Основной сценарий возвращения Крыма - это оперативное окружение. А потом будут переговоры о выходе оккупантов из Крыма и юга Украины.

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Андрусив говорит, что для возвращения Крыма не надо врываться танками на полуостров / Коллаж 28-я ОМБр, УНИАН

У нас, к сожалению, немного повышенное внимание к Крыму в рамках войны. В частности, возвращение Крыма - это в символическом измерении досадное поражение рф, большее, чем возвращение Луганска и Донецка. И меня в некоторой степени даже смущает этот чрезмерный интерес к Крыму, и почти полное отсутствие интереса к возвращению Луганска и Донецка. Иногда я боюсь, что в восприятии многих украинцев Луганск и Донецк - не Украина. А это не так.

Вместе с тем, существует очень много неправильных иллюзий и фантазий относительно того как мы будем возвращать Крым. Большинство представляет, как наши танки врываются на территорию полуострова, мы ведем бои за Севастополь. По моему мнению, подобный сценарий был бы катастрофой с точки зрения наших потерь, и на самом деле в нем нет никакой надобности.

Основной сценарий возвращения Крыма - это оперативное окружение. Если наши войска прорвутся к Азовскому морю и перережут коридор, мы сможем уничтожить Крымский мост, и взять под контроль акваторию моря противокорабельными ракетами, то Крым и вся южная группировка российских войск попадет в оперативное окружение. В этих условиях, у Путина будет два варианта: либо применить тактический ядерный удар, либо начать переговоры о выходе из Крыма и юга Украины.

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Ядерный тактический удар маловероятен, хоть и шансы сохраняет. Я об этом неоднократно писал. Сами россияне провели моделирование и увидели, что последствия от применения ядерного оружия будут для них катастрофическими.

Во-первых, они потеряют поддержку Китая, который не сможет это оправдать, и которому не выгодна ядерная эскалация в условиях, когда он проигрывает по объемам вооружения.

Во-вторых, это снимет любые ограничения для Запада. Маленький ядерный взрыв сделает Запад непосредственным участником войны. Сами американцы предупреждали россиян, что на применение ядерки они будут отвечать не ядерным ракетным ударом, например, по Черноморскому флоту рф. То есть Путин ничего не выиграет от ядерного удара, а только еще больше потеряет. Поэтому остается второй сценарий - это наш любимый "жест доброй воли".

Россияне тоже хорошо это знают, поэтому, поверьте, они готовятся именно против такого сценария. И даже в условиях нашего выхода на берег Азовского моря - они готовятся держать оборону так долго, как это будет возможно. В любом случае, я пытаюсь вам донести мысль, что для возвращения Крыма не надо врываться танками на полуостров. В этом плане мне даже представляется, что вернуть его значительно легче, чем вернуть Луганск и Донецк.

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