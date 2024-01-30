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До выборов в США могут произойти резкие неожиданности

Сергей Климовский
30 января 2024, 06:10
Ситуацию для Москвы осложняет и то, что политическая жизнь в США имеет свои тренды.
Дональд Трамп, Белый дом, США
США / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay.com

26 января произошли два интересных медийных события. Первое – британская газета "Время финансов" сообщила своим украинским читателям, что Трамп и Майк Джонсон, спикер Палаты представителей в США, призвали Республиканскую партию аннулировать достигнутое к этому дню соглашение с Демпартией об изменении миграционных законов.

В Москве в 2021 г. с нетерпением ждали этих изменений. После инаугурации Байдена московские медийные утюги стали прогнозировать – Демпартия на долгие годы останется у власти, если предоставит гражданство всем иммигрантам, живущим в США, включая нелегальных. Естественно, что новые граждане в знак благодарности буду голосовать за Демпартию и без того имеющую репутацию партии приезжих.

Сейчас "чекисты" в ситуации, когда они не могут определить, кто для них меньше зло – Байден, Трамп или Ники Хейли. Байден для них зло известное, а каких неприятностей ждать от Трампа или Хейли они не знают. Поэтому пока цепляются за Байдена и песков не случайно вечером 25 января сказал "Блумберг", что "путин" хочет уладить всё с Украиной дипломатическим путём. Сказал за несколько часов до Совбеза ООН по поводу упавшего в Белгородской области военного самолёта РФ. Это означало, не принимайте всерьёз то, что мы будет говорить на Совбезе. Для демонстрации лояльности Байдену вместо одиозного небензи на Совбез отправили полянского, а профессор Соловей в этот день сообщил, что в феврале вместо мишустина премьером возможно станет Виктор Хмарин, сын сокурсника "путина" по ленинградскому юрфаку. Слово "возможно" у Соловья означает, Кремль ждёт встречных шагов от Белого дома за увольнение мишустина как начала транзита власти в РФ.

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Ситуацию для Москвы осложняет и то, что политическая жизнь в США имеет свои тренды, видимые и закулисные, а некоторые вообще не доступны пониманию "чекистов".

Специфика США – президент у них – это всенародно избранный премьер-министр и глава правительства, а функцию президента, контролирующего его, выполняет Конгресс из двух палат, который может наложить вето на любое его решение. Поэтому Демпартия не может одним росчерком пера изменить законы о мигрантах, как ей в 2021 г. советовали московские утюги. Тем более, что Байдан был избран президентом не за обещание выдать гражданство каждому, кто любым способом пересёк границу и за год жизни в США не попал в поле зрения полиции.

В результате Демпартия продвигала эти изменения медленно и осторожно, но с осени предвыборного 2023 г. ей логично пришлось ускориться, так как раздать перед выборами в 2024 г. несколько миллионов паспортов США, скажем так, неприлично. Республиканцы не против увеличить число новых граждан на пару миллионов и очень избирательно, но не на 10-20 млн. и без разбору. Это создаёт почву для компромисса между обеими партиями, но в таком случае демократы не получают желаемого эффекта.

Поэтому демократы стали изыскивать разные способы давления на республиканцев, чтобы вырвать согласие на раздачу большего числа паспортов, или как это формально звучит – на изменение миграционного законодательства.

Но у республиканцев нет однозначной уверенности, кого выставить против Байдена – Трампа или Хейли. До 22 января рейтинг Трампа был всего на 3-4% выше, чем у Байдена. Это не гарантировало ему победу, так как означало, за каждого из них готова голосовать только треть избирателей и около 40% не определились или хотят проголосовать за какого-то третьего кандидата. В декабре Байден предложил вариант взаимного "обнуления", и обещал не баллотироваться, если Трамп сделает то же самое. Хейли привлекательна для республиканцев тем, что может привлечь на свою сторону много колеблющихся и зайти в электоральную нишу Демпартии. Ещё неизвестно, кто опасней для Демпартии – Трамп или она.

Демократы и республиканцы шли к бюджетному и другим компромиссам, но 22 января ситуацию качнул Верховный суд, потребовав от штата Техас убрать колючую проволоку с берега пограничной реки Рио-Гранде из соображений экологии и дизайна. После этого произошло то, чего никто не ожидал. В пограничных штатах началось общественное движение за возврат заграждений на место. Губернатор Техаса республиканец Грег Эббот правильно уловил настроения своих избирателей, отправил Нацгвардию восстанавливать проволоку и обвинил Байдена в нарушении конституции, а также в массовой амнистии для мигрантов за уголовные правонарушения. К 26 января действия Эббота поддерживали уже власти в 11 южных штатов.

Многие республиканцы правильно поняли, что ветер резко и неожиданно подул в их паруса и глупо этим не воспользоваться. Трамп, как неформальный лидер партии, в этот день бросил клич "Никаких компромиссов", а Майк Джонсон заявил более дипломатично, пока в Сенате не найдут компромисс, то он ничего не поставит на голосование в Палате представителей. Демократы поняли, что с колючей проволокой дали маху, и близкий к ним телеканал CNN сообщил 27 января о начале переговоров между партиями.

До выборов в США могут произойти и другие неожиданности, что приводит в смятение не только многих в Украине, но и "чекистов". Сложилась ситуация, когда "чекисты" в кой век не знают, на кого им ставить на выборах в США. "Чекистам" хуже, чем украинцам, так как они хотят реально участвовать в голосовании в США.

Кто такой Сергей Климовский

Сергей Климовский – украинский историк и блогер, кандидат исторических наук, известный археолог. Долгое время занимался раскопками на территории украинской столицы. Является создателем киевского общественного музея "Замкова Гора". В блоге на своей странице в Facebook анализирует вопросы политики, геополитики, российско-украинской войны.

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война в Украине выборы в США Сергей Климовский
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