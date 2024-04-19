Добивают лежачего: почему стереотипы о переселенцах - все еще норма

История с мальчиком в библиотеке Тернополя – лишь один из множества примеров дискриминации своих же граждан в родной стране.

https://opinions.glavred.info/dobivayut-lezhachego-pochemu-stereotipy-o-pereselencah-vse-eshche-norma-10559009.html Ссылка скопирована

В Тернополе разгорелся скандал в библиотеке из-за дискриминации 7-летнего Святослава из Харькова / Колаж Главред, фото: Facebook Катерина Посохова

На днях Тернопольская областная библиотека для детей оказалась в центре скандала из-за случая дискриминации внутренне перемещенного 7-летнего мальчика Святослава из Харькова. По словам его матери, бывшей журналистки Екатерины Посоховой, работники библиотеки отказывали в выдаче книг школьнику, мотивируя его возможными повреждениями и тем, что в книге могут появиться надписи "слава России".

Во-первых, читающих детей, которые по собственной инициативе ходят в библиотеки априори стоит поддерживать и всячески поощрять.

Во-вторых, сам факт того, что подобные ситуации все еще возникают спустя 10 лет войны в Украине, многое говорит о нынешнем украинском обществе. Ведь переселенцы, хоть я и не люблю это слово, когда его применяют к гражданам одной и той же страны переселяются в другие регионы, где спокойнее, не от хорошей жизни. По большому счету, чем отличается человек, который бежал от войны в Киев или западные регионы с юго-востока от того, что приехал сюда жить и работать? Правильно – ничем, такой же человек, просто с пропиской чуть левее по карте.

видео дня

Так куда же деваются всем известные украинское гостеприимство и сострадание в отношении своих же граждан, но которым, увы, повезло меньше и война что в 2014-м, что в 2022 году буквально пришла на их порог?

По данным Минреинтеграции, в Украине насчитывается около 4,9 официально зарегистрированных внутренне перемещенных лиц. Хотя, как уточняла Ирина Верещук, реальное число может быть около 7 миллионов.

Только вдумайтесь – минимум пятая часть Украины стала переселенцами. Стольким людям пришлось уехать по меньшей мере в другую область (не говоря уже о другой стране) в поисках лучшей жизни в более спокойных регионах. И с чем часто приходится сталкиваться этим людям? Прежде всего, им нужно искать себе новое жилье (чаще всего съемное). И уже тут многим людям с Донбасса и юга Украины встречаются "уникумы", которые начинают судить по одежке. Вернее, по стереотипу, потому что якобы все люди из этих регионов сильно ждут "русский мир", "сами звали" и вообще практически бандиты.

Честно говоря, не думала, что такому есть место спустя 2 с лишним лет после полномасштабной агрессии России, когда большинство украинцев увидели, с кем воевали 8 лет на Донбассе. Но, увы, часто бывает так, что съем жилья становится целым квестом, потому что до сих пор найти адекватных хозяев квартир бывает не так уж просто.

И так, к сожалению, в каждой сфере жизни. История с мальчиком в библиотеке – лишь один из множества примеров дискриминации своих же граждан в родной стране. А из-за чего – просто потому, что кому-то повезло родиться в Луганске, Донецке, Мариуполе, Харькове? Добавьте к этому "поддержку" государства в виде постоянных уменьшений выплат ВПО, отсутствия адекватных программ получения жилья и на выходе получаем картину, когда человек просто вынужден возвращаться туда, откуда был вынужден бежать (и это если еще есть куда возвращаться).

Так почему кто-то все еще считает нормой "добивать лежачего" и ищет врагов внутри Украины, среди таких же граждан, которые всего лишь хотят жить, работать, воспитывать детей и не быть изгоями в своей же стране?!

Тем более, что россияне, как уже многие понимают, не упустят случая мусолить любимую ими тему разделения Украины "на сорта" и вновь попытаются вбить клин между западом и востоком, что на фоне войны может стать фатальной ошибкой. Ведь как гласит украинская пословица: "Гуртом і батька легше бити". А с таким подходом, как к переселенцам, украинцы впоследствии рискуют уничтожить сами себя, и тогда России даже не придется пускать ракеты по Украине.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред