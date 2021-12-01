УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Достижения вместо "зрады": что показало послание Зеленского к парламенту

Петр Олещук

политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко

1 декабря 2021, 16:05

Задача послания была не столько в повышении рейтингов команды Зеленского, а в изменении вектора политического дискурса в Украине.

Владимир Зеленский, послание к Раде 2021
Владимир Зеленский обратился с ежегодным посланием к Верховной Раде / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский 1 декабря выступил в парламенте с ежегодным посланием к Верховной Раде.

Как правило, в политических технологиях есть два подхода к мобилизации избирателей - позитивный, когда обращают их внимание на что-то хорошее и позитивное и негативное, когда объединяют избирателей против чего-то плохого (например, против оппонентов).

Действующие украинские политические лидеры в большей степени ориентировались на негативную мобилизацию. Вспомним классическую ситуацию с Порошенко, у которого "Путин нападет" и постоянная внешняя угроза, внутренняя угроза на поддержку внешней и все в таком контексте - то есть акцентирование внимания не столько на том, как ты что-то делаешь, а на существовании недоброжелателей и негативе от политических оппонентов.

Зеленский, еще с тех пор, как шел на президентские выборы, выбрал для себя нишу именно позитивного политика. Нельзя, конечно, сказать, что он никого не обвинял, однако это не было основным в 2019 году. И это послание показало, что это не является основным и до сих пор - президент продолжает себя позиционировать как президента позитива, то есть сосредоточенного на позитивных изменениях и проектах, направленных в недалекое будущее. То есть вместо того, чтобы посвятить значительную часть речи обвинению внешних и внутренних врагов (чего кто-то, видимо, ждал от этой речи), он, наоборот, указывал на перспективы вроде экономического паспорта украинца, большой термомодернизации украинских домов и других амбициозных проектов.

Поэтому Зеленский продолжил опираться на положительную легитимацию себя, а не на отталкивание от оппонентов, которых он вспоминал довольно мало (разве что за исключением олигархов, но и их больше в контексте препятствия для развития Украины).

Реклама

Само по себе послание президента - это не тот фактор, который существенно влияет на электоральные настроения украинцев. Они достаточно устойчивы и не меняются в зависимости от какого-то политического события. Поэтому задача послания была не сколько в повышении рейтингов, а в изменении вектора политического дискурса в Украине. Потому что сейчас оппозиция нагнетает "измену", а посланием его пытались откорректировать и предложить какие-то другие темы для политического обсуждения, тем самым перевести его в более уравновешенную плоскость, а не только сплошного негатива.

Однако в определенной степени на это работает закон о двойном гражданстве, о котором также сказал президент, потому что эта идея может быть популярна среди тех украинцев, которые постоянно проживают за пределами Украины, которым, например, нужно местное гражданство для работы, но они не хотят порывать все связи с Украиной. Конечно, не факт, что зарубежный электорат будет благосклонен именно к Зеленского, потому что здесь речь идет в основном о том, чтобы разрешить двойное гражданство, но не для страны-агрессора, тем более, что в случае принятия это вряд ли станет массовым и электорально значимым явлением.

Читайте такжеЗеленский еще не пошел ва-банк, но ставка уже близка к показателю "все или ничего"С другой стороны, Зеленский, упоминая в послании о Путине, декларирует свою готовность к переговорам, но здесь есть один нюанс, о котором не надо забывать. Ведь до недавнего времени все попытки Украины провести соответствующие переговоры с российским руководством срывались из - за позиции саои РФ-Россия придумывала множество причин того, почему их нельзя провести, выдвигала требования по выполнению составляющих Минских договоренностей, или же настаивала на личной встрече Путина с Зеленским, где не будут обсуждать вопросы Донбасса.

Именно поэтому Зеленский и пошел в определенное наступление, вызывая Путина на переговоры - так же, как когда-то вызвал Порошенко на стадион. Вряд ли на это будет какая-то реакция России, ведь они продолжают и дальше гнуть свою линию, но Зеленский этим упоминанием прямо указывает на то, что Банковая готова к разным вариантам.

Петр Олещук, политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко, специально для Главреда

viber
Петр Порошенко Владимир Зеленский Владимир Путин Петр Олещук новости Украины
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Самый красивый новогодний маникюр 2022 френч, который покорит ваше сердцеСамый красивый новогодний маникюр 2022 френч, который покорит ваше сердце Удача в делах и необычайное везение: топ-3 знака-счастливчика декабряУдача в делах и необычайное везение: топ-3 знака-счастливчика декабря Приметы на 1 декабря: что нельзя делать в день Романа и как не попасть в бедуПриметы на 1 декабря: что нельзя делать в день Романа и как не попасть в беду Никогда этого не делайте: как уберечь дом от проблем и привлечь богатство в декабреНикогда этого не делайте: как уберечь дом от проблем и привлечь богатство в декабре Делаем ремонт: шикарные идеи уютной квартиры в смешанном стилеДелаем ремонт: шикарные идеи уютной квартиры в смешанном стиле
16:41

