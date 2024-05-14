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Дом в Белгороде: кто его взорвал?

Алексей Копытько
14 мая 2024, 06:10
620
Версию намеренного подрыва дома россиянами тоже пока исключить нельзя.
В Белгороде рухнул дом
В Белгороде рухнул дом / Коллаж Главред, фото скрин с видео

В сети много деталей, мало общей картины. Чуть соберём. На видео запечатлён момент взрыва. Картинка 1: основное направление взрыва - от дома к жёлтой будке с зелёными дверями и синему зданию.

Картинка 2: наглядней дом и будка с зелёными дверями.

Картинка 3: примерный ракурс, с которого снимает камера. На первом плане для наглядности – здание спортивно-оздоровительного комплекса "Луч".

видео дня

Самое интересное – общий план. Картинка 4. Красной точкой обозначена видеокамера. Место взрыва. Но главное – направление.

С северо-востока на юго-запад.

Уточнил у специалистов. Мнение единодушное.

1.Никакой "обломок" "Точки" или "снаряд" "Ольхи" не привёл бы к таким разрушениям. Россияне как всегда врут.

2.Направление взрыва показывает: либо что-то взорвалось в доме на нижних этажах/в подвале. Либо нечто летело с северо-востока и попало в дом "сзади".

А там украинских войск не может быть от слова совсем.

А кто там есть?

Там есть доблестное российское ПВО. И ещё более доблестная российская авиация, которая уже неоднократно бомбила Белгород и даже сознавалась в "нештатных сходах" боеприпасов.

Пока у нас нет качественного видео с северо-восточного ракурса. Но косвенные признаки указывают: с высокой вероятностью это какой-то из российских авиабоеприпасов (КАБ, УМПБ). Конкретный тип – бетонобойный или ещё какой – это предмет дискуссии специалистов.

Версию намеренного подрыва дома россиянами тоже пока исключить нельзя.

В любом случае они будут обвинять Украину для оправдания своих зверств. Картинка зрелищная, будет в зарубежных медиа. А там принято обильно цитировать российское враньё.

Кто такой Алексей Копытько

Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.

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Белгород Алексей Копытько
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