'Вторая армия мира' постепенно уходит в прошлое

В России больше нет промышленности, чтобы эффективно компенсировать потери техники и боеприпасов. Большинство военных запасов РФ сформировано к 1991.

Вторая успешная атака на аэродром в Энгельсе - огромный удар по реноме России, считает Богданов / Википедия

Вторая успешная атака на аэродром в Энгельсе - огромный удар по реноме России как второго по военной мощи государства.

За понятными шутками о "фейковой второй армии мира", потому что юмор - это нормальная защитная реакция - мы забыли, что Россия до вторжения в Украину реально имела вторые вооруженные силы на этой планете.

Не по уровню управления и логистики, обучения, обеспечения. По этим показателям армия РФ находится на уровне второй трети 20 века. И уступает и Украине, и тем более США и Британии.

А вот по уровню огневого потенциала - да, вторая. Ракеты всех типов и классов - надводный и подводный (я не про крейсер "Москва") флот, самолеты, земля. Авиация всех типов. Огромный парк артиллерии и РСЗО. Наконец, ядерное оружие - второй (или даже первый) арсенал.

Именно превосходство в артиллерии и ракетном потенциале позволяло России продвигаться и позволяет им сейчас не посыпаться. Не только в "пушечном мясе" дело. Главное - накоплен в советское время и за 30 лет после огневой потенциал. Очень много чего украли. Но инвестиции были такие, что что-то накопилось. На этом Россия и провоевала уже почти год полноценной континентальной войны.

Но проблема русских (и наше и союзников счастье) в том, что все эти замеры "первая армия мира" или "вторая армия мира" не имеют значения без контекста. О чем я?

Первое. В России больше нет промышленности, чтобы эффективно компенсировать потери техники и боеприпасов. Большинство военных запасов РФ сформировано к 1991. Да, они значительны. Но опираться на них долгосрочно невозможно. Они формировались из расчета, что на фронт будет работать советская военная промышленность. Российская - в разы меньше. Кроме того, многие производственные линии неспособны наращивать производство без западного оборудования и комплектующих. Поэтому даже с восстановлением запасов ракет Россия уже имеет проблемы.

Второе. В современных условиях практически невозможно захватить такую большую страну. Тем более - удержать. Война - к циничному "ресурсна". Например, чтобы взять такой город, как Киев (эффективно штурмовать) нужно преимущество в живой силе и технике до 7-8 до 1 (и это не гарантирует успех). Если даже штурмовать Киевскую агломерацию "методом Мариуполя", понадобятся тысячи пушек, сотни самолетов, тысячи ракет и миллионы снарядов. И - сотни тысяч военных. Ты можешь быть объективно номер 2, но рассчитывать на успех в войне против соседа можешь довольно условно.

Справочно. К началу войны Global Firepower Index 2021 оценивал нас на 25 место, между Вьетнамом и Таиландом. Россию - на 2. В 60-е США были № 1, а Вьетнам где-то там, где сейчас.

То есть, несмотря на свое огромное преимущество в ресурсах на старте, на успех Россия могла рассчитывать только в случае блицкрига.

А чтобы блицкриг сработал, нужны три фактора:

1) способность реализовать (Россия сломалась о собственную логистику),

2) ошибки от противника (мы их избежали, спасли авиацию, не дали подавить ПВО),

3) несостоятельность общества к сопротивлению (как во Франции 1940).

Путин находился под влиянием собственного мнения, что украинцы - общество и государство - не способны на сопротивление. Надо признать, отчасти этим его представлением были инфицированы наши партнеры.

На конец 2022 года Россия все еще имеет преимущество, нам все еще нужны для отвоевания территории поставки огромного количества оружия. Но для мира "вторая армия мира", которую можно воспринимать как фундаментальную угрозу, постепенно уходит в прошлое. Единственное, на чем еще держится этот стереотип - фактор стратегических ядерных вооружений, "ядерной триады". Но ВСУ атаками на Энгельс разрушают и эту скрепу. Если стратегическую российскую авиацию можно поразить без превосходства в воздухе и наличия крылатых ракет, то что с "ядерной триадой" могут сделать те же силы НАТО? "СТРАШНО ПРЕДСТАВИТЬ!"

Поэтому значение этих спецопераций в увеличении а) помощи Украине; б) давления на Россию трудно переоценить. Врата РФ реноме военной сверхдержавы увеличивает решимость ей противостоять. Потому что уменьшает эффективность российского шантажа.

Слава ВСУ!

Источник