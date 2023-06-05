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Для вас "государство - враг"? Вы что-то не то делаете...

Юрий Богданов
5 июня 2023, 06:46
224
Украинская государственность - страшный сон для наших реальных врагов.
Украина, флаг
Государственность Украины - прежде всего / УНИАН

Пожалуй, все же надо пространно написать или записать о том, почему считать собственное государство врагом и оторванной от общества структурой - крайне вредно.

А то как почитаю комментарии к отдельным постам, так ужас берет, насколько "колониальные" флешбеки у людей не прошли.

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Да, государство может быть неэффективно и коррумпировано (как и другие структуры общества).

Но если бы государственная система-несовершенная и больная - упала в 2014 или 2022, мы бы вернулись в состояние УПА и Украины 1945. оккупированной страны, борьба которой благородна, но безнадежна.

И никакие "параллельные структуры" ситуацию не спасли бы.

Кто такой Юрий Богданов

Юрий Богданов-блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

А что было бы с порядком и законность - можно посмотреть на лнр - днр до войны. Даже западные партнеры уже поняли, что значительно переоценивали масштабы коррупции и составляющие failed state в украинских реалиях.

Может время все же это и нам самим признать? Нет, не для того чтобы признать наше государство идеальным. А чтобы правильно определить его болезни. И лечить их.

Ну и так, если вы повторяете формулу "государство - враг" - вы что-то не то делаете. Потому что украинская государственность - страшный сон для наших реальных врагов.

Источник

Юрий Богданов
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