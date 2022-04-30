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Два сценария путинского поражения

Альфред Кох

Российский политик и бизнесмен, бывший заместитель председателя правительства РФ (1997), экс-председатель Госкомимущества России

30 апреля 2022, 17:19

Эти два сценария уже начинают реализовываться в России. А это - лишнее доказательство, что никакой атомной бомбы у Путина не бросят.

Соловьев, Путин
Пропагандисты Путина пытаются превратить войну в Украине в рутину / Фото kremlin.ru

Шестьдесят пятый день войны запомнился тем, что... Да ничем он не запомнился. Это был обычный день войны, война стала рутиной. Русские наступали, украинцы оборонялись. Хотя где-то уже и украинцы наступали, а русские оборонялись.

Буряты под Херсоном наваляли чеченцам (если кто не в курсе: это все солдаты одной, путинской армии). Что они не поделили - никто толком объяснить не может, но началась драка со стрельбой и потомки Чингисхана победили. Что ж, поздравим боевых бурятов: хоть кто-то там в путинской армии побеждает... Хоть так...

60% из первой партии 155 мм американских гаубиц (специалисты говорят - главного оружия для будущего украинского наступления) уже находится в Украине. Через пару дней вся партия будет уже на месте. Ну а там и все остальное не за горами...

Палата представителей США подавляющим большинством голосов проголосовала за ленд-лиз для Украины. И хоть россияне и считают, что ленд-лиз никак им не помог победить нацистскую Германию, и что они справились с ней в одиночку (и даже как нам недавно сообщил российский генерал Рустам Миннекаев, воюя против всего мира), но более адекватные люди по достоинству оценили этот шаг.

Таким образом, победа России в начатой ею войне уже не рассматривается как возможный ее финал. Теперь на повестке дня лишь сценарии путинского поражения. Их, на мой взгляд (я ни на что не претендую - это лишь мнение обычного обывателя) всего два.

И, хотя они плохо совместимы между собой и, даже, в каком-то смысле противоречат один другому, их оба, по извечной российской традиции, российские вожди начали реализовывать одновременно. Поэтому можно заранее сказать, что ни один из них не удастся в полной мере. Но, тем не менее какой-то уродец из этих двух вариантов должен получиться.

Эти сценарии кардинально различаются по способу продажи печального результата этой войны россиянам.

Первый заключается в том, чтобы превратить эту войну из первополосной новости в рутину и постепенно завалить информационное пространство какими-то псевдоновостями про посадки каких-нибудь предателей, про мега-скандалы в мире шоу-бизнеса, про новые свершения великого Путина и т.д.

Соловьев уже пытается представить текущие события на российско-украинском фронте как некую рутину, в которой ничего важного не происходит, а "все идет по плану" и "российская армия перемалывает ВСУ".

Читайте такжеЗапад готовился к войне с инопланетянами, но не с ПутинымЭто произносится с такой уже слегка скучающей интонацией, что вот, мол, даже и не знаю, стану ли я в следующий раз это обсуждать или уже перейду к более интересным новостям про глобальное противостояние цивилизаций, про самобытность и могучую удаль российской народа (Западу никогда нас не понять), про невероятную волю и интеллект Путина (Главнокомандующий сказал - какие после этого могут быть дискуссии?) или про новый курс России по укреплению отношений с азиатскими сверхдержавами (вот где будущее человечества!).

А война с какими-то мелкими пакостниками... Что там обсуждать? Ну - воюем... Ну вставляем им там под первое число... А как иначе-то? Конечно побеждаем. Это уже не интересно. Как если бы непобедимый ("можем повторить") Мухаммед Али вышел бы на выставочный бой против какого-нибудь бойкого перворазрядника из Урюпинска: ну, мило, конечно, забавно. Но не уровень Первого канала и ток-шоу Владимира Соловьева. Да и вообще не масштаб для главного эфира дня в прайм-тайм.

И постепенно забалтывать, забалтывать эту войну. Уводить ее с первых полос и из эфиров новостей в конец, в последние сообщения... Чтобы потом только оставался прогноз погоды.

И затягивать эту войну, превращать постепенно ее в конфликт малой интенсивности, медленно отступать к своим границам и тихо-тихо, где-нибудь через пару лет подписать какое-нибудь позорное для себя перемирие и скороговоркой сообщить это между делом россиянам.

А можно вообще ничего не подписывать и просто встать на границе и перестреливаться в режиме "ЛНР-ДНР" последних восьми лет. И так десятилетиями, чтобы народ привык, что где-то там, на краю страны идет вечный бой с ужасным и глубоко порочным Западом.

Потому, что они враги, нам завидуют и хотят нас поработить. И все это превратить в бесконечную оруэлловскую войну какой-нибудь Остазии с Океанией. Или в вечный фронтир на Севере из "Битвы Престолов".

Чтобы эта война стала фоном, на котором идет "нормальная" жизнь. Чтобы к ней привыкли и приняли как данность. И все воспитание молодежи поставить вокруг идеи служения, долга и жертвенности. И славить героев, и маршировать строем, и петь патриотические песни, и учить аскезе и "любви к Отечеству" и внедрять почти религиозный культ Путина и все, все, все, что так до боли нам знакомо по нашему советскому детству....

Читайте такжеРоссия проглотила все наживки, что ей разбросал ЗападВторой сценарий состоит в том, чтобы продать россиянам поражение как результат неравного противостояния со всем Западом. Потерпеть поражение от Украины - это слишком унизительно и повлечет за собой вопросы к Акеле: а ты, мил человек, не промахнулся ли часом? Может тебе того, на живодерню пора? Грехов на тебе много, щас как начнем предъявлять - мало не покажется...

А проиграть всему Западу - почетно. В этом есть что-то героическое. Как царь Леонид со своими спартанцами, или как Наполеон после Ватерлоо... Проиграл заведомо большей силе, но остался верен принципам. Герой, х...ле. Не поспоришь!

И поэтому пошли сейчас бесконечные задиристые заявления, угрозы применить ядерное оружие, провокации типа обстрела Киева во время визита туда генсека ООН и т.д. В телевидение пойдет потоком информация о поставках Западом оружия Украине, о том. как его много и какое оно мощное. Про огромные денжищи, которые выделил Запад Украине и т.д.

Про то, что Запад нашел, наконец, лохов, которые согласились выступить пушечным мясом для перемалывания путинской военной машины, И как это подло прежде всего по отношению к самим украинцам. Ну раз они не видят своего счастья в нашем их освобождении, тут уж ничего не поделаешь...

Воевать со всем миром невозможно. Какой бы гениальностью не обладал вождь и каким бы сильным и прекрасным не был его народ... Где ваш мир? Давайте я его подпишу... И, кстати, заметьте мое благородство: я мог бы всех превратить в ядерный пепел, но пожалел вас дураков. Вот такой я человек. Гуманист. Впрочем, вам не понять...

Я прямо вижу, как эти два сценария уже начинают в России реализовываться. И кстати, сам факт того, что они начали реализовываться, есть лишнее доказательство, что никакой атомной бомбы они не бросят, поскольку если бы это было в их планах, то эти сценарии были бы не нужны.

Что получится в результате симбиоза этих двух вариантов? Поживем увидим. Главное сейчас - победить этого ублюдка. Победить во что бы то не стало. А уж после победы мы расскажем россиянам как все было на самом деле. Потому, что правду говорить легко и приятно.

А наше дело - правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.

Слава Украине!

viber
война в Украине Альфред Кох Владимир Путин Владимир Соловьев
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