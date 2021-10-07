Два спикера одновременно: чего ждать в случае увольнения Разумкова

Верховная Рада 7 октября планирует рассмотреть отставку спикера Дмитрия Разумкова / УНИАН

В Верховной Раде планируют голосовать за отставку председателя парламента Дмитрия Разумкова. И в случае, если Разумкова не легитимно отстранят - он может теоретически восстановиться по суду. Тем более, что прецеденты обновления на должностях избранных лиц в Украине существуют. В частности, у нас были два генеральных прокурора, так возобновлялись мэры некоторых городов, когда их незаконно и вопреки процедуре отстраняли от должности.

Следовательно, у Разумкова есть большие шансы на обжалование. Другое дело - насколько суд будет принимать во внимание правовые аргументы, которые будет приводить Разумков и его защитники.

Но ключевой вопрос здесь в желании самого Разумкова начинать этот судебный процесс. По состоянию на сегодня заявлений об обжаловании отстранении пока нет, а источники из его команды и лояльных к нему "Слуг народа" утверждают, что у него нет стимула для восстановления и создания правового казуса.

Так или иначе, вряд ли увольнение или дальнейшее возобновление Разумкова как спикера может спровоцировать политический кризис. Скорее, это даст еще один козырь Разумкову и его политтехнологам, если те захотят представить как законника, ведь, мол, его уволили незаконно и он хочет защитить свое честное имя.

Согласно процедуре назначения и увольнения председателя Верховной Рады, это происходит тайным голосованием путем подачи бюллетеней. То есть за отставку Разумкова депутаты должны проголосовать так же бюллетенями и здесь может быть интересно, потому что Разумков надеется, что те депутаты, которые открыто голосуют против него, в случае с бюллетенями для тайного голосования не поддержат увольнение и, соответственно, он останется на посту. Стефанчука назначат так же в закрытом режиме, но поскольку его кандидатуру не все поддерживают, здесь тоже возможны неприятные сюрпризы.

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Читайте такжеИзгнание из рая: чем закончится отстранение Разумкова от парламентских делВ то же время законных вариантов лишить его депутатского мандата практически нет, поэтому в случае увольнения он может возобновить свое членство во фракции "Слуг". Если депутаты его не поддержат, то они должны принять решение о его исключении, но при этом исключение из фракции не является основанием для запуска императивного мандата - по закону, основанием для этого является непредставление заявления к фракции, где был избран депутат, но Разумков этот путь прошел, так что оснований нет.

Что же касается будущего Разумкова, то вероятнее всего, он начнет самостоятельную политическую карьеру. В каком формате это будет и с какими людьми - пока сказать сложно, но вполне вероятно, что с частью действующих депутатов Слуги народа.

Виктор Таран, политолог, кандидат наук по государственному управлению, специально для Главреда