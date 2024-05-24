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Два года безостановочного российского "ядерного карнавала", что дальше?

Петр Олещук
24 мая 2024, 19:10
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Наконец в самих США начали говорить, что этот запрет - это абсурд, потому что он фактически является одобрением для россиян.
Владимир Путин, ядерное оружие, ядерная угроза, ядерный удар
Владимир Путин и ядерные угрозы /Коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com, УНИАН

Последние более двух лет - это период непрерывного российского "ядерного карнавала". Едва ли не еженедельные угрозы от какого-нибудь российского чиновника калибра алко-медведя. Периодические "проверки готовности". Заявления пропагандистов о "ядерном пепле". И вот теперь - "учения". Учения "нестратегических" ядерных сил. То есть, говоря простым языком, это учения применения того самого "тактического ядерного оружия", которым нас пугают уже очень давно.

На этот раз, чтобы показать, что "все очень серьезно", россияне наполняют информационное пространство картингами с "ядерными искандерами" и другими атрибутами угрозы.

В общем, если мы проследим логику возвращения россиян к упоминаниям о ядерном оружии, то она проста. Как только возникает угроза, что Украина получит какие-то возможности для усиления своих позиций на поле боя, россияне снова достают из ящика "ядерную пугалку". Характерно, что пока Конгресс не мог решить вопрос о помощи для Украины, россияне особо вопрос ядерного оружия не педалировали.

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Что же происходит сейчас? Сейчас в США интенсивно обсуждается вопрос разрешения для Украины. Недавно Председатель Комитета Палаты представителей США по иностранным делам республиканец Майкл Маккол раскритиковал Белый дом за ограничения по использованию силами обороны Украины американского оружия.

Наконец в самих США начали говорить, что этот запрет - это абсурд, потому что он фактически является одобрением для россиян превращать приграничные украинские области в выжженную пушку и накапливать силы для открытия "новых фронтов" на любом пограничном участке.

С точки зрения войны - это все не имеет никакого смысла. Но, очевидно, это то, что имеет привязку к политической линии "деэскалации", которую упорно продолжает гнуть администрация Белого дома.

Смысл ее заключается в оторванных от жизни представлениях, что "эскалацией" можно управлять, ее можно ограничивать, локализовать, превращать в нечто управляемое. А саму войну можно рассматривать как своеобразные шахматы, в которых стороны ходят поочередно согласно заранее определенным правилам.

Проблема в том, что в реальной жизни ничего такого нет и близко. Еще в 2022 году американцы отрицали предоставление Украине современных западных самолетов, потому что это же "страшная эскалация". Но в конце концов оказалось, что, когда россияне начали массово применять КАБы, то самолеты - это уже просто необходимость для осуществления обороны. Но время на их интеграцию в ВСУ было упущено. И теперь его приходится догонять.

Конечно, россиянам логика "деэскалации" очень нравится. Она на практике означает, что это именно они определяют, где и в какой форме будет осуществляться эскалация. Они же не ограничены ничем, так почему им беспокоиться об "эскалации"?

Абсурдность ситуации только усиливается со временем. Мало того, что россияне все еще имеют гораздо больше денег (спасибо за эффективные санкции), так Украина все еще искусственно ограничена в средствах, чтобы сдерживать противника, у которого преимущество во всем (от количества человеческих резервов и до авиации). Поэтому об этом уже говорят в Конгрессе, а значит, что, по мере приближения к выборам в США, могут быть приняты и решения.

Россиянам это не нравится, поэтому они достают старую "ядерную шарманку", и начинают играть привычную мелодию. Чем дольше "деэскалационная игра" будет продолжаться - тем им выгоднее.

Собственно, еще с начала полномасштабного вторжения россиян наши "западные партнеры" выбрали стратегию, которая официально называлась "не дать проиграть Украине", или "россия не должна победить". В переводе с официально-западного-дипломатического, это означает "ничью", "сохранение лица Путину", "договоренности", "заморозку" и т.д., а прежде чем это все могло произойти - должна была произойти "стабилизация" и "патовая ситуация".

Соответственно, все это время нам отмеряют помощь, чтобы мы, не дай бог, не проиграли, но и чтобы не начали вдруг побеждать, потому что последнее тоже для "стабилизаторов" выглядит не очень. Вдруг российское руководство почувствует какую-то невероятную опасность для себя и решит начать ядерную войну? Или просто возьмет, да и развалится? Такое не нужно. Нужен поэтапный транзит, "перестройка" и свободные рыночные отношения.

Одна проблема. На практике все эти схемы работать отказываются. И как только максимально сдержишь Украину, она начинает проигрывать, потому что противника не сдерживает ничто, и он, как ни крути, имеет значительно лучший потенциал. В первую очередь - по деньгам, а деньги - это основное для любой войны.

Стремясь к реализации умозрительной формулы "не выиграть - не проиграть", партнеры Украины завели ее в очень затруднительное положение. Поэтому скоро придется либо полностью отказываться от "красных линий", либо решать кучу новых проблем, которые, кстати, "западные друзья" создали сами себе вполне по собственной воле.

Ну не получится загнать эту войну в схемы, модели, правила. Российская сторона ведет тотальную войну, а Украина - экзистенциальную. Для обеих сторон нет ничего важнее этой войны. Какие здесь правила?

Но россияне, конечно, хотят еще потешиться от того, как "деэскалаторы" вяжут руки украинцам, а потому возвращаются к игре "а вот мы можем и тактическое ядерное оружие применить - мы и учения проводим". Трудно сказать, как именно это подействует на этот раз. До недавнего времени ядерным шантажом россиянам удавалось добиться, чтобы какое-то оружие не поступало, какое-то задерживалось и т.д. Возможно, в этот раз будет подобная ситуация.

Но факт остается фактом. Загнать эту войну в "правила" не получится, обеспечить сценарий "не выиграть - не проиграть" тоже. Это просто умозрительный, теоретический конструкт, не имеющий отношения к реальности. Каким бы он ни был привлекательным для наших "друзей". Выбор все же придется делать.

Кто такой Петр Олещук?

Петр Олещук - политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко. Родился в Припяти в 1983 году. Закончил в 2006 году философский факультет университета имени Шевченко. Автор более 30 научных работ по политологии, пишет my.ua.

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ядерное оружие Владимир Путин Петр Олещук
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