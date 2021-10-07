УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Два спикера одновременно: чего ждать в случае увольнения Разумкова

Виктор Таран

Политолог, кандидат наук по государственному управлению.

7 октября 2021, 06:16

Вряд ли увольнение или возобновление Разумкова как спикера может спровоцировать политический кризис, но это даст еще один козырь Разумкову и его политтехнологам.

false
Верховная Рада 7 октября планирует рассмотреть отставку спикера Дмитрия Разумкова / УНИАН

В Верховной Раде планируют голосовать за отставку председателя парламента Дмитрия Разумкова. И в случае, если Разумкова не легитимно отстранят - он может теоретически восстановиться по суду. Тем более, что прецеденты обновления на должностях избранных лиц в Украине существуют. В частности, у нас были два генеральных прокурора, так возобновлялись мэры некоторых городов, когда их незаконно и вопреки процедуре отстраняли от должности.

Следовательно, у Разумкова есть большие шансы на обжалование. Другое дело - насколько суд будет принимать во внимание правовые аргументы, которые будет приводить Разумков и его защитники.

Но ключевой вопрос здесь в желании самого Разумкова начинать этот судебный процесс. По состоянию на сегодня заявлений об обжаловании отстранении пока нет, а источники из его команды и лояльных к нему "Слуг народа" утверждают, что у него нет стимула для восстановления и создания правового казуса.

Так или иначе, вряд ли увольнение или дальнейшее возобновление Разумкова как спикера может спровоцировать политический кризис. Скорее, это даст еще один козырь Разумкову и его политтехнологам, если те захотят представить как законника, ведь, мол, его уволили незаконно и он хочет защитить свое честное имя.

Согласно процедуре назначения и увольнения председателя Верховной Рады, это происходит тайным голосованием путем подачи бюллетеней. То есть за отставку Разумкова депутаты должны проголосовать так же бюллетенями и здесь может быть интересно, потому что Разумков надеется, что те депутаты, которые открыто голосуют против него, в случае с бюллетенями для тайного голосования не поддержат увольнение и, соответственно, он останется на посту. Стефанчука назначат так же в закрытом режиме, но поскольку его кандидатуру не все поддерживают, здесь тоже возможны неприятные сюрпризы.

Реклама

Читайте такжеИзгнание из рая: чем закончится отстранение Разумкова от парламентских делВ то же время законных вариантов лишить его депутатского мандата практически нет, поэтому в случае увольнения он может возобновить свое членство во фракции "Слуг". Если депутаты его не поддержат, то они должны принять решение о его исключении, но при этом исключение из фракции не является основанием для запуска императивного мандата - по закону, основанием для этого является непредставление заявления к фракции, где был избран депутат, но Разумков этот путь прошел, так что оснований нет.

Что же касается будущего Разумкова, то вероятнее всего, он начнет самостоятельную политическую карьеру. В каком формате это будет и с какими людьми - пока сказать сложно, но вполне вероятно, что с частью действующих депутатов Слуги народа.

Виктор Таран, политолог, кандидат наук по государственному управлению, специально для Главреда

viber
отставка Верховная Рада Таран Дмитрий Разумков новости Украины
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Настоящие тайны Путина: о чем умолчал ПугачевНастоящие тайны Путина: о чем умолчал Пугачев Бабье лето вернется: украинцам пообещали резкое потепление и назвали срокиБабье лето вернется: украинцам пообещали резкое потепление и назвали сроки В Украину идет резкое похолодание и новая опасностьВ Украину идет резкое похолодание и новая опасность Не созданы для брака: астролог составил рейтинг знаков, из которых получаются худшие супругиНе созданы для брака: астролог составил рейтинг знаков, из которых получаются худшие супруги Гороскоп на 5 октября 2021 для всех знаков зодиака: трудности, долги или успех во всемГороскоп на 5 октября 2021 для всех знаков зодиака: трудности, долги или успех во всем

Последние новости

06:42

"Чем тот АТОшник лучше меня?": под Одессой депутат горсовета возмутился из-за раздачи земли военным

06:16

Два спикера одновременно: чего ждать в случае увольнения Разумкова мнение

06:15

"Царю-устрашителю" осталось недолго: астролог составил гороскоп для Путина на год Видео

05:31

"Вакцинация - это для бедных": инфекционист объяснил, в чем выгода прививок от COVID-19 Видео

