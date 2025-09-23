Укр
Дроны делают войну доступной - и это самое страшное, что могло произойти

Валерий Маркус
23 сентября 2025, 09:42
Технологии сохраняют наших воинов, но обесценивают саму идею человеческой жизни.
Дроны открыли новую эпоху в войне / Коллаж: Главред, фото: МО РФ, скриншот

Война изменилась. С одной стороны, дроны позволяют беречь жизни наших людей, с другой, стремительное развитие этого направления может привести к эскалации конфликтов по всему миру.

Раньше война была делом тех, кто готов рисковать. Ты не мог кого-то убить - не рискуя быть убитым. Война была ставкой на себя. На свою выносливость, храбрость, технику, умение. Ты шел вперед, понимая, что тебя может разорвать, сжечь, искалечить.

И именно поэтому это сдерживало многих. Потому что цена была реальной и слишком высокой. Добровольно участвовать в войне, было прерогативой меньшинства.

Сегодня развитие дронов и медийное сопровождение этого развития создает иллюзию "безопасной" войны, что может привести к увеличению активных боевых действий по миру.

Ты можешь уничтожить колонну техники, не вставая с кресла. Можешь сбросить гранату не за тридцать метров от себя, а за километры. Можешь взорвать блиндаж, не выходя из укрытия.

В некоторых местах могу согласиться, что благодаря дронам война превращается в игру. Ты видишь врага через экран. Не слышишь его голоса. Не видишь его глаз. Не чувствуешь крови на руках. Не запоминаешь ее запах. Ты просто прикасаешься к экрану, и где-то далеко разлетается тело.

Так проще. Так эффективнее. Так безопаснее.

И это - страшно.

Потому что когда война становится "безопасной" - она становится популярной, доступной. А такую войну остановить сложно.

Я прекрасно осознаю, насколько важно развивать направление дронов, как воздушных, так и наземных. В нынешней войне - это самое разумное вложение. Это оружие, которое спасает жизни наших бойцов. И сейчас мы должны вкладываться туда максимально. Потому что там, где работает наш дрон - не погибает наша пехота.

И именно поэтому мы должны быть вдвое внимательнее к тому, что происходит и куда все движется.

Это не претензия к тем, кто работает с дронами. Это тревога о том, как легко убийство перестает иметь цену.

Еще вчера ты шел в штурм, потому что не было другого способа уничтожить врага. Сегодня, дроны делают это в разы эффективнее. Еще вчера решение воевать принимали те, кто знал, что за это придется платить телом или жизнью. Сегодня, достаточно иметь Starlink и дрон за 300 баксов.

И тут начинается новая эпоха. Эпоха, где человек после нескольких недель подготовки убивает на расстоянии так же легко, как листает ленту новостей.

Раньше, даже за несколько лет подготовки ты не смог бы уничтожать врага так элегантно, как сегодня, после нескольких недель тренировок с FPV. Сегодня, входной порог к "безопасному" уничтожению врага низкий, а значит - доступен, как никогда.

Эпоха, где война не трагедия, а трансляция. Не акт отваги, а монтажный ролик. Где смерть - не событие, а футаж.

Думаю, вы и сами заметили, как за последние годы вас перестали волновать видео с дронов с уничтожением врага. Вы к этому просто привыкли.

Прошло десять лет, а мне до сих пор снится лицо того человека. Он проснулся от боли и паники - в тот самый момент, когда я его убил. Собственными руками. Я остался жив, но тот день морально меня искалечил. Мне было 20 лет, я не был к такому готов.

Сегодня же, убивать стало "безопасно". Ты не видишь глаз, не запоминаешь образы, не чувствуешь запах.

Но эта "безопасность" - иллюзия, созданная соцсетями.

Можно сколько угодно радоваться новым FPV, роботизированным платформам, swarm-атакам, дронам-камикадзе. И мы должны их развивать. Иначе - проиграем. Но давайте честно: мы понимаем, что за этим стоит?

Технология не виновата. Но она меняет человека. И если не держать себя в руках, мы привыкнем. А привычка к смерти, это прямой путь к тому, чтобы война продолжалась непрерывно.

Мы вошли во время, когда человеческая жизнь выглядит обесцененной. И то, что мы воюем на стороне света - не меняет того, что война становится механической, стерильной, бездушной.

И когда в наших головах война окончательно станет "безопасной", она больше никогда не прекратится.

Когда война теряет цену - она теряет границы.

P.S. Причина, почему не перевариваю охоту на животных, потому что мы с животным не в равных условиях.

О персоне: Валерий Маркус

Валерий Маркус - главный сержант 47 отдельной механизированной бригады "Магура", участник российско-украинской войны, писатель и путешественник. В 2014 году в составе 25-й ОПДБр Валерий Маркус участвовал в боях за освобождение Краматорска, Ждановки, Углегорска, Шахтерска, Доброполья, Коммунара и Дебальцево. После начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 года воевал в составе 30-й ОМБр разведчиком. Лидер среди военных по общему количеству подписчиков в соцсетях. Автор бестселлера "Следы на дороге".

21:02

Доллар и евро безумно взлетели вверх: новый курс валют на 23 сентября

Реклама
