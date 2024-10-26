До выборов в США можно избежать худшего: когда закончится война

В меру сил стоит особенно поддерживать армию. Вот тут никаких пауз допускать нельзя.

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Война в Украине и выборы в США / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, УНИАН

Как-то много стало реплик на тему "всё пропало". И как-то мало информации о войне. Фокус размывается потоком трэша, который нельзя воспринять иначе, чем форматирование электорального поля и разогрев перед выборами (хотя для них не просматривается оснований).

Посему.

1. Сейчас такой период (он, в принципе, всегда такой, но сейчас особенно), когда о войне стоит читать/слушать специалистов. Поэтому я о войне не пишу, а читаю Константина Машовець, и всем советую. Из того, что можно обозначить публично, у Кости, на мой взгляд, лучшие обзоры.

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Также в меру сил стоит особенно поддерживать армию. Вот тут никаких пауз допускать нельзя. У всех уже кто-то воюет или восстанавливается, уже есть какие-то отработанные формы. Вот их стоит практиковать, это сейчас запредельно важно.

Все, кто хочет видеть – видят, как тяжело на разных участках фронта. Война никуда не делась, хотя из-за очередного витка рутинизации уходит на второй план.

2. Глубоко анализировать политические расклады временно нет смысла. Можно делать ставки, а потом развёрнуто обосновывать, почему они (не) сыграли.

На финишную прямую выходят выборы в США, результаты которых один спектр сценариев исключат, а другой спектр выведут на первый план.

Много пишут о том, что Трамп выровнял ситуацию и опережает Харрис. Но впереди десять дней апогея кампании. Лидеру забега на 100 метров может попасть в глаз муха, что повлияет на итог.

Также я остаюсь при мнении, что РФ играет на равенство результатов и раскол, вплоть до непризнания итогов выборов одним из участников. Ввиду чего в ближайшие дней десять Кремль может применить какие-то заготовки, исходя из своих представлений об их влиянии на результат.

Позиция и заявления США в последние недели у многих в Украине вызывают, мягко говоря, недоумение. Выглядит так, словно любые важные решения по Украине в Белом доме расцениваются как несвоевременные с точки зрения избирательной гонки. Это провоцирует вполне очевидные эмоции, но сейчас эмоции – плохой советчик и помощник.

3. Событийный ряд сейчас наполнен некой половинчатостью, если можно так выразиться.

БРИКС прошёл лучше, чем хотелось бы нам, но хуже, чем ожидали в Кремле. Окончательное превращение генсека ООН в ручную болонку Путина выглядит отталкивающе, но не компенсирует отсутствия рвения со стороны ключевых стран в интересах Москвы.

До саммита Кремль не решил ни одной задачи (Курск, сворачивание нашей обороны по Осколу, выход на границу Днепропетровской области). Уверен, что это отчасти повлияло на атмосферу.

Хотя БРИКС – это серьёзная площадка с точки зрения китайской концепции "бесполюсного мира", где формально все равны и нет гегемона (-нов).

В Молдове прошло хуже, чем ожидалось, но ещё ничего не закончилось.

В Грузии всё на низком старте. Опросы создают завышенные ожидания у оппозиции, а результат, который предъявят, может заметно отличаться. Что приведёт к обострению.

В Украине на первый план резко полезли невоенные темы в связи с прокурорами-инвалидам, очередными королями кэша из ТЦК и им подобными. Участились странненькие заявления и действия политиков.

В общем много скоротечного, иллюзорного и отвлекающего от сути.

4. А суть в том, что до выборов в США можно избежать худшего (и Украина с этим неплохо справляется), но после них ничего не закончится. Зато могут в полной мере проявиться вызовы, которых нет сейчас. А именно – вызовы подготовки вынужденных, но крайне непопулярных решений.

Это касается не только возможных условий прекращения огня. Это касается неизбежного сокращения инфраструктуры (культурной, социальной, образовательной и др.) из-за отсутствия людей и денег.

Поэтому сейчас лично я трачу значительно больше времени на инвентаризацию внутренних рисков, которые прямо влияют на обороноспособность. Особенно злит, что часть этих рисков спровоцирована несвоевременными всплесками активности, а-ля запрет русского языка на переменах. Из-за этого нарастает глухое раздражение.

Не бесить людей без причины и по дурости – уже большой вклад в оборону. Это касается всех участников политического процесса, в т.ч. – и медиа.

Кто такой Алексей Копытько Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.

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