05:08

Синоптик опроверг популярную примету о морозной зиме

Реклама
04:33

Ученые обнаружили новый симптом коронавируса

04:12

Гороскоп на 7 октября 2021 для всех знаков Зодиака: обман, расставание или финансовый успех Видео

03:39

"Разбиваешь мужские сердца": украинская легкоатлетка поделилась жаркими фото из отпуска в Египте

03:22

Приметы на 7 октября: что нельзя делать в день Феклы и как не попасть в беду Видео

02:44

Шмыгаль рассказал, когда украинским врачам поднимут зарплаты до 800-900 долларов

02:16

Мороз -20: синоптики рассказали, какой будет зима в Украине Видео

01:48

Ученые рассказали, чем опасно высокое давление для мозга молодых людей

01:16

Что будет с телом, если пить много воды каждый день - ответ эксперта

00:20

Названы три самых вредных продукта для организма, которые опасны в любом возрасте Видео

00:15

Что такое комфортный вес и как его достичь: объясняет врач-иммунолог

06 октября, среда
23:44

На Ровенщине дети вместо учебы копают картошку: учителя не вакцинированы, интернета нет Видео

23:16

В России резко отреагировали на решение НАТО о высылке дипломатов

22:47

Инфекционист указал на катастрофические проколы в подготовке к новой волне коронавируса в Украине

22:27

Россияне усомнились в честности выборов в Госдуму - соцопрос

21:57

"Прощалась с родными": в Киеве школьница совершила суицид

Реклама
21:51

"Чем тот АТОшник лучше меня?": под Одессой депутат устроил скандал на сессии городского совета

21:16

Названа опасная привычка, которая вреднее сигарет Видео

21:05

Удачные стрижки и прически на каждый день 2021 2022, которые делают женщин визуально выше Фото

20:58

На украинцах будут тестировать вакцину для США: в Ровно набирают добровольцев

20:52

Зеленский обсудил с президентом Германии СП-2, Донбасс и Крым

20:31

Путин распереживался за российский газ в украинских трубах

20:25

Как не набрать лишние кило за осень и зиму: 7 правил эффективного похудения

19:41

К чему снится свадьба: толкование известных сонников

19:33

Умер украинский народный синоптик Леонид Горбань

19:30

"Пациенты будут умирать дома": инфекционист предупредил об ухудшении ситуации из-за коронавируса Видео

19:28

Путин признался, за что Газпром намерен заплатить штраф Украине

19:21

В Минцифры рассказали, когда Украина окончательно откажется от бумажных документов Видео

19:14

Комаровский рассказал, как обезопасить детей от коронавируса в школе

19:10

"У меня трое детей, я понимаю, как это тяжело": сбивший двух мальчиков в Харькове водитель раскаялся Видео

19:06

Оля Полякова накормила свою домработницу безе с канабисом

18:29

Под Днепром патрульный спас двух школьниц, которые под наркотиками лежали без сознания посреди улицы

18:27

Ждала его звонка до последнего: вдова полицейского из Чернигова записала обращение Видео

18:12

Из НАТО выгоняют часть сотрудников миссии России: в чем причина Видео

17:58

В Украине уже начали вводить карантинные ограничения для транспорта Видео

17:45

Привет из 90-х, или О чем свидетельствует скандал в Укрэксимбанке мнение

Реклама
17:40

Пугачева на коленях показала глубокое декольте: архивный кадр со взлетной площадки

17:38

Тина Кароль раскрыла секрет своей идеальной фигуры Видео

17:37

Аренда квартир в Киеве: как снять жилье в столице и на что обращать внимание

17:16

В Украине приобретает популярность страхование ответственности директоров компаний – эксперт ИНГО новости компании

17:11

Михаил Поплавский: TikTok – это космос! актуально

17:10

В Черновцах при странных обстоятельствах умер студент из Индии: тело нашли на улице

16:30

Двойное недоверие: инфекционист объяснил, что не так с российскими вакцинами от COVID-19 Видео

16:23

"Отлупила ребенка до инвалидности и сбежала на свидание": в Ровно наказали 21-летнюю мать

15:44

Стало известно, когда у украинцев с ID-паспортами перестанут требовать справку о прописке Видео

15:35

Инфекционист спрогнозировал, будут в Украине люди бунтовать из-за антиковидных ограничений Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять