьевые страны в большинстве своем не заключают договоров о ЗСТ. Например, та же Саудовская Аравия вряд ли будет искать, с кем ей заключить договор о ЗСТ для того, чтобы торговать своей нефтью. То же самое и в Украине, которая продает подсолнечное масло, кукурузу, пшено и так далее, поиски зон свободной торговли не дадут ничего, кроме вреда, потому этим мы фактически открываем свой рынок для иностранных товаров, не получая ничего взамен. Это подтверждается тем, что наибольший объем торговли у Украины с Китаем, хотя между странами не подписано договора о ЗСТ.

В случае с Турцией, открыв рынок для турецких товаров, Украина тем самым уничтожает собственную легкую промышленность (обувь и текстиль), тепличное овощеводство, частично наносит удар по молокоперерабатывающей отрасли и лишает себя даже перспектив развития отечественного машиностроения, электротехники, потому что эти ниши будут забиты дешевыми турецкими товарами.

Читайте такжеИтоги встречи Зеленского и Эрдогана: почему ЗСТ с Турцией закончится "пшиком"Тем более, что сейчас точка входа в ЗСТ с Турцией выбрана крайне неудачно. Потому что в Турции, с одной стороны - колоссальный экономический рост, а с другой (как это ни парадоксально) - девальвация турецкой лиры. Соответственно, все товары на внутреннем рынке Турции настолько дешево стоят, что никто кроме местных производителей (и тем более - украинских) здесь не может конкурировать. В то же время, внутренние цены привлекательны для турецких экспортеров, потому что гривна девальвировала значительно меньше, чем турецкая лира.

То есть турки фактически меняют воздух на реальные экономические преференции, тогда как Украина, наоборот, их теряет. Потому что Украина все еще ошибочно продолжает думать, что взамен получит укрепление стратегической безопасности. Но чем слабее страна экономически, тем слабее она становится и стратегически.

Алексей Кущ, экономист, финансовый аналитик, специально для Главреда