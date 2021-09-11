До СССР-2 еще далеко: почему на самом деле встречались Путин и Лукашенко

Александр Лукашенко и Владимир Путин встретились в Москве / Reuters

28 лет назад, 8 сентября 1993 года, когда Лукашенко еще не был президентом, было подписано соглашение об объединении денежных систем Беларуси и России, согласно которому до 1 января 1994 года две страны должны были перейти на союзные или российские рубли. Тогда Москва была убеждена, что интеграция уже завершилась, но этого не произошло.

Об украинских реформах некоторые говорят, что их проводят так, чтобы ничего не реформировать. Так вот Лукашенко пытается интегрировать все так, чтобы ничего не интегрировать. И все эти 27 лет своего президентства он выполняет единственную программу – укрепление своей персональной власти частью которой являются программы "Нефть в обмен на поцелуй" и тому подобное.

28 программ интеграции, которые были подписаны между Лукашенко и Путиным - это лишь слова, которые звучат с 1996 года, с тех пор, как впервые было создано так называемое сообщество Беларуси и России, которое позже стало "Союзом Беларуси и Руси" и теперь, наконец, стало "Союзным государством". Даже Путин сказал, что "Союзное государство" на самом деле не государство, а просто так называется, потому что два государства отдельные: в одном есть абсолютная власть Путина, а в другом – Лукашенко.

Конечно, позиции Лукашенко шаткие и он несколько опасается за свою судьбу, из-за чего некоторые в Беларуси считают, что он может продать независимость Беларуси в обмен на сохранение собственных позиций. Но Лукашенко - максималист и хочет царствовать в Беларуси и в дальнейшем, то есть решать все самостоятельно и не советоваться с Путиным.

28 программ, среди которых, например, создание единого рынка газа или единой денежной системы - невыполнимы. Потому что не может быть единой денежной системы, если Беларусь не переходит на российские рубли. У России есть единый подход – российские рубли должны печататься в Москве, а Москва должна их контролировать. Тот же подход и у Лукашенко – он хочет контролировать свою эмиссию и ему не хочется бегать к Путину, чтобы тот выдал ему очередную партию российских рублей. Каждый хочет контролировать свой печатный станок и именно поэтому они и в дальнейшем будут оставаться независимыми. Также не может быть и единого рынка газа, если в Беларуси нет внутренних российских цен на газ, хоть Лукашенко уже десятилетиями просит Москву их назначить, но этого до сих пор не произошло даже несмотря на то, что Лукашенко продал газовую трубу, которая принадлежит Газпрому.

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Говорить об окончательных последствиях и финальной стадии интеграции пока рано. Потому что белорусский абсурд можно обсуждать долго, но не думаю, что в ближайшее время Россия будет присоединять Беларусь к себе – делать Белорусский федеральный округ или создавать "Союзное государство".

Ведь, во-первых, на бумаге его уже давно создано, а во-вторых, Путин наверняка понимает, что у Лукашенко нет той всенародной поддержки, которая была у него в 1994 году (особенно после прошлогодних протестов). Ничего фактически не изменилось, потому что Беларусь и Россия – это две отдельные страны. Да, между ними нет особой границы, хотя, когда надо, она появляется, а в едином государстве так не делается.

Россия усиливает свое влияние на Беларусь и хочет это всячески демонстрировать, однако все эти встречи больше рассчитаны на внутренние аудитории – что в России, что в Беларуси. Лукашенко пытается ими показать, что Путин его поддерживает и за ним стоит Россия (хотя и не в том объеме, как он хочет это подать), Путин хочет показать россиянам, что с Беларусью все хорошо в отличие от Украины, с которой не получилось, не сегодня-завтра объединятся и будет СССР-2 или что-то похожее. Но это также не соответствует реалиям, поскольку Путин выдает желаемое за действительное.

Читайте такжеЛукашенко превращает свою страну в один большой КрымПоэтому подобные пропагандистские встречи продлятся еще долго - это началось еще с Ельциным и может продолжаться до конца Путина или Лукашенко. Но вряд ли сейчас белорусский народ позволит Лукашенко ликвидировать белорусскую независимость, потому что это было бы уже слишком.

В свою очередь, для Украины новых угроз пока не добавляется. Главная опасность в том, что на северной границе есть неадекватный диктаторский режим – и это неизменно на протяжении нескольких лет. В то же время, диктаторский режим Лукашенко обещал, что он никогда не пойдет войной на Украину, поэтому вряд ли совместные военные учения с россиянами заставят белорусскую армию штурмовать украинскую территорию со стороны Беларуси, поскольку России это можно сейчас спокойно делать и через Донбасс, и из Крыма, или же из Брянска или Белгорода.

Юрий Свирко, журналист, белорусский политический эксперт, специально для Главреда