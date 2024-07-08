Дьявольский замысел самых православных генералов предельно очевиден

О российском террористическом ударе по Охматдету и роддому в Киеве.

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Сегодня русские атаковали украинских детей. Целенаправленно. Охматдит - это раз. Но, многие, возможно, не поняли - "Исида" на левом берегу Киева - это родильный дом. Не просто клиника. Число погибших там, таким образом, можно смело умножить, как минимум, на два.

Это было сделано намеренно, специально.

Дьявольский замысел самых православных генералов (благословенных русской церковью и ее патриархом) предельно очевиден:

видео дня

1) показать, насколько они, русские - людоеды, попытавшись, тем самым, заставить их бояться ("для нас нет правил, мы всех убьем, сдавайтесь");

2) спровоцировать на ответный удар по их больницам - им своих детей не жалко, и они думают, что другие люди на этой земле - такие же мрази, как они, и способны на такое же, пусть и ответное, зверство, - в этом случае у обгадившихся кремлевских ублюдков есть надежда убедить кого-то в том, что украинцы столь же жестокие, как русская орда, и потому незачем помогать одним дикарям в противостоянии с другими.

Мы - не дикари. Знайте, россияне: мы не будем стрелять по вашим самкам и детенышам.

Но жизнь имеет замечательное свойство спиралевидной цикличности событий. Рано или поздно будут гореть и ваши города. Впрочем, наверное, не рано или поздно, а скоро: вы начнете (уже начинаете) пожирать сами себя.

И тогда, читая новости в Телеграм о ваших мучительных смертях, мы не станем, как вы, ставить ржущие реакции (как вы делаете в наших тг-каналах сейчас под фотками из Охматдета). Мы же люди, а не вы.

…Но и сочувствовать мы вам уже никогда не будем. И убедим всех не сочувствовать вам.

И вы останетесь наедине с собой. Это и есть высшее наказание.

И да свершится оно поскорее.

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Кто такой Михаил Ганницкий? Михаил Ганницкий - украинский журналист, колумнист, шеф-редактор УНИАН. Окончил Институт журналистики КНУ имени Т. Г. Шевченко. Бывший главный редактор Сегодня.ua и заместитель главного редактора газеты "Сегодня". Член Национального союза журналистов Украины.

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