Два года пандемии, три года войны: катастрофа в системе

Любая образовательная система - это подготовка человеческого капитала в соответствии с внутренним спросом со стороны реального сектора экономики.

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Образование в Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Два года пандемии, три года войны.

У нас разворачивается настоящая катастрофа в системе высшего и среднего образования.

Проблема системная и даже поколенческая.

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Независимое международное тестирование показало в прошлом году масштаб проблемы: 60% школьников не дотягивают до базового уровня знаний по математике, природоведческим наукам и работе с текстами.

Например, не могут сложить дроби с разными знаменателями или даже сократить дробь.

Немецкий экономист Бруно Кналл в 1963 году написал книгу "Роль и значение профессионального образования в рамках планирования развития".

Ключевая идея, которая затем стала модификацией теории "порочного круга нищеты", примерно следующая:

".... отсталая экономика не позволяет выделить достаточных средств для развития образования и профессиональной подготовки и переподготовки кадров, что приводит к низкому уровню квалификации рабочей силы, постоянной нехватке специалистов, что в свою очередь приводит к низкой производительности труда, а значит ещё больше способствует отсталости экономики, которая не может выделить достаточных средств для преодоления существующей тенденции"..

Это примерно один из "кругов нищеты", закольцевавшихся в Украине, о котором я писал еще до войны.

Любая образовательная система - это подготовка человеческого капитала в соответствии с внутренним спросом со стороны реального сектора экономики.

Для кого мы готовим конструкторов, технологов, авиаторов, ученых, если у нас закрываются заводы и сокращаются научные институты?

На заре независимости, украинская экономика по уровню сложности (данные лаборатории экономической сложности Хаусмена и Идальго), входила в топ-40, опережая соседей.

Сейчас мы опустились ниже 50-го места и уступаем почти всем региональным конкурентам.

А будет еще хуже, ведь мы шли не к модели национальной промышленной политики и реновации индустриального ядра, а к модели "простых решений и еще более простых результатов".

У нас нет корреляции между государственной экономической политикой и образовательным заказом и структурой абитуриентов. Между спросом на профессии со стороны бизнеса и предложением профессий со стороны ВУЗов.

Точнее сказать - есть полный дисбаланс.

Система образования в успешных странах базируется на кластерном развитии. В этом ее успех.

Любой ВУЗ должен быть генератором потока знаний и инноваций.

Произойти это может, только в тому случае, если он является одним из элементов технологического кластера наряду с предприятиями реального сектора и научными институтами.

ВУЗ-ы формируют человеческий капитал, наука - генерирует инновации, промышленность формирует на них спрос.

Лучшие клиники на западе - университетские.

В качестве центров трансферта инноваций для обеспечения их диффузии в экономике, выступают государственные и рыночные механизмы, выполняющие центральную роль в кластерной модели развития.

Со стороны государства - центры трансферта инноваций и знаний.

Со стороны бизнеса: бизнес-ангелы и менторы.

На центрах трансферта инноваций и кластерном развитии, основано, например, польское экономическое чудо.

Затем формируются межсекторальные перетоки знаний и инноваций, как это происходит при взаимодействии кластеров в Нидерландах.

А вот в сервисно-сырьевой экономике умные, действительно, не нужны.

Кто такой Алексей Кущ? Алексей Кущ - финансовый аналитик, экономический эксперт. Живет в Киеве, работает в аналитическом центре "Объединенная Украина". Автор аналитических публикаций, активно ведет блог на своей странице в Facebook. Бывший советник президента Ассоциации украинских банков.

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