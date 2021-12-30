К Зеленскому - в последнюю очередь: почему Байден не торопится звонить в Киев

Джо Байден может позвонить Владимиру Зеленскому после разговора с Владимиром Путиным / Reuters

В Белом доме сообщили о том, что президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден проведет телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским в ближайшее время.

Этот разговор привязан к переговорам Путина и Байдена, где речь будет идти вокруг идей стратегической стабильности, и это то, что должно было бы напрячь Киев. Потому что тема стратегической стабильности время от времени возникает в диалоге между Вашингтоном и Москвой и всегда касается сфер влияния в Евразии.

Поэтому для Киева это очень опасный звонок, поскольку стратегическая стабильность - это не только нераспространение ядерного оружия, это и сферы влияния России и США в Черноморском бассейне, на Ближнем Востоке. И надо быть бдительным, чтобы не возникло опасностей в различном прочтении этой стабильности между Киевом и Вашингтоном.

В частности, в вопросе форматов регулирования на Донбассе и гарантий деэскалации на Востоке, деоккупации Крыма. Соответственно, никакая речь не может идти о юридически обязывающих документах для США по нерасширению НАТО на восток. Эти ультиматумы, которые ставит Москва - смешны, но это - высокая планка, благодаря которой можно в будущем доторговаться до компромиссного варианта.

Однако этот компромисс будет не в пользу Украины, потому что это все ей вредит. В частности, речь идет о неприсутствии американских войск в Черном море и Восточной Европе ближе к границам РФ, незаурядности ядерных вооружений на восток, непроведении определенных видов учений у границ с РФ. Хотя все это в определенной степени гарантирует и безопасность Украины, потому что Штаты включаются в решение вопросов региональной безопасности и участвуют в сдерживании РФ.

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Для Украины важно, чтобы Байден во время разговора с Путиным не забывал подчеркивать необходимость деэскалации, чтобы вопросы, связанные с санкционным режимом не стали разменной монетой во время диалога.

Читайте такжеКак Байден будет уговаривать Украину отказаться от части территорииКроме того, Киеву нужно максимально присутствовать в американском экспертном сообществе, формировать круг друзей Украины в двух партиях, работать с основными кандидатами в президенты, то есть вести активную политику лоббирования своих интересов. Естественно, что у Украины нет на это денег, но есть целая группа экспертов, которые с 2014 года присутствуют в Вашингтоне и участвуют в этих форматах и даже бесплатно готовы этому способствовать. Тем более теперь, когда Вашингтон ведет такую риторику, нужно палить из всех возможных видов медийного оружия, чтобы не допустить консенсуса в Вашингтоне относительно уступок Путину.

В американской прессе есть публикации, которые указывают на недовольство попыткой Байдена замириться с Путиным. Но этого недостаточно - нужен не официоз в виде статей Кулебы в соответствующих изданиях, а именно работа с американским истеблишментом, но этого, увы, не наблюдается.

Это нужно для того, чтобы Байден чувствовал давление со стороны американцев и понимал наличие "красных линий", которые он не может переходить. Тем более что эпоха "великих договоренностей" уже миновала. Слив информации за несколько часов после разговора уже стало традицией для Запада и спрятать что-то будет просто невозможно.

Поэтому вряд ли какие-то серьезные вопросы будут скрывать от Зеленского. Вопрос в том, чтобы мировые лидеры обращали внимание на украинскую позицию, чтобы нас не ставили уже перед фактом принятых решений. То есть чтобы это происходило в режиме консультаций и выработке общих позиций. А то, что Байден ведет разговоры с Путиным без предварительного звонка Зеленскому - это очень плохо, потому что это означает, что в украинском руководстве Вашингтон не видит надежного партнера и субъекта. А это - вина украинской власти, ведь она не смогла доказать, что мы являемся теми, с кем стоит сначала говорить, а уже потом звонить Путину. Собственно, власть сделала максимум для этого, начиная проваленным конкурсом в САП и завершая "вагнергейтами", тем самым создав для Байдена токсичную позицию.

Виталий Кулик, директор Центра исследования гражданского общества, специально для Главреда