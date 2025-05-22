Две версии случившегося с Портновым

У предателей Украины это выходит инстинктивно, время от времени падать или на нож или на пулю.

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Портнов / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Испания становится небезопасной страной для проживания всякого предательского отребья.

В целом, для предателя Украины, любой уголок на планете Земля должен представлять собой площадку для экстрима и гипертрофированно повышенных рисков смертельно-опасного травматизма.

С другой стороны, не стоит спешить с выводами, ведь в истории с Андреем Портновым имеются как минимум две версии случившегося.

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Первая - это то, что он стал неугодным его же кураторам, слишком дорогая в обслуживании обуза с минимальным КПД и решили убрать, вместо того, чтобы носится с писанной торбой. В целом, это касается многим предателей Украины на финансировании ФСБ, проживающих за границей, в той же Испании, и крайне неэффективно гадящих. Поэтому, за Портновым вполне могут последовать следующие рудименты.

Вторая версия - несчастный случай. Просто, шёл себе по улице, споткнулся и случайно упал на пулю.

Обе версии имеют полное право на жизнь. Илья Кива подтверждает! У предателей Украины это выходит инстинктивно, время от времени падать или на нож или на пулю... Генетику потенциального лемминга не переписать!

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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