Две важные новости в информационном шуме о "переговорах"

Алексей Копытько
26 августа 2025, 19:10
Разменять стратегический порт на руины пары "стратегических" хуторов – очень сомнительная история для Москвы.
Переговоры о завершении войны / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот с видео, x.com/HakanFidan

В информационном шуме о "переговорах" выделю две новости.

Первая. Дроны СБУ и ССО в ночь на 24 августа поразили комплекс по фракционированию и перевалке стабильного газового конденсата компании "НОВАТЭК" в порту Усть-Луга (Ленинградская область). Это само по себе больно, объект красиво горел. Профессиональные энергетические подробности почитайте у специалистов.

Отмечу ещё одну грань.

Это вторая успешная атака СБУ на Усть-Лугу в 2025 г. Накануне Россия ударила по предприятию с американскими инвестициями в Мукачево. Причин аж так массированно атаковать указанный объект на Закарпатье не было никаких. По сути, это была демонстрация, что РФ может сломать на территории Украины что угодно и где угодно.

Украина показала, что в эту игру можно играть вдвоём и украинская команда играет всё лучше.

Порт Усть-Луга (900+ км от Украины) – это одна из любимых игрушек Кремля. Там запредельная концентрация топливно-энергетической и химической перевалки. Среди прочего, там строится монструозный газоперерабатывающий комплекс для производства СПГ (компания "Русхимальянс", половина принадлежит Газпрому). СПГ и сейчас обильно поставляется из России в Европу (11,4 млрд кубометров за первое полугодие 2025 г., рост на 1,7% по сравнению с 2024 г.). Россия остаётся 4-м по объёму поставщиком газа в ЕС (после Норвегии, США и Алжира).

Украина продемонстрировала, что готова своими силами "ввести санкции" против всей этой красоты и не просто поставить под сомнение миллиарды инвестиций, а отбросить Россию на годы в реализации стратегического проекта. За эти годы многое может измениться.

Разменять стратегический порт на руины пары "стратегических" хуторов – очень сомнительная история для Москвы.

Вторая новость. Большевистская газета WSJ написала, что администрация Трампа одобрила продажу (!) Украине за европейские деньги 3,3 тыс. ракет ERAM. Тут же для баланса была вброшена информация, что Пентагон саботирует атаки дальнобойным оружием вглубь РФ.

Я неоднократно писал, что у западных партнёров (особенно – у США) ещё остались чудодейственные пилюльки, которые могут в сжатые сроки и без особой "эскалации" изменить ситуацию на земле. К числу этих пилюлек относятся средства воздушного и наземного базирования, способные поражать цели на глубину 300-500 км. Заявленная дистанция ERAM – 240-450 км.

WSJ обозначил гипотетический срок поставки – 6 недель (до 1 октября).

По сути – это заявка на серьёзное усиление переговорной позиции украинской стороны на этапе, когда будет подходить к концу военный цикл, запущенный в апреле-мае 2025 г. Это очень конкретные "санкции".

Даже если США запретят применять данные средства по территории РФ, тысяча ракет вкупе с вспомогательными отечественными девайсами для преодоления российской ПВО превратят в тыкву логистику и систему управления российской оккупационной армии в Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и Крыму. Отчего оккупанты резко загрустят.

Во-вторых, когда ракеты будут поставлены, российское командование и политическое руководство будет вынуждено исходить из установки, что сегодня Пентагон саботирует, а завтра уже не саботирует. И даже если послезавтра снова саботирует, то в коротком промежутке будут перекопаны все аэродромы, с которых работает российская тактическая авиация, а также масса производств, энергетических объектов и другой инфраструктуры.

Конечно, большевистским газетам верить нельзя. Но очень уж адресный посыл. Даже если американцы пока ещё ничего не продали, и речь идёт о мягком лоббировании со стороны торговцев оружием, то уже не будет сюрпризом, когда продадут.

Переговоры продолжаются.

О персоне: Алексей Копытько

Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.

12:32

Блокирование помощи украинцам: Польша рискует завалить свою же экономику

12:32

Сколько еще продлится война: эксперт оценил перспективы заключения мира до ноября

