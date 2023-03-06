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Дождется ли Россия ленд-лиза от Китая

Петр Олещук

политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко

6 марта 2023, 06:53
Утечка информации о том, что Китай готовится давать России оружие, должна была показать кремль не очень надежным союзником.
Дождется ли Россия ленд-лиза от Китая
Китай считает Россию "младшим партнером" / ua.depositphotos.com

При оценке китайской политики (в т. ч. и в отношении России с Украиной), я бы исходил из того, что мы все же имеем дело с тысячелетней цивилизацией с собственными традициями и подходами, которые формировались тоже очень долго. У нас привыкли с интерсом читать знаменитые "стратагемы" едва ли не как анекдот, не осознавая до конца, что это вполне реальный подход, реальный способ мышления, в котором хитрость - основная добродетель. Надурил кого-то-молодец, получил больше дохода - еще раз молодец. Поэтому ожидать прямолинейных ходов от представителей цивилизации, которая тысячелетиями занималась развитием сложных и хитрых ходов, я бы не стал.

По-моему, то главное, что надо понимать: Китай считает Россию "младшим партнером", который все отчетливее перестраивается на колонию и сырьевой придаток. Иронично, что в такой роли сам Китай выступал для россиян более столетия назад. Китай вполне устраивает изоляция путинского режима. Изоляция, но не распад и гибель, от которой выгоды для Китая могут уменьшиться. А выгода-это самое важное. То, что Китай активнее начал включаться в процесс, по-моему, должно свидетельствовать о том, что угроза распада и гибели путинского режима для них сейчас может выдаваться вполне реальной. Итак, режим Путина надо поддержать, чтобы он не потерпел крах. Но сделать это так, чтобы минимизировать риски для себя.

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То есть, не понести потенциальных потерь от санкций. Утечка информации о том, что Китай готовится давать России оружие, должна была показать кремль не очень надежным союзником. Это не значит, что Китай откажется от поддержки режима, но будет делать это гораздо более скрытно. В любом случае, они будут очень тщательно взвешивать все риски и выгоды для себя, а если будут что-то давать России, то будут стараться надурить всех, максимально все скрывать и минимизировать риски. Поэтому ни одного "ленд-лиза" от Китая я бы не ждал, но какие-то механизмы поддержать стремительно банкротящийся режим Путина они вполне могут искать. Механизмы, рассчитанные на хитрость.

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