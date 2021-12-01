Достижения вместо "зрады": что показало послание Зеленского к парламенту

Владимир Зеленский обратился с ежегодным посланием к Верховной Раде / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский 1 декабря выступил в парламенте с ежегодным посланием к Верховной Раде.

Как правило, в политических технологиях есть два подхода к мобилизации избирателей - позитивный, когда обращают их внимание на что-то хорошее и позитивное и негативное, когда объединяют избирателей против чего-то плохого (например, против оппонентов).

Действующие украинские политические лидеры в большей степени ориентировались на негативную мобилизацию. Вспомним классическую ситуацию с Порошенко, у которого "Путин нападет" и постоянная внешняя угроза, внутренняя угроза на поддержку внешней и все в таком контексте - то есть акцентирование внимания не столько на том, как ты что-то делаешь, а на существовании недоброжелателей и негативе от политических оппонентов.

Зеленский, еще с тех пор, как шел на президентские выборы, выбрал для себя нишу именно позитивного политика. Нельзя, конечно, сказать, что он никого не обвинял, однако это не было основным в 2019 году. И это послание показало, что это не является основным и до сих пор - президент продолжает себя позиционировать как президента позитива, то есть сосредоточенного на позитивных изменениях и проектах, направленных в недалекое будущее. То есть вместо того, чтобы посвятить значительную часть речи обвинению внешних и внутренних врагов (чего кто-то, видимо, ждал от этой речи), он, наоборот, указывал на перспективы вроде экономического паспорта украинца, большой термомодернизации украинских домов и других амбициозных проектов.

Поэтому Зеленский продолжил опираться на положительную легитимацию себя, а не на отталкивание от оппонентов, которых он вспоминал довольно мало (разве что за исключением олигархов, но и их больше в контексте препятствия для развития Украины).

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Само по себе послание президента - это не тот фактор, который существенно влияет на электоральные настроения украинцев. Они достаточно устойчивы и не меняются в зависимости от какого-то политического события. Поэтому задача послания была не сколько в повышении рейтингов, а в изменении вектора политического дискурса в Украине. Потому что сейчас оппозиция нагнетает "измену", а посланием его пытались откорректировать и предложить какие-то другие темы для политического обсуждения, тем самым перевести его в более уравновешенную плоскость, а не только сплошного негатива.

Однако в определенной степени на это работает закон о двойном гражданстве, о котором также сказал президент, потому что эта идея может быть популярна среди тех украинцев, которые постоянно проживают за пределами Украины, которым, например, нужно местное гражданство для работы, но они не хотят порывать все связи с Украиной. Конечно, не факт, что зарубежный электорат будет благосклонен именно к Зеленского, потому что здесь речь идет в основном о том, чтобы разрешить двойное гражданство, но не для страны-агрессора, тем более, что в случае принятия это вряд ли станет массовым и электорально значимым явлением.

Читайте такжеЗеленский еще не пошел ва-банк, но ставка уже близка к показателю "все или ничего"С другой стороны, Зеленский, упоминая в послании о Путине, декларирует свою готовность к переговорам, но здесь есть один нюанс, о котором не надо забывать. Ведь до недавнего времени все попытки Украины провести соответствующие переговоры с российским руководством срывались из - за позиции саои РФ-Россия придумывала множество причин того, почему их нельзя провести, выдвигала требования по выполнению составляющих Минских договоренностей, или же настаивала на личной встрече Путина с Зеленским, где не будут обсуждать вопросы Донбасса.

Именно поэтому Зеленский и пошел в определенное наступление, вызывая Путина на переговоры - так же, как когда-то вызвал Порошенко на стадион. Вряд ли на это будет какая-то реакция России, ведь они продолжают и дальше гнуть свою линию, но Зеленский этим упоминанием прямо указывает на то, что Банковая готова к разным вариантам.

Петр Олещук, политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко, специально для Главреда