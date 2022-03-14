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Не только массовый голод: чем грозит миру и Украине затяжная война

Сергей Лямец

журналист

14 марта 2022, 17:17

Посевная - это приоритет, наряду с созданием рабочих мест. Если эти вопросы игнорировать, последствия будут серьезными.

урожай, посевная, экономика
Война создала чудовищный коллапс в доходах населения Украины / Reuters

Главная проблема в экономике Украины на сегодня - отсутствие работы у миллионов украинцев.

Об этом не говорят. Действительно, фронт важнее и приоритет номер один. Но фронт вроде уже снабжается. Теперь можно и нужно писать о главной проблеме в экономике. Потому что пора действовать.

Война создала чудовищный коллапс в доходах населения Украины. Иначе и быть не могло.

Представьте, что ВВП Украины - это озеро, которое постоянно наполняется миллионами ручейков. Эти ручейки - люди. Кто-то совсем маленький, выращивает огурцы в теплице и продаёт на рынке. Кто-то работает в кафе/турагентстве, на заводе/стройке. Вокруг крупного предприятия всегда кормятся тысячи людей, включая детей и стариков. Все они живут и тратят деньги, тем самым формируя ВВП, в который так любят запускать руки казнокрады всех мастей.

Война привела к тому, что миллионы ручейков пресеклись. Люди массово перестали работать, а многие физически ушли на войну или уехали. ВВП перестал формироваться - но то хрен с ним. Люди утратили источники доходов и оказались на грани выживания. Это - проблема.

Напомню, что до войны более 80% населения Украины уже жили от зарплаты до зарплаты, от пенсии до пенсии. Бюджетники и пенсионеры, на удивление, оказались в относительно терпимой ситуации, хотя она осталась нечеловечески плохой. Но есть те, кто зарабатывали своим трудом. И могут. Но - негде.

Сбережения - ещё у кого-то есть. Но вопрос нельзя ставить так: живите на сбережения. Государство обязано создать рабочие места. Оно обязано было и до войны. Но тогда все от президента (респект Зе сейчас) до чиновника в низах просто забивали на это болт. И как-то все решалось. Миллионы людей ехали за границу или спасались теневой экономикой.

Но сейчас забивать болт на людей - преступление. У меня нет вопросов к президенту, но у меня много вопросов к экономическому блоку правительства Шмыгаля. Преступно бездарные и равнодушные, в условиях войны они сами представляют опасность для Украины.

Равнодушие к вопросу рабочих мест - не единственное их преступление. Я считаю преступлением продолжать платить по $55-миллиардному государственному долгу Украины. А где ограничения чудовищных зарплат членов набсоветов и правления государственных предприятий? Как будто нет войны и нет больших вызовов. Но ничего - победим и разберёмся, кто чем занимался.

Если не создавать массово рабочие места, есть ещё одно решение. В западной экономической мысли уже давно блуждает идея гарантированного минимального дохода. Просто раньше это была фантазия. Мол, скоро везде будут работать роботы, а людям лучше платить деньги, чтобы не умерли с голоду и не ударились в преступность.

В современной Украине минимальный гарантированный доход может стать эффективным инструментом. На время войны миллионам людей стоит выплатить деньги, чтобы они банально могли купить продукты и лекарства. Это прагматично и трезво.

Читайте такжеНе Путиным единым: почему Украина рискует рухнутьС точки зрения макроэкономики - это тоже решение. Ведь война наполовину сжала источники наполнения ВВП, и сознательное вливание денег в экономику может компенсировать провал. А что касается инфляции - цены и так растут, и вброс денег едва ли сильно изменит общую картину.

Механизм уже опробован. "Вовына тыща" работает быстро и массово. Вот и не нужно придумывать велосипед.

Вторая проблема в экономике Украины - возможный срыв посевной.

Российские войска блокируют часть территорий, которые обычно засеиваются. Блокирует торговые пути для ввоза топлива / удобрений и вывоза аграрной продукции. Понятно, что топливо из Беларуси и удобрения из РФ - больше не вариант.

Если война затянется, часть территорий Украины выпадет из оборота. Украина недоберёт часть зерновых, масличных. Последствия будут серьезными.

В масштабах мира Украина дает 11% экспортного рынка пшеницы, 18% кукурузы, 19% ячменя, 30% мирового производства подсолнечного масла. Из них 22% зерна в Марокко (37 млн населения), 26% в Египте (100 млн населения), 21% в Нигерии (200 млн населення). Доля украинской кукурузы на рынке Индонезии (280 млн населения) – 31%, Бангладеша – 27% (165 млн населения). Так что не исключён голод и гуманитарный кризис в большой части Африки.

Вспоминаются мрачные прогнозы насчёт испытаний для всей планеты: неурожай, голод. Конечно, проживем, но наша задача как людей - минимизировать риски.

В этой связи совершенно правильно ограничивать вывоз аграрной продукции из Украины. Мир о себе позаботится. Украине нужно думать о себе. Мы недополучим валюту, но сохраним продовольствие. Конечно же, нужно наполнять пустой Госрезерв. По большому счёту, выкупать аграрную продукцию даже по нынешним высоким ценам.

Посевная - это приоритет, наряду с созданием рабочих мест. Это должны быть два национальных проекта. Лучше - связать их как можно теснее. А после посевной - думать о том, как часть аграрной продукции скупить в Госрезерв.

И тут роль власти - важная и ключевая. Сейчас не время либертарианцев и миловановых. Нам нужно вместе пройти это испытание. А после войны - обратно в объятия рынка.

viber
война в Украине гуманитарный кризис
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