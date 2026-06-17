Дроны атакуют, логистика трещит: Копытко о новых проблемах России

Надо максимально разъяснять дорогим россиянам: Москва забрала не только ПВО, но и топливо.

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Поражены Московский НПЗ, пункты управления и составы противника / Фото: Генштаб ВСУ

На фоне роста ударов по стратегическим объектам на территории России все более актуальным становится вопрос их влияния не только на военный потенциал, но и на экономику и логистические цепи страны. Военный аналитик и бывший советник министра обороны Украины Алексей Копытько анализирует последствия атак на Московский НПЗ и другие топливные объекты РФ, оценивая их значение для обеспечения армии и внутреннего рынка горючего. Публикуем мнение автора на языке оригинала.

Добрые дроны СБУ, СБС, ССО, ГУР при участии ракетных войск и артиллерии нанесли визит на Московский НПЗ. Это достаточно крупный (до 12 млн тонн переработки в год) завод, который за последние 10 лет прошёл через существенную модернизацию.

Если б это была не Москва, то стоило бы углубиться в технические характеристики, оценку долей на рынке топлива столицы РФ и т.д.

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Однако, тут другое.

Во-первых, визит совершён в удачный момент – 1) в день начала работы Ж7 во Франции; 2) после варварской атаки России на Лавру и другие гражданские объекты в Украине. Контраст максимальный.

Можно рассуждать, ответ это на российскую атаку или не ответ, а просто хорошая операция – не имеет значения. Воспринимается как удачный ответ, показывающий, кто против кого/чего и за что воюет.

Во-вторых, это второй визит на МНПЗ за месяц. Предыдущий был 17 мая. Тогда ущерба технологическому процессу не было, теперь есть. Т.е., несмотря на все дополнительные меры по усилению ПВО вокруг Москвы, украинские дроны проникают и несут опасность злодеям.

А что же будет, когда допилят украинскую баллистику?

Что касается топлива: даже если московский завод разрушить полностью, дорогие москвичи почувствуют это в последнюю очередь. Кремль бросит все силы, чтобы обеспечить топливом столицу. И вот тут нюансик.

Если Москва начнёт оттягивать топливо, на фоне ажиотажа в регионах РФ в контексте курортного сезона и уборочных работ станет больше разрывов в цепочках поставок. Надо максимально разъяснять дорогим россиянам: Москва забрала не только ПВО, но и топливо. Простаивая в очередях за бензином, посылайте лучи добра разжигателям войны и дорогим москвичам.

Что ещё важно.

Кроме Москвы, сегодня ночью были наглядно охвачены заботой в.о. Крым и Краснодарский край (по другим регионам РФ подождём уточнений).

Т.е., это не была истеричная атака, когда все силы бросили на российскую столицу ради краткосрочного информационного эффекта. Это вполне себе рабочая ночь для Сил обороны Украины. Рутина.

Из не такого масштабного, но очень хорошего.

В станице Полтавская (Краснодарский край) дронами СБУ поражены ёмкости ОАО "Полтавская нефтебаза". Десять дней назад в Усть-Лабинске была успешно атакована и долго горела вторая (более крупная) нефтебаза данной компании (см. пост за 6 июня, я там подробно расписал, что это за структура).

Нефтебаза в ст. Полтавская подключена к ж/д ветке, не очень новая и не сильно крупная, там преимущественно горизонтальные резервуары с топливом. Но данная компания является промежуточным звеном между (в основном) "Лукойлом" и потребителями, в т.ч. – через свою сетью заправок под брендом PNB (34 традиционных и 9 многотопливных АЗС).

У "Полтавской нефтебазы" есть свой парк из порядка 25 бензовозов. В данный момент (особенно на юге РФ) проблемой является не столько физическое отсутствие топлива в России, сколько обеспечение логистики.

Выпадение из налаженной системы даже небольших, но исправно работавших звеньев, будет создавать проблемы в т.ч. и для российской оккупационной группировки. Потому что маневрировать топливом становится всё сложнее.

Так что и отработка НПЗ, и последовательное выпиливание нефтехранилищ работают на один результат – провоцируют мыслительную деятельность россиян и поиск ответа на вопрос "а что же происходит?". И главное – ради чего?

О персоне: Алексей Копытько Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.

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