Анастасия Волочкова осудила Диму Билана за пьяную выходку на концерте

16:39

Попросила закурить в машине: в Кривом Роге таксист сломал девушке пальцы

16:26

Крушил авто и валил деревья: на оккупированный Крым обрушился мощный ураган и снегопадФотоВидео

16:21

Цены на кофе "взлетели" до рекордного максимума: впереди дефицит напиткаВидео

16:17

Фитнес по дороге на работу: пассажирам киевского трамвая пришлось сталкивать с пути автоВидео

Реклама
16:05

Достижения вместо "зрады": что показало послание Зеленского к парламентумнение

15:49

Злата Огневич выходит замуж и уже планирует обзавестись потомством

15:37

10 тысяч долларов до 18 лет: Гетманцев объяснил механизм работы экономического паспорта украинцаВидео

15:35

На Прикарпатье неадекват пробрался в квартиру пенсионерки и жестоко изнасиловал ееВидео

15:12

Магнитные бури в декабре 2021: график, когда будет тяжелее всегоВидео

15:05

В Кривом Роге родители подарили школе пистолетВидео

15:03

Юрий Горбунов рассказал, почему не станет участником шоу Танцы со звездамиВидео

14:33

Сбываются желания и сопутствует удача во всем: лучшие дни декабря 2021

14:27

Смотрели на дворец Путина и слушали Лободу: самые популярные видео 2021 года на YouTube в Украине

14:25

В Киеве участники Save ФОП зажгли файера и выдвинули ультиматумВидео

14:16

В Киеве откроют 14 новогодних локаций: где стоит побыватьВидео

14:11

Мишина проговорилась Дурневу, почему рассталась с Эллертом

14:08

В Одессе произошла утечка опасного химического вещества

13:58

Завалы снега, ледяные дожди и гололедица на дорогах: когда в Киев придет опасная погодаВидео

13:51

Бывшая возлюбленная Илона Маска в одних колготках случайно обнажила грудь

Реклама
13:47

Самый вкусный и легкий майонез для салатов на Новый год 2022: готовить всего 2 минутыВидео

13:23

Лавров назвал "серьезным предостережением" заявление Лукашенко о ядерном оружииВидео

13:18

Водителю оторвало руку: под Днепром легковушка столкнулась с грузовиком

13:00

Гороскоп на завтра 2 декабря 2021: Стрельцам – опасные знакомства, Львам – риск аварийВидео

12:55

"Подсолнечное масло, сахарная свекла, гречка": в Украине прогнозируют высокие цены и дефицит продуктов

12:41

На АЗС рухнули цены на топливоВидео

12:38

Мальчик с ожогами сидел среди бутылок от водки: на Буковине мать "забыла" о сынеВидео

12:33

Нина Матвиенко жалеет, что выгнала мужа из дома после 50 лет брака: "Надо давать второй шанс"

12:26

Под Радой митингуют ФЛП: здание оцеплено полицией и НацгвардиейВидео

12:23

15-летний подросток открыл стрельбу в американской школе – есть погибшие

12:03

"С первым днем зимы!" - прикольные картинки и душевные поздравления

11:56

Повышение зарплат, двойное гражданство и новый паспорт: главное из выступления Зеленского в РадеВидео

11:47

Рак поджелудочной: врачи назвали признаки "тихой" болезни

11:45

Лунный календарь стрижек на декабрь 2021: когда категорически нельзя стричь волосы и делать маникюр

11:37

Введение во храм Пресвятой Богородицы: дата, традиции и запреты дня, молитва

11:33

На Львовщине по программе Зеленского отремонтировали дорогу к будущему КПП Нижанковичи-Мальховице

11:20

Alyona Alyona показала, как в юности выглядела в купальнике

11:05

В Украине расширят список услуг для траты "тысячи Зеленского": что еще добавят

11:03

Зеленский пообещал 1 декабря внести в Раду законопроект о двойном гражданстве

10:47

Киркоров показал дорогущий подарок для дочери на 10-летие: ее день рождения покажут по телевизору

Реклама
10:44

Выходные в декабре 2021 в Украине: сколько будем отдыхать

10:39

Зеленский анонсировал повышения зарплат в Украине: кто будет получать 24 тысячи в месяцВидео

10:37

Украинским детям будут платить деньги за использование недр: Зеленский внесет законопроект

10:21

Зеленский сегодня выступает в Верховной Раде с ежегодным посланием - онлайн-трансляцияВидео

10:11

В Кременчуге второклассница наглоталась таблеток от повышенного давления и попала в реанимациюВидео

09:58

Киев застрял в пробках из-за снегопада: какие улицы лучше обходитьВидео

09:57

Комаровский пояснил, для кого опасен новый штамм "Омикрон"

09:47

"Будем действовать по полной программе": Кулеба ответил Лукашенко на "российский" КрымВидео

09:30

Нужно ли украинцам паниковать из-за COVID-штамма Омикрон: врач дала ответВидео

09:04

Военные учения в Украине - это красная тряпка для Путина, на которую он не может броситьсямнение

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять