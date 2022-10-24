УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Для Путина и его армии ситуация сегодня катастрофическая

Гарри Каспаров

13-й чемпион мира по шахматам, российский политический деятель

24 октября 2022, 06:16

Взятие Херсона, освобождение западного берега Днепра Вооруженными силами Украины — вопрос времени.

Мобилизация в РФ, военнопленные
Русские уйдут с Херсона, это вопрос времени / ua.depositphotos.com, скрин

Затягивание войны означает полный крах России. И военный, и экономический, и политический. Трудно сказать, осознаёт ли это Путин. Но мне кажется, что последние действия указывают на то, что он явно пытается подготовить какую-то переговорную позицию.

Он рассчитывает на то, что зимние холода, повышение цен на электроэнергию и в целом усталость от войны изменит общественные настроения на Западе и приведёт к тем политическим изменениям, которые позволят ему перевести войну в режим низкой интенсивности или заморозить конфликт. Это всегда было путинской стратегией — что-то захватить, потом начать переговоры и выйти из ситуации победителем.

Но сегодня понятно, что ситуация выглядит для Путина и его армии катастрофической. Взятие Херсона, освобождение западного берега Днепра Вооруженными силами Украины — вопрос времени. Какие действия предпримет Путин на юге, чтобы попытаться переломить эту ситуацию, трудно сказать.

Но я считаю, что все разговоры об использовании тактического ядерного оружия в сегодняшней ситуации — это разговоры в пользу бедных. Главным адресатом этой страшилки является та часть западного истеблишмента, которая хотела бы договориться с Путиным. Мотивация этих людей понятна. С интересами Украины, России или вообще всего цивилизованного мира она ничего общего не имеет.

Источник

ядерное оружие Гарри Каспаров Владимир Путин
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

06:16

Для Путина и его армии ситуация сегодня катастрофическая

05:43

Солнечное затмение 25 октября: кого ждет фатальное везение, а кого – уйма проблемВидео

03:50

Эксперт пояснил, почему вражеские генералы не могут ничего противопоставить ВСУВидео

03:21

Моника Беллуччи в объективе страстного француза показала шикарные формы в ярком платьеВидео

03:20

Самые вкусные хрустящие лепешки за 15 минут, от которых невозможно отказаться: быстрый рецептВидео

Реклама
02:56

"В РФ понимают, что находятся на Титанике": Пономарев рассказал, готовы ли в Кремле сместить Путина

02:05

Украину заморозит до - 25º: синоптик рассказал, где врежет дикий дубакВидео

01:35

Почему Путин заменил ракеты иранскими дронами: полковник ВСУ объяснил тактику КремляВидео

00:51

Приметы на 24 октября: какие 3 вещи нельзя делать, чтобы не лишиться денегВидео

00:04

Вскрылись скандальные детали: почему бывшая невеста принца Гарри бросила его и отказалась рожатьВидео

23 октября, воскресенье
23:36

Джонсон отказался идти повторно в премьеры БританииВидео

23:25

"Пока у РФ закончатся ракеты, она разнесет всю энергосистему": Жданов оценил угрозу полного блэкаутаВидео

22:54

"Зона смерти": эксперт назвал город, который будут "утюжить" оккупантыВидео

22:52

Стали известны колоссальные потери российской авиации за время войны в УкраинеВидео

22:26

"Ты — алкоголик": Усик жестко "наехал" на Фьюри и спрогнозировал итог их возможного бояВидео

22:08

Макрон сделал странное заявление о мирном соглашении с РФВидео

21:55

Ракетный удар РФ: всем областям Украины вернули возможность электроснабженияВидео

21:52

Неприятности и серьезные конфликты: астролог рассказала, кому ждать беды в новолуние 25 октябряВидео

21:37

Голос країни-12 - 8 выпуск: итоги первой части Вокальных боевВидео

21:15

"Бросают как пушечное мясо": Пономарев рассказал, как мобилизация устроит переполох в РФВидео

Реклама
21:02

Угрозы применения "грязной бомбы": Зеленский намекнул, что за шантажом стоит ПутинВидео

20:49

Названа причина смерти Хагрида - шотландского актера Робби КолтрейнаВидео

20:25

Оккупантов выбили из-под Бахмута: опубликована карта продвижения ВСУВидео

20:11

Мороз и снегопад: когда в Украину ворвется зимаВидео

20:10

Приметы на 25 октября: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы деньги привлечьВидео

20:08

Во Франции жестко ответили на заявление Шойгу о "грязной бомбе"Видео

20:05

"Вы уже проиграли": Вакарчук вместе с бойцами ВСУ мощно обратился к врагам с передовой:

19:58

"Россияне планируют сами": в Украине резко ответили на фейк Шойгу о "грязной бомбе"Видео

19:48

Малыш №4: принц Уильям и принцесса Кэтрин готовятся к громкому заявлению в начале года

19:35

Цены на хлеб, молоко и мясо будут зашкаливать: украинцев предупредили о рекордном подорожанииВидео

19:32

Бывший полковник ФСБ спрогнозировал сроки окончания войны в УкраинеВидео

19:31

Виталий Портников. Путин не выключит УкраинуВидеоблоги

19:29

Вытянут счастливый билет: 3 знака зодиака в списке везунчиков недели

19:25

Русские, вы прилетели - не будет у вас авиации!мнение

19:16

Безжалостные борцы с пылью: где нужно хранить пылесос и швабру

19:00

Гороскоп на завтра 24 октября 2022: Ракам – переезд Скорпионам – признание, Козерогам – достиженияВидео

18:50

"Превентивный удар НАТО": эксперт о сценарии переброски в Украину десантников СШАВидео

18:21

Какую территорию Украины затопит в случае подрыва Каховской ГЭС: появилась картаВидео

18:21

Шойгу выдал фейк о подготовке Украиной "грязной бомбы": в чем опасность подлого плана РФВидео

18:20

Кремль отвлекает внимание от поражений РФ на поле боямнение

Реклама
17:53

Украинцы могут остаться без пенсий и зарплат: Шмыгаль раскрыл катастрофический сценарийВидео

17:51

"Развал России тоже прослеживается": астролог дала новый прогноз по войнеВидео

17:07

"Хочет умиротворить агрессора": у Зеленского осадили Саркози за скандальные слова о войнеВидео

16:57

Израиль уничтожил в Сирии производство иранских дронов и склад готовой продукции для РФВидео

16:49

"Разжигание геноцида": Кулеба жестко ответил на призыв пропагандиста РФ сжигать украинских детей

16:29

Запроданка Таисия Повалий рассказала, почему ее не хочет путинист Игорь ЛихутаВидео

16:26

В Херсоне прогремел мощный взрыв: совершено покушение на "начальника СИЗО"Видео

16:06

"Это лишь оттягивает приговор РФ": экс-депутат Госдумы объяснил, какую планку не готов перешагнуть ПутинВидео

16:01

Враги ели собак, кошек, не жалели никого: лидер Kozak System рассказал об ужасах войны на Киевщине

15:50

Солнечное затмение 25 октября 2022: Овнам кризис, Ракам - любовь, Скорпионам - большие переменыВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыНовости Харькова
Синоптик
Погода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погоды
Мода и красота
Модный маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Гороскоп
Гороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на октябрь
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять