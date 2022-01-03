Доллар и евро перестали быть "тихой гаванью": во что украинцам стоит вкладывать деньги в 2022 году

Покупка золота и покупка земельного участка – неплохое решение, чтобы сохранить свои сбережения в 2022 году / УНИАН

Как сохранить свои сбережения украинцам, и во что в 2022 году лучше вкладывать деньги – в этом плане у нас складывается новая ситуация, к которой подавляющее большинство населения не было готово. За 30 лет независимости украинцы привыкли к постоянному обесцениванию гривны. С момента введения в 1996 году наша национальная валюта только из-за девальвации обесценилась более чем в 15 раз относительно доллара. А ведь есть еще и мощнейшие факторы инфляции – и мировой, и внутренней...

Поскольку гривна девальвировала достаточно быстро, и этот процесс стал привычным, дополняясь периодическими обвальными падениями гривны, как в 1998, 2008, 2014-2015 годах, население пыталось защищаться, сохраняя свои сбережения в валюте, в основном в долларах и частично в евро.

Новизна нынешней ситуации в том, что миллионы людей, которые пытались сохранить свои деньги в долларах – наличных или на счетах в банках, оказались в непростой ситуации. Объем этих средств на руках у населения оценивается в 35-60 миллиардов долларов. Эти люди попали в сложное положение, потому что доллар, как выяснилось, тоже стал быстро обесценивается.

Плюс украинские банки начали устанавливать крайне низкие проценты по вкладам в долларах. Наши крупнейшие банки по депозитам в долларах дают ставки меньше 1%, а часто ставки не превышают 0,01%. И это при нынешней инфляции доллара в США 6%. Мир перенасыщен долларом. Ставки по депозитным вкладам в долларе в странах Евросоюза уже давно устанавливаются на отрицательном уровне, т.е. за хранение долларов на депозите вкладчик должен еще и доплачивать.

То есть однозначно хранить сбережения в долларах и евро стало убыточно и в Украине. В последние годы более выгодным было сохранять сбережения в гривне. Доход от более высоких процентов по депозитам в гривне дополнялся еще и премией от ревальвации гривны относительно доллара. Фактор ревальвации в 2020-2021 году дал владельцам гривны примерно 4% годовых дополнительного дохода. Поэтому сегодня сложно кому-либо рекомендовать продолжать накапливать доллары как средство сбережения доходов.

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За последний год депозиты граждан в банках выросли с 695,8 миллиарда гривен в октябре 2020 года до 745,1 миллиарда гривен в октябре 2021 года, или на 7%. При этом опережающими темпами росли депозиты в гривне – с 404,1 миллиарда гривен до 463,9 миллиарда гривен, а депозиты в долларах снизились с 240,2 миллиарда гривен до 225,2 миллиарда гривен (в пересчете по курсу).

Какой была реакция граждан на последние тенденции? Доллар и евро перестали быть "тихой гаванью" для сбережения средств, а гривна так ею и не стала, поскольку экономическая политика нынешней власти доверия не вызывает. Поэтому значительная часть этих сбережений стала перетекать в сферу покупки дорогой недвижимости. Большая часть строящихся в Киеве новых квартир и домов – это средства, которые вкладываются в попытках сохранить накопленные деньги. То есть они вкладываются с инвестиционными целями. При этом доходы от сдачи жилья в аренду обычно являются более стабильными и надежными источниками доходов, чем депозиты.

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Однако здесь есть свои проблемы, связанные с тем, что цены на недвижимость тоже подвержены крайне сильным циклическим колебаниям в зависимости от экономического цикла и развития экономики. В определенные периоды цены на недвижимость высоки, в другие – низки. И когда цены падают, можно понести серьезные потери.

К тому же, общее кризисное развитие экономики Украины приводит к тому, что часть новостроек в Киеве и в Украине "заморожены". Это связано с ростом цен на стройматериалы в ходе энергетического кризиса и роста цен на газ и энергоносители: цены на бетон, кирпич, плитку, стекло и т.д. растут. Потому что в основе производства стройматериалов лежат достаточно большие расходы газа. Резкое повышение цен на газ приводит к увеличению стоимости строительства. Если люди вложились в строящееся жилье, им нередко приходится доплачивать, потому что первоначально согласованные сметы и цена квартир достаточно далеки от реально складывающейся ситуации. Поэтому можно прогнозировать кризис в строительстве: значительная часть застройщиков, вероятно, будет вынуждена остановить стройки и обанкротится.

Короче говоря, вложения в недвижимость в создавшейся сегодня ситуации выглядят недостаточно надежными и рисковыми.

Впрочем, есть и другие направления вложений. Гражданам доступна покупка драгоценных металлов через банки, допустим, золота. При достаточно больших объемах средств и с учетом того, что в долгосрочных периодах золото стабильно повышается в цене, в том числе и из-за девальвации валюты, наверное, вложение в золото может быть довольно неплохим решением. Например, цена золота за 1 тройскую унцию с 2000 года по настоящее время увеличилась с 300 долларов до 1820 долларов.

Для бизнеса, связанного с материальным производством, в создавшихся на сегодня условиях, вероятно будут выгодны вложения в сырье и материальные ресурсы, которые долго хранятся без потери стоимости. Скажем, в строительстве те, кто заранее создали определенный запас по прежним ценам цемента, кирпича, стекла для строительства, чувствуют себя лучше. Потому что сегодня все эти ресурсы дорожают, а запасливые могут использовать старые запасы. Так что создание резервных материальных запасов – неплохой подход в стремлении спасти свои деньги от обесценения.

