Две большие ошибки Кадырова

19 февраля Кадыров заявил, что после возможной отставки он создаст частную военную кампанию, которая, по его словам, будет конкурировать с ЧВК "Вагнер".

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Рамзан Кадыров, похоже, пока жив / Коллаж: Главред, фото: скриншот, pixabay.com

Кому могут быть выгодны слухи о болезни и смерти Кадырова? В первую очередь - самому Кадырову. Российский диктатор поставил ребром вопрос ликвидации всех частных военных компаний на территории Российской Федерации, в том числе сформированных по национальному признаку. В подчинении Кадырова до определенного времени по разным оценкам находились от 30 до 45 тысяч личного состава, которые фактически были не подчинены силовым структурам Российской Федерации, а руководство над ними осуществляли лично Кадыров и приближенное к нему лицо, Делимханов.

Соответственно, такое положение вещей не удовлетворяет российского диктатора. Стоит говорить о том, что так называемый мятеж Пригожина имел целью создание предпосылок для ликвидации всех частных военных кампаний, потому что именно в них российские власти видят основную угрозу для своего существования на территории Российской Федерации.

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Весьма примечателен тот факт, что 19 февраля Кадыров заявил, что после возможной отставки он создаст частную военную кампанию, которая, по его словам, будет конкурировать с ЧВК "Вагнер". Делать подобные заявления на всеобщее обозрение было большой и политической, и военной ошибкой самого Кадырова. Потому что делать подобные заявления - это, соответственно, подписать себе приговор.

Давайте посмотрим на хронологию конфликтной ситуации вокруг Кадырова. Здесь стоит вспомнить события, которые происходили в мае, а именно заявления Пригожина о возможности вывода ЧВК "Вагнер" из Бахмута. Шестого числа Пригожин делает соответствующие заявления, и дает понять, что хотел бы видеть на месте ЧВК "Вагнер" подразделения, подчиненные Кадырову. И уже седьмого числа Кадыров отвечает Пригожину в довольно грубой форме, что, мол, Пригожину позвонят и объяснят, куда и как он будет выходить. Кадыров не рассчитал того момента, что Пригожин – далеко не самостоятельная фигура, и, соответственно, за ним стоят такие персоны, как приближенные к Путину Кириенко и семья Ковальчуков, а сама структура ЧВК "Вагнер" создавалась в тишине кабинетов Главного правления Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации. Это была вторая большая ошибка Кадырова.

Кто такой Дмитрий Снегирев Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) – эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело".

Дмитрий Снегирев, специально для Главреда

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