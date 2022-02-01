Что стоит за союзом Украины с Британией и Польшей

Украина, Польша и Великобритания могут подписать соглашение о политическом сотрудничестве / Facebook Дмитрий Кулеба

Президент Владимир Зеленский с трибуны Верховной Рады анонсировал новый формат политического сотрудничества Украины с Великобританией и Польшей.

Глобально говорить о преимуществах для Украины еще рано, но вполне можно ожидать сотрудничества в военной сфере и повышения обороноспособности. В частности, это может касаться обмена разведывательными данными, предоставления Украине поддержки в аэроразведке, увеличения военной помощи (как летальной, так и нелетальной).

К тому же, Зеленский накануне объявил о том, что будет создано 20 новых бригад, поэтому в случае подписания можно ожидать, что к нам придут структуры, которые их будут учить. Тем более, что британский спецназ - один из лучших в мире, а лучшая защита - это сильная армия и этого одними лишь пассажами о мире не достичь.

Великобритания строит подобные альянсы по всему миру. В прошлом году это произошло между Австралией и Японией в Тихоокеанском регионе, и текущее подписание - это определенная точка входа. Поэтому для Украины открываются определенные перспективы для участия и в этих альянсах также.

Что же касается Польши, то подписание такого соглашения свидетельствует о памяти истории, ведь каждый раз, как Польша ссорилась с Украиной, ее делили - сначала в 18 веке, а затем, в 20 веке. Польша прекрасно понимает, что по состоянию на сегодня, Североатлантический Альянс не является дееспособным - в случае военной агрессии России против стран Балтии, то вряд ли сработает 5 статья Североатлантического договора о коллективной обороне, прежде всего из-за того, что ее невозможно будет оперативно применить. Поэтому региональные союзы на данном этапе более эффективны и Польша идет по этому пути, потому что понимает, что лучше воевать в Украине украинской армией, но польским и британским оружием, чем на территории Польши своими силами.

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В каком именно формате это будет, пока трудно сказать, но потенциал однозначно есть. По крайней мере, для создания сил общего реагирования по примеру НАТО, где представители трех стран работают в рамках одной бригады.

Кстати, Украина имеет большой потенциал в разработке дронов и ракетных вооружений для морского флота и здесь она может сотрудничать. И если мы будем иметь мощное ракетостроение на базе "Ольхи" и "Нептуна", поскольку потенциально эти ракеты могут лететь на расстояние 500-1000 км, это будет означать, что Украина при необходимости сможет накрыть Россию и их администрации в Воронеже и Калининграде и это - лучший путь для обороны.

Но кроме военной сферы, также стоит говорить об экономической и политической сферы сотрудничества - в частности, в политической сфере есть большие шансы на то, что после подписания путь визовой либерализации между Британией и Украиной ускорится. С экономической точки зрения также в будущем могут быть подписаны двусторонние договоры о сотрудничестве, но, конечно, о ЗСТ между странами говорить пока рано.

Читайте также"Будут очень неплохие новости": Кулеба анонсировал планы по союзу Украины, Британии и ПольшиТо, что этот союз и подобные ему опасны для России, подтверждает истерика в росСМИ. Ведь выглядит все так, что в Европе у РФ остался единственный союзник - Германия и их окружает англосаксонский мир, от которого им надо защищаться. И такая реакция не случайна, потому что в Кремле понимают, что в случае, если такой Союз образуется, то потенциально к нему сможет впоследствии присоединиться Турция (такие расклады уже обсуждаются) и эта дуга, от Великобритании, через страны Балтии и Украины, включительно с Турцией и Молдовой, может их плотно закрыть от всего мира. Поэтому поскольку помешать подписанию соглашения Россия не может, единственное, что ей остается - активировать внутри Украины внутреннюю пророссийскую оппозицию.

Так или иначе, Украина с помощью этой сделки получает шанс играть в качестве геополитического игрока, хоть и в составе команды Великобритании. Ведь пример Афганистана показал, что в отличие от США, Британия своих не бросает.

Виктор Таран, политолог, кандидат наук по государственному управлению, специально для Главреда