Дугин предлагает убить Путина / kremlin.ru

Самый известный российский идеолог разродился текстом о Херсоне и его сдаче. На это можно было бы не обращать внимания, если бы не одно "но". Де-факто, Дугин предупреждает Путина: либо ситуация исправляется, либо Путина должны убрать.

Вот полная цитата из заявления Дугина: "Власть. Она за это несет ответственность. В чем смысл самодержавия, а у нас именно оно? Мы даем правителю абсолютную полноту власти, а он нас всех, народ, государство, людей, граждан, в критический момент спасает. Если для этого он окружает себя дерьмом или плюет на социальную справедливость, это неприятно, но лишь бы спас. А если не спасает? Тогда - судьба "царя дождей" (смотри Фрэзера)". У Фрезера: "царь дождя " должен послать влагу в сезон дождя. Если дождь не идет - царя просто убивают.

Итак, что же происходит?

1. Система все еще управляется, но получает глубокие трещины. Дугин, считая себя пророком, позволяет себе больше, чем кто-либо другой. По сути, он становится идейным лидером радикалов, который первым вслух говорит: Путина надо менять. То, о чем шепчутся разные политики, Дугин впервые озвучил вслух. Херсон - лишь катализатор поиска виновного. Для нас важно, что впервые из уст известного четко сказано: вина лежит на Путине.

2. Система получила другие трещины: несмотря на все старания убить солдатских матерей, они реинкарнируются и начинают поднимать головы. И начинают это делать публично. В регионах очень осторожно, но в соцсетях люди начинают писать на экономические темы. Конечно, это не фундаментальные изменения - это пока лишь начало.

3. Де-факто, в России сейчас сложилась уникальная ситуация, когда две большие группы влияния считают, что время Путина истекло. Это либералы и ультранационалисты. Но развитие будущего у двух этих групп кардинально разное. Первые хотят утопить все в крови, вторые боятся вслух сказать даже то, что нужно вернуться к границам 24.02. На самом деле, самая большая проблема, что мы не видим в РФ никого, кто бы начал артикулировано говорить о том, как и куда должна отступить Россия и как она может выйти из ловушки аннексии. Пока не появится группа таких людей, до тех пор перевес будет на стороне ультранационалистов с их кровавой повесткой. Еще раз повторюсь: либералы пока боятся об этом говорить.

4. Ключевая проблема в российском транзите власти - не просто отсутствие преемника, а отсутствие картины будущего. Элиты понимают, что Путин их тянет ко дну, но элиты уже слишком стары, чтобы начать делать жесткие шаги. В сумме с отсутствием людей, которые создают в обществе запрос на выход из ловушки аннексии - имеем проблему с транзитом власти. Как эта проблема решится пока неясно. Путин слаб как никогда. Но его окружение, боится выйти из накатанной колеи.

Вывод:

С лагом в несколько месяцев мы увидим реальное падение рейтинга Путина. Общество будет напуганным, будет ждать команды сверху и согласится на все, включая то, чтобы отдать новоаннексированные территории. Главная проблема - российские элиты, которые пока не готовы к переменам. Судя по всему, главное внимание они уделят максимальному закручиванию гаек внутри РФ. Формулы для переговоров по войне в Украине у них нет. Точнее, они боятся говорить ее вслух и будут тянуть с этой формулой до последнего. Они считают, что тот, кто первым озвучит, что надо уходить из Украины, обязательно проиграет. А выиграет тот, кто будет об этом говорить вторым или третьим.

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