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Целые страны в мире сейчас этим заняты. Одни скупают редкоземельные металлы и цветные металлы, другие скупают целые месторождения различных природных ресурсов в других странах. Так, аналитики, которые изучали новый военный бюджет США, отмечают, что украинские титановые месторождения как объект интересов даже вошли в закон США по обороне. Американцы готовы скупать наши месторождения титана, понимая, что это перспективно: титан будет дорожать, а спрос на него в мире будет расти. Поэтому приватизация Объединенной горно-химической компании, которая стоит на месторождениях титанового сырья, предусмотрена в качестве обязательства Украины в Меморандуме с МВФ. Несомненно, наши титановые месторождения, как и очень многие другие украинские природные богатства, в итоге достанутся "нашим западным друзьям и партнерам".

Этот пример показывает, что Украине даже не нужно беспокоиться о продаже своих природных ресурсов. Эти ресурсы – и газ, и титан, и марганец, и уран, и десятки других наименований ресурсов, которыми располагает Украина – будут либо выкуплены, либо как-то присвоены транснациональными корпорациями. Мы же сами останемся без этих ресурсов. Но Запад в этом как раз и заинтересован.

Это общемировая тенденция. Известно, что Китай тоже инвестирует в месторождения и в Африке, и в Азии. А в мире идет гонка за присвоение природных ресурсов. Доминирует понимание, что ресурсы крайне ограничены на нашей маленькой планете, и тот, кто сумеет застолбить за собой максимум ресурсов, а не денег, будет чувствовать себя хорошо. А тот, кто будет продолжать хранить свои резервы в долларах, может получить проблемы, потому что не понятно, во что эти доллары превратятся.

По последним сообщениям, на переговорах Путина и Си Цзиньпина обсуждались вопросы ограничения использования доллара во взаимных расчетах. И Китай, и Россия сокращают долю доллара в своих золотовалютных резервах, потому что не верят в будущее доллара. Зато они накапливают золото в своих ЗВР.

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США запугивают Россию и других геополитических противников разного рода санкциями в экономической и финансовой сферах, чем тоже подталкивают эти страны к отказу от доллара и накоплению золота. Так делают не только Китай и Россия, но и Индия, Германия, Франция. Потому-то и можно предполагать, что будущее доллара под большим сомнением. И может наступить момент, когда доллар начнет резко и стремительно обесцениваться.

Покупка земельного участка также является потенциально выгодным вложением. Что касается открытия рынка земли и покупки земли, нужно строить стратегию на длительный период – не на один год, а на пять или десять лет. Количество плодородной земли на нашей планете тоже ограниченно. Поэтому собственность на землю с учетом ее качества и местоположения выгодна, поскольку почти наверняка этот участок будет дорожать по мере роста количества населения и спроса на продукты питания.

Поэтому то, что Украина открыла рынок земли, а с 2024 года откроет его и для иностранцев, это достаточно интересно для покупателя. И наши граждане, у кого есть средства, могут этим заниматься.

Единственное, что покупка земли – это вид вложений для экономически активных и грамотных людей. Потому что объект собственности, который виден, числится в реестрах, становится интересным для разных людей, начиная от простых бандитов, которые будут пытаться этот участок отобрать, и заканчивая государством, которое уже предварительно ввело дополнительные налоги для собственников земельных участков.

Если вы покупаете участок, это должно быть не просто вложение и пустой участок, когда вы постоянно будете нести только расходы на уплату налогов. Вы должны знать, как вы его экономически используете. А чтобы его использовать, тоже нужны определенные капиталы, время, знания и т.д.

Так что покупка земли выгодна, но не для тех, кто рассчитывает на пассивный доход. Чтобы земля давала урожай, ее нужно обрабатывать, пахать и сеять. И в прямом смысле, и в переносном.

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В Украине относительно надежным и доходным направлением вложения средств считаются и пока еще являются операции с долговыми обязательствами государства (ОВГЗ). Это любимый актив всей украинской политической и деловой элиты, а также иностранных финансовых спекулянтов, начиная от президента Украины, народных депутатов, государственных чиновников и заканчивая так называемыми иностранными "фондами-стервятниками". Здесь привлекательные высокие процентные ставки, одни из самых высоких в мире, а доходы не подлежат налогообложению. Однако этот вид инвестиций не для всех – один лот обычно равен одному миллиону гривен.

Ну, а главной проблемой Украины является отсутствие развитого и хорошо регулируемого фондового рынка. Именно вложение свободных средств населения и бизнеса в акции и облигации коммерческих предприятий могло бы и обеспечить гражданам-инвесторам достойный доход, и позволило бы сохранить свои сбережения, и обеспечило бы развитие национальной экономики. Собственно, в основном так, а не за счет депозитов, живут все развитые страны. Пока операции с ценными бумагами широко используются для реализации различного рода сомнительных схем, пока эти операции являются высокорисковыми, сложно рассчитывать на то, что в эти операции удастся привлечь значительный объем средств населения.

Виктор Суслов, заслуженный экономист Украины, экс-министр экономики Украины, специально для Главреда