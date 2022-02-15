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Договоренности ценой интересов Украины, или почему визита Байдена в Киев не будет

Анатолий Октисюк

политический эксперт аналитического центра DemocracyHouse

15 февраля 2022, 08:27

Возможная дата вторжения России в Украину - не последняя, и они постоянно будут появляться в СМИ. И каждый раз ездить для Байдена нет смысла.

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Владимир Зеленский пригласил президента США Джо Байдена в Киев / УНИАН

Во время телефонного разговора президент Украины и США Владимир Зеленский пригласил президента Джо Байдена посетить Украину в ближайшие дни. По убеждению Зеленского, визит американского лидера может стать мощным сигналом для стабилизации ситуации в Украине и будет способствовать деэскалации.

Во-первых, малореалистично, что Байден приедет, потому что вопрос в том, что возможная дата вторжения России в Украину - не последняя, и они постоянно будут появляться в СМИ. И каждый раз ездить для Байдена нет смысла.

Во-вторых, вряд ли это что-то изменит и приведет к какой-то разрядке. Кроме того, США считает, что недавнего визита Блинкена в Киев пока вполне достаточно. Да и сам Байден не захочет ехать в Украину, потому что в случае эскалации это будет дополнительным провалом, после которого в преддверии выборов ему придется получать критику в свой адрес внутри США. А это ему не выгодно.

Если не будет никаких договоренностей между Западом и Россией по вопросам стратегической безопасности, все дальше будет идти по пути эскалации. Но дело в том, что такие договоренности невозможны.

Ведь их возможно будет достичь исключительно за счет интересов Украины. Да и те российские предложения, которые есть в публичном доступе, показывают, что этот стратегический диалог возможен лишь в случае перехода Украины в зону влияния России. США на это не пойдут, потому что тогда это подорвет позиции Штатов в Восточной Европе. К тому же, Украина, как бы кто ни считал, остается задним двором России, поэтому в этом случае мы являемся важным геополитическим блоком стабильности.

Читайте такжеДля США произошло худшееПоэтому здесь есть два варианта - или же они договариваются и действительно за счет интересов Украины достигают какого-то консенсуса (что маловероятно), или же американцы окончательно признают начало новой Холодной войны, которая проходит по линии Украины и где авторитарные Россия и Китай играют против коллективного Запада. Ведь здесь роль Украины является также ключевой, потому что в зависимости от того, как Россия решит вопрос с Украиной, Китай для себя моделирует возможную реакцию США в вопросе Тайваня. И существует соблазн, что после Украины Китай захочет поднять ставки и на тайваньском направлении, попытавшись установить там свой контроль.

Анатолий Октисюк, политический эксперт Аналитического центра DemocracyHouse, специально для Главреда

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Владимир Зеленский российское вторжение Джо Байден Анатолий Октисюк новости Украины
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