Дуже заплутаний в нас шлях до перемоги

Важнейший законопроект "О мобилизации" оброс таким количеством поправок-ракушек, что идет на дно увереннее чем сам крейсер "Москва".

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Верховная Рада и война / Коллаж Главред, фото УНИАН

Что-то мне страшно, уважаемые господа. Нет, дело не в пресловутых "Цирконах", которые некоторые наши спикеры вдогонку роспропаганде начали называть гиперзвуковыми и даже предупреждать, что именно от них надо прятаться серьезно. На самом деле, тот "Циркон" такой же гиперзвуковой, как и "Кинжал", то есть никакой.

Но все равно он достаточно быстрый, чтобы с Черного моря до большинства городов Украины долетать 6-9 минут, за это время до укрытия вряд ли добежишь. Придется надеяться только на мастерство ПВО-ПРО, а они таки сбивают все, что летит. И на то, что Европа предоставит ракеты к ЗРК, пока США придумывают, куда нам еще нельзя стрелять во время войны, чтобы не обидеть добрейшего кремлевского фюрерка и самый мирный русский народ.

А не на шутку пугает меня Верховная Рада - то, что там происходит. А еще больше - что не происходит.

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Пока в Штатах демократы и республиканцы выясняют, кто - Джозеф Байден или Дональд Трамп - быстрее и надежнее похоронит единую мировую сверхдержаву, украинская власть (читай - ОП) впала в ступор. Фактически ограничивается только телевизионным обращениями, где в основном просматривается обида на хилых партнеров.

ОП прекратил в ручном режиме управлять Радой, фактически снял ее с поводка, и она, как невоспитанная собака, начала носиться вокруг и подбирать с земли всякое дерьмо (простите на слове кинолога со стажем).

Важнейший законопроект "О мобилизации" оброс таким количеством поправок-ракушек, что идет на дно увереннее чем сам крейсер "Москва". Но сначала депутаты засветили глуповатую идею Кабмина, заложенную в законопроект, об аресте имущества уклонистов от мобилизации. Идею-то впоследствии отбросили, но уже произошел рекордный с начала войны отток капитала из Украины, а также перерегистрация имущества на жен, матерей, сестер и любовниц.

Самый злейший враг не создаст столько беды, сколько жаждущий публичности депутат (депутатка), у которого (которой) плоскостопие головного мозга.

Потом начали обсуждать мобилизацию восемнадцатилетних ребят - нет, не необходимость обучать их военному делу, что необходимо и в мирное время, а именно мобилизацию. Опять-таки, отвергли, но цунами проклятий в адрес власти уже прокатилось. Вот зачем это?

А еще непривязанные народные избранники обсуждают между собой очень важные для обороны вопросы своих заграничных командировок, право на высказывание собственного мнения без разрешения начальства (не шучу). А также гендерное равноправие. Нет, это не о том, чтобы все, независимо от пола принимали посильное участие в защите страны, а о том, чтобы некоторые ловкие, но непопулярные активистки получили возможность занимать хлебные должности не по профессиональным качествам, а по искусственным гендерным квотам.

Почти оставленный без присмотра Кабмин не отстает от Рады. Потому что начал "Большое строительство укреплений". Да-да, на тех недопустимых коррупционных подходах, которые регулярно демонстрировало предыдущее "Большое строительство".

В начале вторжения граждане - военные и гражданские - защищали страну почти самостоятельно, потому что политическое руководство долго не могло прийти в себя. Сейчас решающий период войны, и снова наши руководители отстранились от насущных дел, в основном занимаются обогащением и аппаратными интригами. Однако, что характерно, власти не оставляют.

Очень запутанный у нас путь к победе.

Кто такой Александр Кочетков Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

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