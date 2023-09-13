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Долгая война V.S. короткая война

Александр Коваленко
13 сентября 2023, 08:12
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Что такое долгая война? Что такое короткая война? Вторая мировая война была долгой или короткой? Столетняя война была короткой или долгой?
Украинские военные, Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / Коллаж Главред, фото 72 ОМБр имени Черных Запорожцев, Офис президента Украины

Вчера многих поставили в тупик прозвучавшие одновременно два заявления. От президента Украины Владимира Зеленского о том, что нужно быть моральным готовым к долгой войне. От главы ГУР МО, что война будет не долгой, смотря как на это смотреть.

Эти заявления прозвучали диссонирующее, хотя, на самом деле, нет в них ничего несогласованного.

Для начала, я бы хотел подчеркнуть, что Украина живёт в состоянии перманентной войны сотни лет. И, к сожалению, не всегда мы побеждали, вследствие чего были тяжелейшие для нашей нации последствия.

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Например, Голодомор 1932-1933. По разным оценкам от голода тогда умерли от 4 до 10 млн человек. Планомерное истребление нации, которая пятнадцать лет назад не смогла противостоять численно-превосходящему врагу и, страна которой была им захвачена. Трагедия, которой могло бы и не быть... Но об этом позже.

Что такое долгая война? Что такое короткая война? Вторая мировая война была долгой или короткой? Столетняя война была короткой или долгой?

На самом деле, вся суть в интерпретации и восприятии человеком гражданским и человеком военным.

Владимир Зеленский, человек гражданский, политик. Да, он Верховный главнокомандующий воюющей страны, но всё же политик, который вряд ли сможет отличить Т-64Б1М от Т-80БВМ, или пояснить чем первый рубеж второй линии обороны отличается от второго.

В свою очередь, Кирилл Буданов человек до мозга кости военный и оперирует восприятием сроков именно с этой позиции и имеющегося опыта.

Например, западные журналисты критиковали наше наступление с первых же дней, не понимая, как так может быть, чтобы Leopard 2 подрывался на минах и горел и почему наступление такое долгое, прошло две недели, а украинские войска ещё не в Мариуполе?

В свою очередь, если кому-то кажется, что наступление медленное, отмечу, по стандартам прорывов линий обороны, это не так.

Российские оккупанты возвели три линии обороны, классические, скажем так. Классические, согласно построению, по советским учебникам и не только. Например, просматривается даже влияние "Пограничные укреплённые линии" генерал-лейтенанта Василия Новицкого от 1915. Но…

Но все эти линии обороны до дичайшего гипертрофированы в деталях. Например, в плотности минирования, которое превышает нормы в 5 и даже, по некоторым участкам, в 10 раз.

В свою очередь, СОУ прорвали первую линию обороны, классическую за концепцией, но уникальную из-за гипертрофированного насыщения заграждениями, согласно классическому среднему продвижению в полосе обеспечения – 100-200 метров в сутки. И это, отмечу, хоть и стандартный показатель для прорыва первой линии обороны, но - рекорд.

А теперь, вопрос, как такое продвижение видится гражданскому человеку? Медленным, согласитесь. А как военному, который разбирается в сути вопроса? Стандартным, успешным и даже более того.

Так и в целом, по войне. Нет никакой несогласованности мнений, есть разный подход к оценке временных промежутков.

Год это долго или не очень? Ещё два года войны, вы к этому готовы? Морально? Конечно, можно всё бросить на полпути, сесть за стол переговоров и заморозить то, что через 5 или 10 лет выльется в очередной геноцид. Хотя, геноцид уже происходит, и тот, кто его отказывается признавать входит в историю во всей своей мразотной красе. Но…

Но, останавливаться сейчас и потом, до победного конца, нельзя. Ведь на нас смотрят не только те, кто погиб с 24 февраля 2022… 2014… кто верил в победу и шёл с мыслью о ней в бой, но и те, кто погиб миллионами в 1932-1933 и кого никто не мог защитить. Это не должно повториться.

Мы воюем с, по-прежнему, превосходящим нас врагом. И воевать нужно осторожно и продуманно. Сроки? Их можно оценивать по-разному. Глубоко эмоционально, либо сухо и рационально, всё зависит от того, какой цели такая оценка служит. А цель у нас одна – победа.

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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война в Украине Александр Коваленко
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