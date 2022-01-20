Донбасс и Минск-2 - только повод: чего на самом деле хочет Россия

РФ хочет заставить Запад пересмотреть итоги "холодной войны" / Reuters

Есть один момент, который у нас очень сильно недооценивают в ситуации с РФ.

Бодание между США и Россией - это не только лишь про Украину, а гораздо более глобальный процесс, чем это кажется в нашем украиноцентричном пространстве.

Владимиру Путину глубоко плевать на Украину и происходящее здесь. Для него все танцы вокруг Штатов и женевских "диалогов о безопасности" имеет глобальное, принципиальное значение, в котором "украинский вопрос" - лишь один из элементов игры.

Для российского политического руководства переговоры с США - это их шанс заставить Запад пересмотреть итоги "холодной войны", внести изменения в европейский порядок, в котором в 1980-1990-х была закреплена главенствующая роль западных структур. В Кремле считают, что сейчас наступил уникальный момент бросить вызов этой системе и форсировать её трансформацию, включив туда РФ - то, что Путину не удалось сделать за 20 лет его правления.

Украина здесь выступает в качестве формального повода и, в случае чего, пространства для проецирования силы. Донбасс и Минск-2 на самом деле не так волнуют Путина, как желание продавить для РФ более приемлемую роль в новом балансе сил, который сейчас будет складываться между Западом и Востоком по мере всё большего перехода к многополюсной системе международных отношений.

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Это значит, что даже договорённости по Минску-2 не гарантируют того, что мы вдруг исчезнем с радаров России, или что нами не будут больше помыкать в своих интересах внешние игроки. Потому что борьба идет не за Украину, а за будущее европейского и мирового порядка с учетом последних сдвигов в международной политике.

А вот украиноцентричная риторика США, на мой взгляд - это как раз попытка Вашингтона сузить рамку переговоров с РФ, представить решение "украинского вопроса" как финальную точку запущенного Путиным процесса переговоров, ибо Западу говорит о корректировке собственной системы безопасности, разумеется, не хочется, тем более под давлением.

Читайте такжеДавление на Украину и реализация "Минска" по Донбассу: в России разразились требованием к СШАБудьте уверены, за происходящим между РФ и США следят далеко не только лишь в Европе, обеспокоенной риском сепаратных договорённостей двух стран, а и в других столицах, где тоже в какой-то мере разделяют претензии Москвы к существующему мировому устройству.

Это касается и Турции, которая сейчас не просто так позиционирует себя как потенциальный посредник для урегулирования противоречий между США и РФ, и Ирана, который видит для себя расширенную роль как минимум в евразийских делах (особенно после вступления в ШОС), и ОАЭ, взявших курс на расширение своей геополитической периферии и роли в мировой логистике, и Индии с Китаем, и кучи других региональных государств.

Поэтому, не стоит рассматривать происходящее как только лишь проблема Украины.

Читайте такжеУгрозы Украине не будет, если Киев пойдет на запуск "Минска": РФ разразилась ультиматумом ЗападуИ вопросы задавать не "Минск-2 или не Минск-2", а какой мы видим свою роль в будущем региональном порядке как минимум? Какое мы государство по отношению к новому балансу сил, который сейчас будет формироваться в зависимости от действий ключевых стран мира?