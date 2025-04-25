Два автора массового убийства мирного украинского населения

Трамп опять назвал Зеленского человеком с пустыми картами.

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Трамп и война в Украине / Колаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse

У очередного преступления против человечности, массового убийства мирного украинского населения два автора: Путин и Трамп.

Американский президент вчерашним заявлением о неизбежной капитуляции Украины, которую Зеленский якобы затягивает, фактически пригласил Россию усилить на него военное давление.

Путин откликнулся тем, что может и привык делать - массовыми убийствами украинцев.

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Трамп опять назвал Зеленского человеком с пустыми картами.Может у Зеленского карты и не блестящие, но он, в отличие от Трампа, не лох и играть с кремлевскими шулерами не собирается. А вот старого дурака Трампа, как и предсказывала Харрис, шулер Путин съел на обед. Даже китчевый портрет, который он ему подарил, оказался плагиатом.

Коротко о сути происходящего. Трамп сдает Путину не Украину (нельзя сдать то, что тебе неподвластно), а страну, где он сейчас фактически господствует, то есть США. Верного союзника - Украину он предает, а свою страну сдает врагу, как подкупленный римский полководец - полчищам варваров доверившийся ему город. Уверен, что Украина выстоит, а вот, что будет со Штатами?

Кто такой Игорь Эйдман Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы. С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова. С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ). В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти". В 2011-м году переехал в Германию.

Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"

Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

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