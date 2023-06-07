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Для Путина крайне важна "заморозка" под любым соусом

Игар Тышкевич
7 июня 2023, 06:20
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Логика Кремля, среди прочего, будет в требовании (фактически подходит именно это слово) перемирия.
Путин, Каховская ГЭС
Для Путина крайне важна "заморозка" под любым соусом, говорит Тышкевич / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Оккупанты взорвали плотину Каховской ГЭС.

И, практически сразу начали обвинять в случившемся Украину. Дескать, в результате обстрелов плотина разрушилась. Но, вот беда, сами же выложили момент взрыва.

Увы, но в их извращённом понимании целесообразности это допустимо. Достаточно вспомнить историю.

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1941 год - дабы не допустить прорыва вермахта была взорвана ДнепроГЭС. Результат - десятки тысяч жертв среди мирного населения. А Вермахт? А они стояли на правом, высоком, берегу днепра. То есть логика Кремля - убить своих, чтобы задержать врага.

Несколькими месяцами позже, в ноябре 1941 сделали то же самое - взорвали плотину Истринского водохранилища, затопив значительную часть подмосковья. И вновь плевать на мирных жителей.

Сейчас плотина Каховской ГЭС. На фоне разговоров о наступлении Украины. И вновь имеем ситуацию, когда ВСУ находятся на правом, высоком, берегу Днепра. Но высота волны такая, что затопление части Херсона всё же будет. На левом берегу ситуация намного хуже - затоплены будут значительные территории. Люди? Украинская сторона подняла по тревоге МВД и ДСНС - эвакуация уже идёт. Русские? Сделают вид, что такую запускают ближе к обеду.

Кто такой Игар Тышкевич

Белорусский аналитик, публицист, блоггер, эксперт программы "Международная и внутренняя политика" Украинского института будущего. Автор аналитических публикаций о белоруской и украинской политике и экономике. Исследовательские интересы: эволюция политических систем и политических институтов в переживающих трансформацию странах; общественные отношения, возможности коррекции системы отношений и влияния на нее; связь экономических отношений и международной политики, взаимное влияние; региональная политика – Восточная Европа и Причерноморье. Разработал ряд учебных программ и тренингов по коммуникациям, политическим кампаниям, пишет uifuture.org.

Ничего нового. В традициях Кремля множить трупы.

Но в 2023 году есть свои отличия. Логика Кремля, среди прочего, будет в требовании (фактически подходит именно это слово) перемирия. Либо для спасения людей на левобережье. А так же (но этот трек проявится ближе к вечеру) на фоне ядерного шантажа. Подрыв дамбы означает падение воды в Каховском водохранилище. И значит падение уровня воды в охладителях Запорожской АЭС. Вот на это Москва будет давить, повторяя свой ядерный шантаж.

Для Путина крайне важна "заморозка" под любым соусом. Увы, но можно ожидать, что часть наших парнёров будет, по крайней мере, рассматривать такую возможность и пытаться надавить на Киев.

Однако, стоит помнить любимую фразу русских, когда речь заходит о войне - "можем повторить". Её вбивают в подсознание начиная с детства.

Поэтому если остановиться, они повторят. А значит, ради обеспечения безопасности единственным возможным вариантом действий является предложение оккупанту трёх опций:

- оккупант бежит домой

- оккупант сдаётся в плен

- дохлый оккупант удобряет землю

Источник

Игар Тышкевич Каховская ГЭС
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