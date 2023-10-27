Два сценария, которые будут происходить после смерти Путина

Не будет никакой власти "двойника", конечно. Хранить секрет такого масштаба долго невозможно.

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Путин / коллаж Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот из видео kremlin.ru

О смерти Путина.

Когда Путин на самом деле умрет (если он умрет на посту и во время войны), то никаких слухов о его смерти не будет.

Будет безумный (вы такого еще не видели) поток любой другой информации, о чем-либо - от ядерного удара до вторжения пришельцев, от взрыва Йеллоустонской кальдеры до прорыва ВСУ под Благовещенском, и от прорыва ВС РФ в Киев до второго пришествия.

видео дня

А потом - через несколько суток максимум - выйдет Мишустин и скажет, что сегодня прекратило биться сердце великого патриота России Владимира Владимировича Путина. А через полгода - после соответствующей информационной подготовки и первого этапа распределения власти - уцелевшие скажут что это все Путин и его сообщники (к тому времени уже отстраненные, арестованные или уничтоженные в самолете) виновны во всех преступлениях в середине и за пределами России. И что теперь будет жизнь по-новому. Или не будет.

А, и да. Не будет никакой власти "двойника", конечно. Хранить секрет такого масштаба долго невозможно.

Кто такой Юрий Богданов Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

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